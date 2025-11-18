श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार

Kashmir CIK: सीआईके ने कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें शहजादा अख्तर और उसका पति डॉ उमर फारूक भट भी शामिल हैं. ये दोनों बुगाम कुलगाम के रहने वाले हैं और फिलहाल श्रीनगर के शीरीन बाग में रहते हैं.
Jammu and Kashmir News: श्रीनगर में आज काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर ने कुलगाम और अनंतनाग जिलों में चार जगहों पर ज्वाइंट छापेमारी की है. सीआईके की तरफ से यह कार्रवाई एनआईए अधिनियम के तहत श्रीनगर कोर्ट की तरफ से जारी किए गए तलाशी वारंट के बाद की गई. दरअसल, सीमा पार के आकाओं के साथ मिलीभगत से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सीआईके की बड़ी कार्रवाई चल रही है. इस कार्रवाई में ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो जानबूझकर आतंकवादी, अलगाववादी और अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं.
सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल
इनमें अधिकतर लोग अपनी व्यावसायिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग करते हैं. जिसमें वो गलत सूचना फैलाने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के अलावा हिंसा भड़का कर सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं. जिस वजह से भारत में शांति और संप्रभुता को गंभीर खतरा पैदा हो रहा था.
डॉ पति और पत्नी गिरफ्तार
सीआईके ने कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें शहजादा अख्तर और उसका पति डॉ उमर फारूक भट भी शामिल हैं. ये दोनों बुगाम कुलगाम के रहने वाले हैं और फिलहाल श्रीनगर के शीरीन बाग में रहते हैं. डॉ उमर फारूक भट श्रीनगर के शीरीन बाग में स्थित एसएमएचएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कार्यरत है.
आतंकी संगठन की जांच जारी
सीआईके टीमों ने जांच के दौरान दोनों से कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है, जिसमें 5 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 1 टैबलेट डिवाइस, दस्तावेजी सबूत और साहित्य शामिल हैं.दिलचस्प बात यह है कि सरकारी कर्मचारी डॉ. उमर फ़ारूक ऑनलाइन गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं. जहां, उसने अपने पद और सामाजिक रुतबे का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम किया है. शहजादा अख्तर पर चुनिंदा ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने के अलावा विभाजनकारी बातें फैलाने का आरोप है. आतंकवादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत से उसके संबंधों की जांच की जा रही है.
