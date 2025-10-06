जम्मू-कश्मीर के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव

Budgam and Nagrota By-election date: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा घोषित, कश्मीर के बडगाम और जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर, 2025 को होगी. चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के शेड्यूल के साथ 6 अक्टूबर 2025 को कार्यक्रम जारी किया.

बडगाम में क्यों हो रहा उपचुनाव?

बडगाम सीट जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खाली की थी. 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद, अब्दुल्ला बडगाम और अपने पारिवारिक गढ़ गंदेरबल, दोनों से चुनाव जीते. उन्होंने गंदेरबल सीट बरकरार रखने का फैसला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

मुकाबले में कौन-कौन खड़ा है?

यहां मुकाबला एक अहम चुनावी मैदान होने की उम्मीद है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की अटकलें हैं.

नगरोटा में उपचुनाव क्यों?

नगरोटा में उपचुनाव भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण जरूरी हो गया था. 2024 के चुनावों में सीट जीतने के कुछ ही हफ्ते बाद, 31 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया.

किसके-किसके बीच में मुकाबला?

इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है. 2024 के चुनाव में, दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा ने भाजपा के लिए 30,000 से अधिक मतों के अंतर से यह सीट जीती थी.

मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी

अप्रैल 2025 में, चुनाव आयोग ने पारदर्शी और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों का युक्तिकरण पूरा किया. बडगाम में मतदान केंद्रों की संख्या 156 से बढ़ाकर 173 कर दी गई, जबकि नगरोटा में मतदान केंद्रों की संख्या 145 से बढ़ाकर 150 कर दी गई.