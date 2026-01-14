Advertisement
trendingNow13074157
Hindi Newsदेशतो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस..., मदनी ने बोला तीखा हमला, क्यों कहा- तबाही के कगार पर पहुंच गया है देश?

'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, क्यों कहा- तबाही के कगार पर पहुंच गया है देश?

Arshad Madani: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अगर कम्युनलिज्म का सिर मजबूती से कुचल दिया जाता, तो देश को तबाही से बचाया जा सकता था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 14, 2026, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, क्यों कहा- तबाही के कगार पर पहुंच गया है देश?

Congress: अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है.  कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि कम्युनलिज्म के प्रति उसके पुराने नजरिए पर सवाल उठाया है और कहा है कि कम्युनल ताकतों के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई न करने की वजह से देश “तबाही के कगार” पर पहुंच गया है. इसके अलावा क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं. 

X पर एक पोस्ट में, मदनी ने कहा कि इतिहास के एक अहम मोड़ पर मजबूती से की गई कार्रवाई देश की दिशा बदल सकती थी. उन्होंने लिखा, “महात्मा गांधी की हत्या के बाद, अगर उसी समय कम्युनलिज्म का सिर मजबूती से कुचल दिया जाता, तो देश को तबाही से बचाया जा सकता था. सत्ता में रहने के दौरान पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हुए, मदनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने धार्मिक नफरत से चलने वाली राजनीति के प्रति नरम रवैया अपनाया.

इसके अलावा कहा कि कांग्रेस ने अपने राज में धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति के लिए जो लचीली पॉलिसी अपनाई, उससे देश और संविधान दोनों को बहुत नुकसान हुआ. आजादी के 77 साल बाद, जिस तरह से संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को खुलेआम रौंदा जा रहा है, उसकी कल्पना हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं ने भी नहीं की होगी. उन्होंने आगे कहा कि अगर संवैधानिक सिद्धांतों को ईमानदारी से लागू किया जाता तो मौजूदा हालात से बचा जा सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही साथ कहा कि अगर संविधान को ईमानदारी से और पूरी तरह से उसी तरह लागू किया गया होता जिस पर आजाद भारत की नींव रखी गई थी, तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते. शुरू से ही, कांग्रेस नेताओं ने “शायद किसी डर की वजह से, धर्म से प्रेरित नफरत की राजनीति के खिलाफ नरम और लचीला रुख अपनाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सख्त कानूनी कार्रवाई न होने की वजह से सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ने दिया गया. कम्युनिस्ट ताकतों के साथ नरमी बरती गई, और संविधान और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई से बचा गया. नतीजतन, कम्युनिस्ट ताकतों को बढ़ने और मजबूत होने का पूरा मौका मिला. 

मदनी ने यह भी दावा किया कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए कम्युनिस्ट ताकतें जिम्मेदार थीं. बंटवारे के बाद की घटनाओं को याद करते हुए, मदनी ने कहा कि बंटवारे के बाद, जब पूरे देश में मुस्लिम विरोधी दंगे भड़के, तो महात्मा गांधी ने उन्हें रोकने के लिए उपवास किया. यह कम्युनिस्ट ताकतों और कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं को भी पसंद नहीं आया. वे उनके खिलाफ हो गए और आखिरकार उनकी हत्या कर दी गई.

उन्होंने आगे कहा कि गांधी की हत्या देश के मुख्य मूल्यों पर हमला थी. हमारे विचार से, महात्मा गांधी जैसी महान हस्ती की हत्या देश के सेक्युलरिज्म की ही हत्या थी. दुख की बात है कि कांग्रेस लीडरशिप को उस समय जो करना चाहिए था, वह नहीं कर पाई. मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के लीडरशिप ने कांग्रेस से बार-बार कहा था कि वह जिसे वह “कम्युनलिज़्म का पागलपन” कहते हैं, उसके खिलाफ सख्ती से काम करे.

उन्होंने दावा किया कि इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया. उन्होंने कहा, 'अफसोस की बात है कि इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे कम्युनल एलिमेंट्स की हिम्मत और बढ़ गई' यह भी कहा कि आज बहुत से लोग आज़ादी से पहले दिए गए खास ऐतिहासिक भरोसे से अनजान हैं. आज की पीढ़ी इस इतिहास से अनजान है कि आजादी से पहले भी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सीनियर लीडर्स ने कांग्रेस लीडर्स से लिखित भरोसा लिया था कि आजादी के बाद देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर होगा और सभी धार्मिक माइनॉरिटीज को पूरी धार्मिक आजादी की गारंटी देगा.

आगे बोलते हुए कहा कि आज की पीढ़ी इस इतिहास से अनजान है कि आजादी से पहले भी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सीनियर लीडर्स ने कांग्रेस लीडर्स से लिखित भरोसा लिया था कि आजादी के बाद देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर होगा और सभी धार्मिक माइनॉरिटीज को पूरी धार्मिक आज़ादी की गारंटी देगा. उनके मुताबिक, आजादी और बंटवारे के बाद हालात बदल गए. आजादी और देश के बंटवारे के बाद, कांग्रेस लीडर्स का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के साथ जुड़ गया जो यह तर्क दे रहे थे कि चूंकि धर्म के नाम पर मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया गया था, इसलिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अब सेक्युलर नहीं होना चाहिए. (IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Arshad Madani

Trending news

पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
Snack Packet Toy Blast
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
thalapathy vijay
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
Actor Vijay
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
PM Modi festival letter
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
india china news
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में