Advertisement
trendingNow12950614
Hindi Newsदेश

जम्मू-कश्मीर के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव

J&K Bypolls Date: चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर के बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके तहत 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे और 14 नवंबर को मतगणना होगी. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जम्मू-कश्मीर के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव

Budgam and Nagrota By-election date: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा घोषित, कश्मीर के बडगाम और जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर, 2025 को होगी. चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के शेड्यूल के साथ 6 अक्टूबर 2025 को कार्यक्रम जारी किया. 

 

बडगाम में क्यों हो रहा उपचुनाव?
बडगाम सीट जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खाली की थी. 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद, अब्दुल्ला बडगाम और अपने पारिवारिक गढ़ गंदेरबल, दोनों से चुनाव जीते. उन्होंने गंदेरबल सीट बरकरार रखने का फैसला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

मुकाबले में कौन-कौन खड़ा है?
यहां मुकाबला एक अहम चुनावी मैदान होने की उम्मीद है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की अटकलें हैं.

 

नगरोटा में उपचुनाव क्यों?
नगरोटा में उपचुनाव भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण जरूरी हो गया था. 2024 के चुनावों में सीट जीतने के कुछ ही हफ्ते बाद, 31 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया.

 

किसके-किसके बीच में मुकाबला?
इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है. 2024 के चुनाव में, दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा ने भाजपा के लिए 30,000 से अधिक मतों के अंतर से यह सीट जीती थी.

 

मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी
अप्रैल 2025 में, चुनाव आयोग ने पारदर्शी और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्रों का युक्तिकरण पूरा किया. बडगाम में मतदान केंद्रों की संख्या 156 से बढ़ाकर 173 कर दी गई, जबकि नगरोटा में मतदान केंद्रों की संख्या 145 से बढ़ाकर 150 कर दी गई.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Election Commission of IndiaJ&K bypolls

Trending news

J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
India Weather news
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
karnataka
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
CJI BR Gavai
मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले आरोपी पर क्या होगा एक्शन? क्या बोले CJI गवई
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
Pahalgam attack
'मोसाद' से 4 कदम आगे भारतीय सुरक्षा बल! एक जले मोबाइल चार्जर से तोड़ दी आतंक की कमर
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?
Snowfall
जम्‍मू-कश्मीर में जाने वाले ध्यान दें! MD का आया ऑरेंज अलर्ट, बारिश-बर्फबारी कब तक?