जम्मू-कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात, BJP नेता और पत्नी की गोली मारकर हत्या

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के अनंतनाग में आतंकवादियों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है. शहर के लाल चौक पर आतंकियों ने बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी पर फायरिंग कर दी. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

#UPDATE | Gulam Rasool Dar, Kulgam BJP Kisan Morcha president, and his wife died in an attack by terrorists in Anantnag: Jammu & Kashmir BJP leader Altaf Thakur

