JK Nagrota Budgam UpChunav Result 2025: नगरोटा में BJP की शानदार जीत, बडगाम में महबूबा मुफ्ती आगे, देखिए उपचुनाव के नतीजे

JK Budgam Nagrota By-election Result 2025: जम्मू-कश्मीर की दो विधानसभा सीटों (बडगाम और नगरोटा) पर हो रहे उपचुनावों के नतीजों में नेशनल कांफ्रेंस पिछड़ती दिखाई दे रही है. इस खबर में दोनों सीटों के ताजा आंकड़े देखिए.
Trending Photos
JK Budgam Nagrota By-election Result 2025: जम्मू-कश्मीर की नगरोटा और बडगाम में विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है. शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है. इन दोनों सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी. जम्मू-कश्मीर की दोनों विधानसभा सीटों पर शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हुई. चुनाव आयोग ने शुरुआती आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें नगरोटा विधानसभा क्षेत्र (एसी-77) में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, जबकि बडगाम विधानसभा क्षेत्र (एसी-27) में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है.
नगरोटा में 11 में से 6 राउंड पूरे हो चुके हैं और भाजपा की देवयानी राणा 24 हजार से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम तीसरे नंबर पर हैं. छठे चरण तक उनके पक्ष में 5900 वोट आए. नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह दूसरे नंबर पर हैं, उन्हें 8220 वोट मिले. नगरोटा विधानसभा सीट पर कुल 10 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, जिनमें तीन निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं.
वहीं बडगाम के कुल 17 राउंड में से 5 राउंड की गिनती के बाद पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी सिर्फ 1500 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं. दूसरे नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद अल-मोसावी हैं, मोसावी दूसरे राउंड तक आगे चल रहे थे. जबकि भाजपा जनता पार्टी काफी पीछे (चौथे नंबर पर) है।
बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंगहुई. बडगाम में जहां 48 प्रतिशत वोट पड़े, वहीं नगरोटा में 72 प्रतिशत मतदान हुआ. बडगाम निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 176 लाख, जबकि नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 97,893 मतदाता हैं.
पिछले साल 31 अक्टूबर को भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा में उपचुनाव की जरूरत पड़ी. वहीं बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराया गया है. 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल से जीत हासिल की थी. इस स्थिति में एक सीट को छोड़ना जरूरी था.
(इनपुट-आईएएनएस)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.