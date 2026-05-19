खुद से स्वीकार किया इस्लाम या जबरदस्ती हुआ धर्मांतरण, यूपी का विशाला कश्मीर में कैसे बना 'हमजा'; गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा में एक हिंदू लड़के के इस्लाम में धर्मांतरण का मामला आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया है. आरोप है कि लड़के को सैलून में नौकरी का लालच देकर कुपवाड़ा ले जाया गया था. विशाल ग्लास दाजी मणिघा गावों में पिछले डेढ़ साल से गाजी हेयर सलून पर काम करता था. पिछले जुम्मा को विशाल ने ग्लास दाजी मणिघा की जमिया मस्जिद में धर्मपरिवर्तन किया और इस्लाम कबूल किया.

स्थानीय लोगों का कहना कहना है कि धर्मपरिवर्तन के वक्त पूरा गांव मस्जिद में मजूद था. मस्जिद में हुए धर्मपरिवर्तन का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें मस्जिद का इमाम उसे कालिमा पड़ते दिखे. गांव वालों के मुताबिक, विशाल जिसका नाम धर्मपरिवर्तन के बाद हमजा रखा गया था उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है. उस वक्त एक लेटर भी ड्राफ्ट की गई थी जिसमें यह लिखा गया है कि यह धर्मपरिवर्तन जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ है. लेटर में धर्मपरिवर्तन के गवाहों की नाम भी लिखे हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

अब इस मामले में जांच आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है. स्थानीय पुलिस लड़के के पिता की शिकायत में संदिग्ध वसीम के बारे में दी गई जानकारी की जांच कर रही है. आरोप है कि वसीम ही लड़के को सैलून में नौकरी दिलाने के बहाने कुपवाड़ा ले गया था.

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इससे पहले बिजनौर में लड़के के पिता कृष्ण कुमार ने अधिकारियों से संपर्क किया था और औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई थी. उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में वसीम के खिलाफ आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज किया है और लड़के की कस्टडी लेने तथा जांच में सहयोग के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस से संपर्क स्थापित किया है.

लड़के के परिवार ने क्या किया दावा?

लड़के के परिवार का दावा है कि उन्हें एक अनजान नंबर से लड़के का अचानक मैसेज मिला, जिसमें उसने बताया कि उसने इस्लाम अपना लिया है. इसके बाद उसे ले जाने वालों (हैंडलर्स) की तरफ से एक खौफनाक मैसेज आया, जिसमें परिवार से कहा गया कि अब लड़के को भूल जाओ.

यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. इस वीडियो फुटेज में विशाल (जिसे नाबालिग बताया जा रहा है) एक मस्जिद के अंदर इस्लाम में धर्मांतरण की रस्में निभाते हुए और अपना नाम बदलकर "हमजा" रखते हुए दिखाई दे रहा है.

यूपी का रहने वाला है नाबालिग

रिपोर्ट्स के अनुसार, विशाल एक नाबालिग है जिसकी उम्र 17 साल 4 महीने है. वह बहादुरपुर गांव (बिजनौर के कोतवाली नगर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत) का रहने वाला है. आरोप है कि उसे वसीम नाम के एक व्यक्ति ने नौकरी का लालच दिया था. वसीम कुपवाड़ा के एक गांव में सैलून चलाता है और बताया जाता है कि वह बिजनौर के काजीपाड़ा इलाके का ही रहने वाला है. नौकरी का लालच देकर उसे कुपवाड़ा ले जाया गया और बाद में उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया.

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तीन सा पहले पीड़ित के आरोपी लेकर गया था कश्मीर

पीड़ित लड़के के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि वसीम ने परिवार का भरोसा जीतने के लिए उनके साथ अपने पुराने पेशेवर संबंधों का फायदा उठाया. तीन से चार साल पहले, वसीम उस नाबालिग को बाल काटने का काम (नाई/सैलून का हुनर) सिखाने के बहाने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा ले गया था. शुरुआत में परिवार को किसी भी गड़बड़ी का शक नहीं हुआ, क्योंकि वसीम कभी-कभी उनसे मिलने आता था और उन्हें आर्थिक मदद भी देता था.

धर्म-परिवर्तन की असलियत का पता लगाने और नाबालिग को सुरक्षित वापस लाने के लिए, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों के बीच एक सक्रिय, अंतर-राज्यीय पुलिस जांच अभी भी जारी है. इस बीच, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर जनता से अपील की है कि वे इस संवेदनशील मामले को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और न ही जांच पूरी होने से पहले ऑनलाइन कोई भी बिना पुष्टि वाली जानकारी फैलाएं.

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