Advertisement
trendingNow13002298
Hindi Newsदेश

JK Nagrota Budgam UpChunav Result 2025: नगरोटा में BJP की शानदार जीत, बडगाम में महबूबा मुफ्ती आगे, देखिए उपचुनाव के नतीजे

JK Budgam Nagrota By-election Result 2025: जम्मू-कश्मीर की दो विधानसभा सीटों (बडगाम और नगरोटा) पर हो रहे उपचुनावों के नतीजों में नेशनल कांफ्रेंस पिछड़ती दिखाई दे रही है. इस खबर में दोनों सीटों के ताजा आंकड़े देखिए.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JK Nagrota Budgam UpChunav Result 2025: नगरोटा में BJP की शानदार जीत, बडगाम में महबूबा मुफ्ती आगे, देखिए उपचुनाव के नतीजे

JK Budgam Nagrota By-election Result 2025: जम्मू-कश्मीर की नगरोटा और बडगाम में विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है. शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है. इन दोनों सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी. जम्मू-कश्मीर की दोनों विधानसभा सीटों पर शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हुई. चुनाव आयोग ने शुरुआती आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें नगरोटा विधानसभा क्षेत्र (एसी-77) में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, जबकि बडगाम विधानसभा क्षेत्र (एसी-27) में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है.

नगरोटा उपचुनाव के नतीजे

नगरोटा में 11 में से 6 राउंड पूरे हो चुके हैं और भाजपा की देवयानी राणा 24 हजार से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम तीसरे नंबर पर हैं. छठे चरण तक उनके पक्ष में 5900 वोट आए. नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह दूसरे नंबर पर हैं, उन्हें 8220 वोट मिले. नगरोटा विधानसभा सीट पर कुल 10 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, जिनमें तीन निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं.

बडगाम उपचुनाव के नतीजे

वहीं बडगाम के कुल 17 राउंड में से 5 राउंड की गिनती के बाद पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी सिर्फ 1500 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं. दूसरे नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद अल-मोसावी हैं, मोसावी दूसरे राउंड तक आगे चल रहे थे. जबकि भाजपा जनता पार्टी काफी पीछे (चौथे नंबर पर) है।

Add Zee News as a Preferred Source

बडगाम और नगरोटा की वोटिंग प्रतिशत

बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंगहुई. बडगाम में जहां 48 प्रतिशत वोट पड़े, वहीं नगरोटा में 72 प्रतिशत मतदान हुआ. बडगाम निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 176 लाख, जबकि नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 97,893 मतदाता हैं.

क्यों हो रहे बडगाम और नगरोटा में चुनाव?

पिछले साल 31 अक्टूबर को भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा में उपचुनाव की जरूरत पड़ी. वहीं बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराया गया है. 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांदरबल से जीत हासिल की थी. इस स्थिति में एक सीट को छोड़ना जरूरी था.

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

BadgamNagrota

Trending news

नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
Devyani Rana
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
Delhi blast
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Bihar election results
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 3... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
Badgam
Nagrota - Budgam में पिछड़े उमर अब्दुल्ला: भाजपा और महबूबा चल रहीं आगे, देखिए आंकड़े
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: नगरोटा से भाजपा की शानदार जीत, बडगाम में PDP आगे; देखिए सभी 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
by election results
By Election Results: नगरोटा में BJP की देवयानी की जीत, जानिए अन्य 7 सीटों का हाल
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान