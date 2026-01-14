'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, क्यों कहा- तबाही के कगार पर पहुंच गया है देश?

Arshad Madani: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अगर कम्युनलिज्म का सिर मजबूती से कुचल दिया जाता, तो देश को तबाही से बचाया जा सकता था.
Trending Photos
Congress: अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि कम्युनलिज्म के प्रति उसके पुराने नजरिए पर सवाल उठाया है और कहा है कि कम्युनल ताकतों के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई न करने की वजह से देश “तबाही के कगार” पर पहुंच गया है. इसके अलावा क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं.
X पर एक पोस्ट में, मदनी ने कहा कि इतिहास के एक अहम मोड़ पर मजबूती से की गई कार्रवाई देश की दिशा बदल सकती थी. उन्होंने लिखा, “महात्मा गांधी की हत्या के बाद, अगर उसी समय कम्युनलिज्म का सिर मजबूती से कुचल दिया जाता, तो देश को तबाही से बचाया जा सकता था. सत्ता में रहने के दौरान पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हुए, मदनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने धार्मिक नफरत से चलने वाली राजनीति के प्रति नरम रवैया अपनाया.
इसके अलावा कहा कि कांग्रेस ने अपने राज में धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति के लिए जो लचीली पॉलिसी अपनाई, उससे देश और संविधान दोनों को बहुत नुकसान हुआ. आजादी के 77 साल बाद, जिस तरह से संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को खुलेआम रौंदा जा रहा है, उसकी कल्पना हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं ने भी नहीं की होगी. उन्होंने आगे कहा कि अगर संवैधानिक सिद्धांतों को ईमानदारी से लागू किया जाता तो मौजूदा हालात से बचा जा सकता था.
साथ ही साथ कहा कि अगर संविधान को ईमानदारी से और पूरी तरह से उसी तरह लागू किया गया होता जिस पर आजाद भारत की नींव रखी गई थी, तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते. शुरू से ही, कांग्रेस नेताओं ने “शायद किसी डर की वजह से, धर्म से प्रेरित नफरत की राजनीति के खिलाफ नरम और लचीला रुख अपनाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सख्त कानूनी कार्रवाई न होने की वजह से सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ने दिया गया. कम्युनिस्ट ताकतों के साथ नरमी बरती गई, और संविधान और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई से बचा गया. नतीजतन, कम्युनिस्ट ताकतों को बढ़ने और मजबूत होने का पूरा मौका मिला.
मदनी ने यह भी दावा किया कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए कम्युनिस्ट ताकतें जिम्मेदार थीं. बंटवारे के बाद की घटनाओं को याद करते हुए, मदनी ने कहा कि बंटवारे के बाद, जब पूरे देश में मुस्लिम विरोधी दंगे भड़के, तो महात्मा गांधी ने उन्हें रोकने के लिए उपवास किया. यह कम्युनिस्ट ताकतों और कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं को भी पसंद नहीं आया. वे उनके खिलाफ हो गए और आखिरकार उनकी हत्या कर दी गई.
उन्होंने आगे कहा कि गांधी की हत्या देश के मुख्य मूल्यों पर हमला थी. हमारे विचार से, महात्मा गांधी जैसी महान हस्ती की हत्या देश के सेक्युलरिज्म की ही हत्या थी. दुख की बात है कि कांग्रेस लीडरशिप को उस समय जो करना चाहिए था, वह नहीं कर पाई. मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के लीडरशिप ने कांग्रेस से बार-बार कहा था कि वह जिसे वह “कम्युनलिज़्म का पागलपन” कहते हैं, उसके खिलाफ सख्ती से काम करे.
उन्होंने दावा किया कि इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया. उन्होंने कहा, 'अफसोस की बात है कि इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे कम्युनल एलिमेंट्स की हिम्मत और बढ़ गई' यह भी कहा कि आज बहुत से लोग आज़ादी से पहले दिए गए खास ऐतिहासिक भरोसे से अनजान हैं. आज की पीढ़ी इस इतिहास से अनजान है कि आजादी से पहले भी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सीनियर लीडर्स ने कांग्रेस लीडर्स से लिखित भरोसा लिया था कि आजादी के बाद देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर होगा और सभी धार्मिक माइनॉरिटीज को पूरी धार्मिक आजादी की गारंटी देगा.
आगे बोलते हुए कहा कि आज की पीढ़ी इस इतिहास से अनजान है कि आजादी से पहले भी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सीनियर लीडर्स ने कांग्रेस लीडर्स से लिखित भरोसा लिया था कि आजादी के बाद देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर होगा और सभी धार्मिक माइनॉरिटीज को पूरी धार्मिक आज़ादी की गारंटी देगा. उनके मुताबिक, आजादी और बंटवारे के बाद हालात बदल गए. आजादी और देश के बंटवारे के बाद, कांग्रेस लीडर्स का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के साथ जुड़ गया जो यह तर्क दे रहे थे कि चूंकि धर्म के नाम पर मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया गया था, इसलिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अब सेक्युलर नहीं होना चाहिए. (IANS)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.