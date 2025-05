क्या PAK ने जम्मू एयरफोर्स बेस पर किया विस्फोट? PIB फैक्ट चेक नापाक दावों की पोल खोल दी

Jammu Airforce Base blast fake: भारतीय सीमाओं पर तनाव बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत आई है. उसकी तरफ से सिर्फ फायरिंग और घुसपैठ की कोशिशें ही नहीं हो रही हैं बल्कि अब सोशल मीडिया के जरिए भी अफवाहों का खेल तेज हो गया है. कुछ ही घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि जम्मू एयरफोर्स बेस पर कई विस्फोट हुए हैं. इस दावे ने लोगों में चिंता फैला दी लेकिन सच्चाई इससे बिलकुल अलग निकली. पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों की हवा निकाल दी.

असल में भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस वायरल दावे की जांच की और स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह फर्जी है. उन्होंने बताया कि जिस तस्वीर को जम्मू एयरफोर्स बेस का बताकर वायरल किया जा रहा है. वह वास्तव में अगस्त 2021 में अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके की तस्वीर है. PIB ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा करते हुए उस समय की एक रिपोर्ट का लिंक भी दिया.

PIB Fact Check ने लोगों से अपील की कि ऐसे किसी भी भ्रामक दावे पर विश्वास न करें और न ही बिना पुष्टि किए किसी संदेश या तस्वीर को आगे बढ़ाएं. कहा गया कि गलत सूचना के झांसे में न आएं. शेयर करने से पहले हमेशा पुष्टि करें.

यह पहला मौका नहीं है जब PIB Fact Check ने पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का पर्दाफाश किया है. इससे पहले गुजरात के हजीरा पोर्ट पर हमले के फर्जी वीडियो को भी झूठा करार दिया गया था. उस वीडियो की जांच में पाया गया कि वह 7 जुलाई 2021 को हुए एक तेल टैंकर विस्फोट का दृश्य था जिसका भारत से कोई लेना-देना नहीं था. इसी तरह जालंधर पर कथित ड्रोन हमले के वीडियो की भी सच्चाई सामने लाई गई जिसे असल में एक फॉर्म फायर का वीडियो बताया गया.

Staged Video Alert

Fake video is being circulated by Pakistani handles alleging that an Indian Post was destroyed by the #Pakistani Army

#PIBFactCheck:

The claim is completely false, and the video is staged

There is no unit called “20 Raj Battalion" in the… pic.twitter.com/959rc9OrTH

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 8, 2025