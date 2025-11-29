Advertisement
जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा... महमूद मदनी का विवादित बयान, सुप्रीम कोर्ट पर भी साधा निशाना

Maulana Mahmood Madani: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं हैं. साथ ही कहा कि जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 29, 2025, 01:58 PM IST
Supreme Court: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ज्ञानवापी और मथुरा विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि यह मामले तो सुनवाई के लायक ही नहीं थे लेकिन अदालतों ने वर्शिप एक्ट की अनदेखी करते हुए इन मामलों को सुनवाई के काबिल समझा. उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट उस समय तक ही 'सुप्रीम' कहलाने का हक रखता है जब तक कि वो संविधान पर अमल कर रहा है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानून के हकूक का खयाल रखे, अगर वो ऐसा ना करे तो इकलाकी तौर पर सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है. अदालतें सरकारों के दबाव में काम कर रही है. इसके अलावा कहा कि जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा. 

'ये पहचान है मुर्दा कौम की'
आगे बोलते हुए कहा कि मुर्दा कौम मुश्किलों में शामिल नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं, जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं. वो कहेंगे कि 'वंदे मातरम' पढ़ो तो पढ़ने लगेंगी. यह पहचान होगी मुर्दा कौम होने की और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा. हालात का मुकाबला करना पड़ेगा. लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों की तौहीन हैं. इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हमनाम बना दिया. इस्लाम में जिहाद मुसलमानों के लिए एक पवित्र कर्तव्य है. 

बस इतने लोग हैं पक्ष में
इसके अलावा मदनी ने आगे कहा कि इस समय देश में सिर्फ 10 फीसद लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों के पक्ष में हैं, 30 फीसद ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं और 60 प्रतिशत लोग खामोश हैं. उन्होंने अपील की कि मुसलमानों को चाहिए कि 60 फीसद लोग जो खामोश हैं उन्हें अपनी बात बताएं. उनके सामने अपनी बात रखें, उन्हें उन चीजों के बारे में बताएं या समझाएं जो आपके मुद्दे हैं. क्योंकि अगर ये 60 फीसद लोग मुसलमानों को खिलाफ हुए तो देश में बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा.

Maulana Mahmood Madani

