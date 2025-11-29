जमीयत के मंच से ‘जिहाद’ का जिक्र, मौलाना मदनी के 'जिहादी फितूर' का DNA टेस्ट

DNA: जमीयत के चीफ मौलाना महमूद असद मदनी ने जिहाद की धमकी दी है. मदनी ने वंदे मातरम के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया है. मदनी ने मुर्दा कौम कहकर मुस्लिम युवाओं को उकसाने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी एक तरह से जिहाद छेड़ दिया है. इसलिए आज, मौलाना मदनी के जिहादी फितूर का DNA टेस्ट इसलिए जरूरी है. क्योंकि वो, जैसा कि हमने कहा- देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं. मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख कहते हैं कि मुसलमानों का स्वभाव जिहाद करना है, वो मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसा रहे हैं. कथित ज़ुल्म का हवाला देकर मुसलमानों को जिहाद के लिए मजबूर कर रहे हैं.मदनी के हर जिहादी बयान को आज हम एक-एक कर डीकोड करेंगे. आपने गौर किया होगा, जब मौलाना मदनी ने जिहाद वाली धमकी दी, उस वक़्त इस जलसे में सबसे ज़्यादा तालियां बजी. उत्साह ऐसा था जैसे वहां मौजूद लोग यहां से उठने के बाद मदनी की अपील पर फौरन अमल शुरू कर देंगे.

जिहाद क्या है?

जिहाद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संघर्ष करना या पूरी कोशिश करना. अगर संक्षेप में कहें तो जिहाद का असली मतलब है अल्लाह के रास्ते में हर तरह की नेकी के लिए पूरी कोशिश करना. चाहे वो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना हो या ज़ुल्म के खिलाफ खड़ा होना हो. लेकिन कट्टरपंथियों ने जिहाद को अपने हिसाब से परिभाषित किया. इसी जिहाद के नाम पर या ज़ुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई के नाम पर मुहम्मद बिन क़ासिम ने भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण किया. इसी जिहाद के नाम पर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर समेत सैकड़ों मंदिर लूटे, उनमें तोड़फोड़ की. मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना को जिहाद का हिस्सा बताया. अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 हिंदुओं की हत्या को जिहाद कहा. औरंगज़ेब ने तो जिहाद के नाम पर ज़ुल्म की हदें पार कर दी, सैकड़ों मंदिरों का विध्वंस किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदू और सिख राजाओं के खिलाफ युद्ध को काफिरों के खिलाफ जिहाद बताया और हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाने का फरमान सुनाया. ये सब जिहाद के नाम पर किया गया. क्या मदनी साहब यही जिहाद शुरू करने की बात कर रहे हैं. क्या इसी के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं. ये तो पुरानी बातें है.

जिहाद को सही ठहरा रहे ?

आज की तारीख में लोगों की जान लेने वाले भी अपनी करतूतों को जिहाद का ही नाम दे रहे हैं. उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाकर ही आत्मघाती बनाया जा रहा है. आज की तारीख में जिहाद का स्पष्ट अर्थ क्या है वो कहने की ज़रूरत नहीं है. ये सर्वविदित है. 1965 और 1971 के युद्ध को पाकिस्तान ने इस्लाम की रक्षा के लिए जिहाद कहा था. जम्मू-कश्मीर में जिहाद के नाम पर आतंकी संगठन आतंकवाद फैला रहे हैं. 26/11 के मुंबई हमले को भी लश्कर-ए-तैयबा ने जिहाद कहा था. जिहाद के नाम पर ही डॉक्टर उमर उन नबी ने लाल किले के सामने धमाका कर दिया. इन उदाहरणों को देखते हुए मौलाना महमूद मदनी जिहाद की खुलकर वकालत नहीं कर सकते. इसलिए ज़ुल्म की चाशनी में लपेटकर उन्होंने जिहाद को पेश किया. कहते हैं कि जब-जब जुल्म होगा, तब तब जिहाद होगा. यानी कथित ज़ुल्म के नाम पर जिहाद को सही ठहरा रहे हैं. आख़िर किस ज़ुल्म का हवाला दे रहे हैं वो. जिस हिंदुस्तान ने आजाद होने के बाद धर्मनिरपेक्षता के रास्ते को चुना, जिस हिंदुस्तान में हर धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया गया, जिस हिंदुस्तान को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित देश कहा जाता है, वहां वो ज़ुल्म का कौन सा नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है कि संविधान से चलने वाले देश में जिहाद की जरूरत क्या है? मौलाना मदनी और उनके वैचारिक साथियों के मुताबिक़ ज़ुल्म क्या है, वो भी आपको जानना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट

इनके मुताबिक गैर-कानूनी ढंग से धर्मांतरण के खिलाफ क़ानून बनाना ज़ुल्म है, वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन का कानून बनाना ज़ुल्म है, बहुविवाह पर रोक लगाना ज़ुल्म है, समान नागरिक संहिता बनाना ज़ुल्म है, सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मजार हटाना ज़ुल्म है, अपराधियों और माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी ज़ुल्म है, आतंकवादी घटनाओं में गिरफ्तारी भी ज़ुल्म है, घुसपैठियों को भारत से भगाना भी ज़ुल्म है, और मुस्लिम मोहल्लों में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन भी ज़ुल्म है. क्या यही मैसेज देना चाहते हैं मौलाना मदनी? मौलाना महमूद मदनी मुसलमानों को सिर्फ़ जिहाद के नाम पर ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी भड़का रहे हैं. भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक और न्याय का सबसे बड़ा प्रहरी है. इसकी निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव है. सुप्रीम कोर्ट को कौम के चश्मे से देखना ठीक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट को मौलाना महमूद मदनी के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है. भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है. लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मौलाना महमूद मदनी की नाराज़गी के संभावित कारण जानते हैं. क्या मौलाना महमूद मदनी गुस्से में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया. हालांकि मदनी साहब ये भूल गए होंगे कि उस बेंच में एक मुस्लिम जज भी थे.

क्यों नाराज मदनी?

क्या मदनी साहब इसलिए नाराज हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में बनाए गए धर्मांतरण कानून पर रोक नहीं लगाई. क्या वो इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को हरी झंडी दे दी, हालांकि वो ये भूल गए होंगे कि अदालत ने इस कानून के कुछ हिस्से पर रोक भी लगाई है. क्या मदनी साहिब की नाराज़गी इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को कानूनी संरक्षण देने से मना कर दिया. क्या महमूद मदनी का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक़ क़ानून को अवैध मानने से इनकार कर दिया. क्या मदनी साहब को कोर्ट पर इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि ज्ञानवापी और मथुरा मंदिर का मामला सुना जा रहा है. मदनी साहब आसानी से ये भूल जाते हैं कि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जहां लोग एक आतंकवादी की फांसी की सजा टालने के लिए आधी रात में पहुंच जाते हैं और इसकी सुनवाई भी होती है. यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा. यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाई. यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने अयोध्या में मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुनाया. लेकिन ये फैसले उन्हें याद नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें तो ख़ुद को पीड़ित दिखाना है.

महमूद मदनी

जिहाद के लिए भड़काने और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने के अलावा महमूद मदनी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. जो वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा उदघोष बना, जिसने पूरे भारत को जगाया, उसका गान महमूद मदनी के विचारों में मुर्दों क़ौम की पहचान है. मौलान महमूद मदनी देश के राष्ट्रीय गीत के खिलाफ मुसलमानों को उकसा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि अगर ज़िंदा क़ौम हो तो वंदे मातरम नहीं गाना. वंदे मातरम के खिलाफ इस कट्टरपंथी सोच पर हम पहले भी वैचारिक प्रहार कर चुके हैं. हम उन बातों को फिर से दोहराना नहीं चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि वंदे मातरम देश का गौरव गान था, है और आगे भी रहेगा. वंदे मातरम गाना मुर्दा कौम की निशानी नहीं बल्कि प्रखर राष्ट्रवाद का प्रतीक है. लेकिन वंदे मातरम के खिलाफ ऐसा बयान देकर महमूद मदनी ने अपनी कट्टर सोच दिखाई है. अफ़सोस की बात है कि ऐसा व्यक्ति देश की संसद में भी बैठ चुका है.

चाचा भतीजे की जोड़ी

महमूद मदनी ने जिहाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और वंदे मातरम तक जो कहा है वो बेहद भड़काऊ बातें हैं. ये सीधे-सीधे देश की व्यवस्था के खिलाफ है. आख़िर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत कहने की छूट कैसे दी जा सकती है? जिहाद के लिए भड़काने को उचित कैसे कहा जा सकता है? राष्ट्रीय गीत पर भड़काऊ बयान कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मौलाना महमूद मदनी के ये बयान सीधे-सीधे हेट स्पीच की श्रेणी में आते हैं. क्योंकि वो धर्म के नाम पर शत्रुता बढ़ाने का काम कर रहे हैं. राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान दे रहे हैं. भय फैलाने वाले बयान दे रहे हैं. हमारा सवाल ये है कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए. मौलाना महमूद मदनी हों या उनके चाचा अरशद मदनी हों, दोनों बारी-बारी से मुसलमानों को भड़काने से बाज़ नहीं आते. इन्हें आप कट्टरपंथी कौम के चाचा-भतीजे की जोड़ी भी कह सकते हैं. यहां हम साफ कर देना चाहते हैं कि कट्टरपंथी कौम का मतलब मुस्लिम कौम से नहीं है.

नैरेटिव गढ़ने की कोशिश

ये सवाल मजहब का है ही नहीं ये सवाल उन कट्टरपंथियों का है, जो कौम का नाम देकर मुसलमानों को बरगलाते हैं, भड़काते हैं, गलत दिशा में जाने के लिए नफरती तकरीरें करते हैं. मुसलमानों को मज़लूम और मासूम बताकर वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसी देश में ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत से गढ़े गए उनके नैरेटिव को एक मिनट में ध्वस्त कर देते हैं. मज़लूम होने की जगह वो हिंदुओं को धमकाने पर उतर जाते हैं. जिस समय महमूद मदनी भोपाल में मुसलमानों को सताया हुआ बता रहे थे, उसी समय महाराष्ट्र के वाशिम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक विधायक मजहब के नाम पर धमकी दे रहे थे. हैदराबाद की नामपल्ली सीट से MIM विधायक माजिद हुसैन उसी पार्टी से हैं जिसके एक और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं को 15 मिनट वाली धमकी दी थी. लेकिन जब अकबरुद्दीन को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया तो दूसरे नेताओं का हौसला बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा. माजिद हुसैन का बयान उसी का साइड इफेक्ट लगता है. माजिद और अकबरुद्दीन जिस पार्टी से आते हैं, उसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हर बात में संविधान की दुहाई देते हैं, हर बयान पर क़ानून का हवाला देते हैं लेकिन जब बात अपने नेताओं की आती है, अपने भाई की आती है तो अक्सर संविधान और कानून को भूल जाते हैं, ये सब बयान उन्हें याद नहीं रहते.