/भारत-बांग्लादेश सीमा पर तनाव.. चाय बागान से किसान को किडनैप कर ले गए बदमाश, रिहाई के बदले रखी ये शर्त!

farmer abducted near india Bangladesh border: भारत-बांग्लादेश सीमा पर तनाव बढ़ाने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक भारतीय चाय किसान के अपहरण से हड़कंप मच गया है. घटना जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज ब्लॉक में आने वाले कुकुरजान इलाके की बताई जा रही है. पीड़ित की पहचान 35 वर्षीय दीपांकर गोप के रूप में हुई है, जो चौलहाटी सीमा गांव के तासर पाड़ा का रहने वाला है.
किसान के परिजनों का आरोप है कि यह अपहरण बदले की कार्रवाई के तहत किया गया है. बताया गया है कि कुछ दिन पहले ही चौलहाटी सीमा पर एक बांग्लादेशी नागरिक ने तारबंदी काटकर भारत में घुसने की कोशिश की थी, जिसे ग्रामीणओं और BSF जवानों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार सुबह दीपांकर गोप सीमा बाड़ (Border Fencing) के पार स्थित अपने छह बीघे के चाय बागान में कीटनाशक का छिड़काव करने गए थे. जब वो अकेले काम कर रहे थे, तभी लगभग 20 बांग्लादेशी उपद्रवियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर उन पर हमला कर दिया. पीड़ित किसान के साथ हाथापाई करने के बाद आरोपी उसे जबरन काबू में करके बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले की ओर ले गए हैं.
इस घटना के बाद सीमावर्ती गांवों में डर का माहौल है. सूचना मिलते ही सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान मौके पर पहुंचे और किसान की सुरक्षित रिहाई के प्रयास शुरू किए हैं. BSF अधिकारियों ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के साथ तत्काल एक फ्लैग मीटिंग भी आयोजित की, लेकिन देर रात तक किसान को रिहा नहीं किया गया. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो अभी भी BGB की हिरासत में है.
सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें किडनैप किए गए दीपांकर यह कहते दिख रहे हैं कि उन्हें तभी रिहा किया जाएगा, जब भारतीय अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक को छोड़ा जाएगा, हालांकि, इस वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. कथित तौर पर सोशल मीडिया जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें बांग्लादेशी निवासी कह रहे हैं कि गोप तब तक बंदी रहेगा, जब तक भारत बांग्लादेशी घुसपैठिए तमीज उद्दीन को रिहा नहीं कर देता, जिसे BSF ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था.
दीपांकर के पिता ने अपने बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया कि यह अपहरण हाल ही में सीमा पर हुई गिरफ्तारी का बदला है. BSF के वरिष्ठ अधिकारी किसान की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं. इस पूरे मामले में किसी संगठित सीमा पार तस्करी समूह की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.
जिस इलाके में यह घटना हुई है, वो BSF की चौलहाटी चौकी के अधिकार क्षेत्र में आता है. जलपाईगुड़ी जिला लघु चाय उत्पादक संघ के अध्यक्ष बिजयगोपाल चक्रवर्ती ने सीमा के पास काम करने वाले किसानों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की. उन्होंने पूछा, 'अगर किसान भारतीय क्षेत्र में अपनी ही जमीन पर सुरक्षित रूप से काम नहीं कर सकते, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी?'
इस पूरे मामले में राजगंज के विधायक दिनेश सरकार ने कहा कि अपहरण बदले की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जबकि परिवहन राज्य मंत्री आनंदमय बर्मन ने कहा कि राज्य सरकार BSF के साथ समन्वय कर रही है और उम्मीद है कि गोप जल्द ही लौट आएंगे.