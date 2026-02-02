Advertisement
trendingNow13095806
Hindi Newsदेशजब तक हम उनके लिए दिक्कतें खड़ीं नहीं करेंगे वे राज्य नहीं छोड़ेंगे.... मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका

'जब तक हम उनके लिए दिक्कतें खड़ीं नहीं करेंगे वे राज्य नहीं छोड़ेंगे.... मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका

Himanta Biswa Sarma Hate Speech: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर 27 जनवरी 2026 को अपने एक भाषण में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगा. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 02, 2026, 08:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जब तक हम उनके लिए दिक्कतें खड़ीं नहीं करेंगे वे राज्य नहीं छोड़ेंगे.... मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका

Himanta Biswa Sarma: जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने अपने अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के जरिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि सीएम के 27 जनवरी 2026 के भाषण में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और भेदभाव को बढ़ावा दिया गया है. याचिका के मुताबिक सरमा ने अपने भाषण में कहा था कि 4 से 5 लाख मियां वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा. उनपर अपनी पार्टी के सीधे मियां लोगों के खिलाफ होने का दावा करने का भी आरोप है. इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर मैं असम में सत्ता में रहा तो उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा. वे (मियां) यहां शांति से नहीं रह सकते. जब तक हम उनके लिए दिक्कतें खड़ी नहीं करेंगे, वे राज्य नहीं छोड़ेंगे.'

भाषण ने सामाजिक सद्भाव को पहुंचाया 

याचिका में कहा गया है कि मियां शब्द असम में मुसलमानों के लिए अपमानजनक और बेइज्जती करने वाले तरीके से इस्तेमाल  किया जाता है. इसमें आगे कहा गया है कि सरमा का भाषण सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकता है और एक विशेष समुदाय को सामूहिक रूप से निशाना बना सकता है. याचिका में सीएम के बयान को गंभीर घृणा आधारित, सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और संवैधानिक मूल्यों का खुला उल्लंघन बताया है. 

ये भी पढ़ें- मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, राज्य में बनेंगे 2 डिप्टी CM  

Add Zee News as a Preferred Source

 

सुप्रीम कोर्ट से अपील 

जमीअत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के भाषणों के लिए एक कठोर नियामक दिशा-निर्देश तय करे. याचिका में कहा गया है कि ऐसा करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद की आड़ में सांप्रदायिक नफरत फैलाने, उकसाने या किसी समुदाय को बदनाम करने का अधिकार न रखता हो. इसमें कहा गया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा एक ऊंचे संवैधानिक पद पर आसीन है. ऐसे में उनके भाषण का मकसद केवल अभिव्यक्ति के दायरे में न आकर एक समुदाय के विरुद्ध नफरत, दुश्मनी और दुर्भावना को बढ़ावा देना है. इसमें कहा गया कि ऐसे बयानों से सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा है और एक विशेष समुदाय को सामूहिक रूप से निशाना बनाया है, जो अपने पद की गरिमा के साथ गद्दारी है. 

ये भी पढ़ें- घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रहे सुरक्षाबल; 100 से ज्यादा ऑपरेशन जारी 

 

एक्शन लेगी कोर्ट? 

याचिका में कहा गया है कि इस तरह के बयान भारत के संविधान में मौजूद समानता, भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और इंसानी गरिमा की गारंटी को कमजोर करते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के संरक्षण में नहीं आ सकते. यह याचिका जमीअत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही विचाराधीन हेट स्पीच और पैगंबर मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के अपमान के खिलाफ रिट पिटीशन नंबर 1265/2021 में संलग्न की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है और जमीअत उलेमा-ए-हिंद के सीनियर वकील से सुझाव मांगे हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Assam news

Trending news

मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
Jammu Kashmir
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
India Defence sector
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज
Kashmir
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
Budget Session
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
Lok Sabha
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
Maharashtra
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?