'अपनी नाक यहां मत अड़ाओ!' जामिया पर ज्ञान देने वाले पाकिस्तान को J&K के छात्रों ने धोया

Jamia Millia Islamia Protests: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर अब सीमा पार से राजनीति शुरू हो गई है. भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने जामिया विवाद में बयानबाजी की तो उसे करारा जवाब मिला, यह जवाब दिल्ली के गलियारों से नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के छात्रों की तरफ से मिला है. अपना घर संभालो, हमें मत सिखाओ, कुछ इसी अंदाज में J&K स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है.

जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए विरोध प्रदर्शनों पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है. छात्र संगठन ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत के आंतरिक मामले पूरी तरह संप्रभु हैं और इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है.

पाकिस्तान का कोई लेना-देना नहीं

J&K स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल कन्वेनर नासिर खुहामी ने एक बयान जारी करते हुए पाकिस्तान की बयानबाजी को बेबुनियाद और अनावश्यक बताया है. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है. हमारे विश्वविद्यालयों या लोकतांत्रिक संस्थाओं में क्या हो रहा है, इस पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई हक नहीं है. वे भारत के घरेलू मामलों में नाक अड़ाना बंद करें.

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लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाएंगे विवाद

नेशलन कन्वेनर खुहामी ने साफ किया कि जामिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़े एक कार्यक्रम को लेकर छात्रों के बीच कुछ असहमति और चिंताएं जरूर सामने आई है, लेकिन यह एक स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय बहस और संवाद की जगह हैं. इन मुद्दों को राजनीतिक और संवैधानिक तरीके से सुलझा लिया जाएगा. हमें अपने मुद्दों को हल करने के लिए बाहरी उकसावे या अंतरराष्ट्रीय समर्थन की बिलकुल भी जरूरत नहीं है.

जामिया की विरासत और पाकिस्तान का दोहरा चेहरा

एसोसिएशन ने आगे कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया सिर्फ एक संस्थान नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और साझा संस्कृति का भी प्रतीक है. जामिया कैंपस के मुद्दे को पाकिस्तान ने जो उछालने की कोशिश की है उसे एसोसिएशन ने दोहरा चरित्र बताया है.

पाकिस्तान खुद के हालात सुधारे

JKSA के जामिया यूनिट अध्यक्ष शरीफ खान ने कहा कि भारत के पास मजबूत न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और सक्रिय नागरिक समाज है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है. उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमें सरहद पार से अल्पसंख्यकों के अधिकारों या लोकतांत्रिक मूल्यों पर लेक्चर की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. दूसरों पर बोलने से पहले पाकिस्तान को अपने आंतरिक हालात और चुनौतियों पर गौर करना चाहिए.

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क्या है विवाद की वजह

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विवाद की जड़ जामिया यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग फैकल्टी में आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है. यह कार्यक्रम आरएसएस की तरफ से ऑर्गनाइज किया गया है. जैसे ही इस कार्यक्रम की जानकारी यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिली, उन्होंने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया. इसी मामले को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के स्पोकपर्सन ताहिर अंद्राबी ने बयान दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया के जरिए मिली है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में कट्टरपंथी हिंदू विचारधारा अब शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच रही है.

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