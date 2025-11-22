Advertisement
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी

DNA: एक तरफ पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की तो दूसरी तरफ डॉक्टरी की पढ़ाई के नाम पर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने घुसपैठ की थी. दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की भूमिका को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इसकी जानकारी DNA में हम आपको लगातार देते आ रहे हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:59 PM IST
अल फलाह यूनिवर्सिटी पर गहराया संकट! चेयरमैन जवाद के समर्थन में उतरे मौलाना अरशद मदनी

DNA Analysis: अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरह से ब्लास्ट की पूरी साजिश रची गई और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट चुप्पी साधे रहा. ये आप भी जानते हैं लेकिन आज आतंक के इस एपिसेंटर को लेकर एक और बड़ी खबर आई है.जिस बुनियाद के आधार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी बनी, अब वही संकट में घिर गया है. जिस यूनिवर्सिटी से डॉ उमर और डॉ मुजम्मिल जैसे आतंकवादी निकले उस यूनिवर्सिटी पर ताला लगाया जा सकता है. यानी जावेद सिद्दीकी की अल फलाह यूनिवर्सिटी अब बंद हो सकती है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन चुप्प
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग यानी NCMEI ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को एक कारण बताओ नोटिस भेजा है. नोटिस में ये कहा गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं पैदा हुई हैं और ये अल्पसंख्यक दर्जे का दुरुपयोग है. नोटिस के मुताबिक दिल्ली के लाल किला धमाके से यूनिवर्सिटी के कनेक्शन की वजह से उसका अल्पसंख्यक दर्जा रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए. इस मामले में सुनवाई 4 दिसंबर को होगी. यानी आज से 12 दिनों के बाद. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के नाम पर अल फलाह यूनिवर्सिटी खोली गई थी, अगर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की उसकी मान्यता रद्द हो जाती है तो इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा. अगर अल फलाह खुद को दिल्ली धमाके की साजिश से पाक साफ साबित नहीं कर पाया तो उस पर ताला लग सकता है. संविधान का अनुच्छेद 30 (1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है और इसी अधिकार का इस्तेमाल करके जवाद अहमद सिद्दीकी ने ये यूनिवर्सिटी शुरू की थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान ये धीरे-धीरे आतंक के अड्डे में बदलता गया. अहमदाबाद ब्लास्ट से लेकर अब दिल्ली के ब्लास्ट तक इसका कनेक्शन सामने आया है. यूनिवर्सिटी में साजिश होती रही लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन चुप्पी साधे रहा. 

NCMEI ने नोटिस भेजा
अल फलाह को जिस NCMEI ने नोटिस भेजा है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए. NCMEI अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है. इसे अपना काम-काज करने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां दी गई हैं. NCMEI एक्ट के सेक्शन 12C के तहत आयोग किसी संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा निष्पक्ष सुनवाई के बाद उसके पक्ष से संतुष्ट नहीं होने पर रद्द कर सकता है. यानी अल फलाह पर तलवार लटक रही है. अगर उसको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा बचाना है तो उसे आयोग को संतुष्ट करना होगा कि वहां देश विरोधी गतिविधियां नहीं हो रही थी. इससे पहले भी अल फलाह के खिलाफ कई एक्शन लिए जा चुके हैं. 13 नवंबर को UGC से जुड़े संस्थान नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल ने यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस भेजा. यूनिवर्सिटी पर अपनी मान्यता को लेकर वेबसाइट में गलत जानकारी देकर छात्रों को गुमराह करने का आरोप है. AIU यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने अल फलाह की सदस्यता निलंबित कर दी. 15 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में अल फलाह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की. 17 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने 25 ठिकानों पर छापेमारी की और उसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया. अल फलाह के खिलाफ ये कार्रवाई उस समय हुई है जब वहां पढ़ाई के नाम पर कट्टरता और आतंकवाद पनपने के आरोप लग रहे हैं. अब NCMEI ने अपने नोटिस के ज़रिए अल फलाह की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर दिया है.

चेयरमैन जवाद सिद्दीकी पर शिकंजा
अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर शिकंजा कसता जा रहा है. लेकिन इसी बीच यूनिवर्सिटी और जवाद के बचाव में कुछ जाने-माने मौलाना खड़े हो गए हैं. उन्हें ये लगता है कि जवाद अहमद सिद्दीकी एक मासूम मुसलमान है और मुसलमान होने की वजह से उसे निशाना बनाया जा रहा है. इन्हीं लोगों की अगुवाई करने के लिए आज जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सामने आए. मौलाना मदनी जवाद के बचाव में ऐसी तकरीरें दे रहे थे जैसे जवाद सिद्दीकी के एहसानों तले दबे हों. अरशद मदनी ने मुसलमानों के नाम पर पूरे देश की व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है. अरशद मदनी के मुताबिक आजादी के बाद से ही मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है लेकिन मदनी साहब ये भूल जाते हैं कि देश के संविधान में किसी भी तरह के भेदभाव का प्रावधान नहीं है. अगर मुसलमानों के साथ भेदभाव होता तो यहां बांग्लादेश के मुसलमान भी अपना देश छोड़कर नहीं आते. आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा होगा कि बांग्लादेशी किस तरह भारत में आने और रहने के लिए आतुर हैं. मदनी साहब आप कहते हैं कि न्यूयॉर्क और लंदन में मुस्लिम मेयर बन गए हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा. लेकिन हिंदुस्तान में मेयर तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री छोड़कर शायद ही ऐसा कोई पद हो जहां तक कोई मुस्लिम न पहुंचा हो और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि 1947 से ही जारी है.आप कह रहे हैं कि वाइस चांसलर कोई मुसलमान नहीं बन सकता लेकिन वाइस चांसलर तो छोड़ दीजिए देश के पहले शिक्षा मंत्री भी मुसलमान थे. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1947 से लेकर 11 साल तक देश के शिक्षा मंत्री रहे. उनके बाद हुमायूं कबीर, एम सी छागला, फखरुद्दीन अली अहमद और सैयद नुरुल हसन भी देश के शिक्षा मंत्री रहे. हम शिक्षा को हिंदू-मुस्लिम में नहीं बांटना चाहते लेकिन आज आपके कुंठित विचारों ने हमें आपको आईना दिखाने के लिए मजबूर कर दिया. 

मुसलमानों से भेदभाव?
मदनी साहब, जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई होने पर आपने मुसलमानों से भेदभाव का आरोप तो लगा दिया लेकिन अल फलाह में जो हुआ उसे क्यों भुला दिया. दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में जान गंवाने वालों में मुसलमान भी थे. क्या आपको उनका भी ख्याल नहीं आया. कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे. कभी इस पर भी सोचिए कि कैसे ये आतंकी देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे. जिन लोगों को इस देश ने सब कुछ दिया, वो कैसे भारत को खोखला करने की कोशिश में लगे थे. इस्लाम में फिदायीन हमले को हराम कहा गया है. क्या आपने दिल्ली में फिदायीन हमले के बाद इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, क्या कोई फतवा जारी किया? मदनी साहब, आप जिस जवाद अहमद सिद्दीकी को मासूम बता रहे हैं, जरा उसके कारनामों के बारे में भी आपको जानना चाहिए. उमर और मुजम्मिल जैसे आतंकवादी जवाद की यूनिवर्सिटी से ही उभरकर आए और वहां रहकर आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे. जवाद सिद्दीकी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है जिसकी वजह से ED ने उसे गिरफ्तार किया है. अल फलाह ग्रुप में 415 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप है. जवाद की यूनिवर्सिटी के कट्टरपंथ का केंद्र होने का आरोप है.यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर धोखाधड़ी का आरोप है. विदेशों से फंड हासिल करने में हेराफेरी का आरोप है और जवाद पर लोगों की जमीन हड़पकर भू-माफिया की तरह काम करने का आरोप है. जिस व्यक्ति पर इतने आरोप हैं, उसके जेल जाने का अरशद मदनी साहब को बहुत दुख है. क्या आप नहीं चाहते कि जिस यूनिवर्सिटी में पूरी साजिश रची गई, उसकी जांच हो. क्या आप नहीं चाहते कि दिल्ली ब्लास्ट की पड़ताल हो. वैसे आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि ये वही अरशद मदनी हैं जो हमास के आतंकियों की तुलना गांधी-नेहरू से कर चुके हैं और पहलगाम हमले के बाद जब देश के लोगों की भावना सिंधु जल समझौते को रद्द करने के पक्ष में थी तो वो इसका विरोध कर रहे थे. इसलिए मदनी साहब  अगर जवाद को मासूम बताते हैं तो इस पर आप लोगों को भी हैरान नहीं होना चाहिए. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Al Falah University

