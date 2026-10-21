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जालंधर में होगी हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, 6 दिग्गज टीमें लेंगी भाग, AAP सांसद गुरमीत सिंह हेयर ने लोगों से मांगा समर्थन

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 को पंजाब लाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Oct 21, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 08:09 PM IST
जालंधर में होगी हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, 6 दिग्गज टीमें लेंगी भाग, AAP सांसद गुरमीत सिंह हेयर ने लोगों से मांगा समर्थन

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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