/जालंधर में होगी हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, 6 दिग्गज टीमें लेंगी भाग, AAP सांसद गुरमीत सिंह हेयर ने लोगों से मांगा समर्थन

भारतीय हॉकी के सितारों हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह का जिक्र करते हुए गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा, 'हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने इसी मैदान से अपना हॉकी सफर शुरू किया था. पेरिस ओलंपिक सहित बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद, अब उन्हें उसी स्टेडियम में अपने घरेलू दर्शकों के सामने अंतरराष्ट्रीय टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, जहां से उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था. यह पंजाब के लिए एक गौरवपूर्ण और भावुक पल है.'