कश्मीर के काउंटर इंटेलिजेंस ने कट्टरपंथियों की साजिश की नाकाम, आतंकी बनने से 2 युवकों को बचाया

काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने एक बार फिर अपनी असाधारण व्यावसायिक क्षमता, साइबर खुफिया कौशल और सोशल नेटवर्रक की पहुंच का प्रदर्शन करते हुए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित एक डिजिटल कट्टरपंथी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है. समय पर की गई इस कार्रवाई ने न केवल एक आतंकवादी संगठन के दुष्प्रभाव तंत्र को निष्क्रिय कर दिया, बल्कि दो संवेदनशील युवाओं को आतंकवाद में भर्ती होने से भी बचाया.

सटीक खुफिया सूचनाओं और निरंतर साइबर निगरानी के आधार पर सीआईके ने 2 कट्टरपंथी सोशल मीडिया हैंडल 'faithful_warrior57' और 'Gurkboru.08' की पहचान की. ये दोनों अकाउंट आतंकवाद का महिमामंडन करने और चरमपंथी बयानबाजी करने में लगे हुए थे. ये अकाउंट सक्रिय रूप से दुष्प्रचार सामग्री साझा कर रहे थे. इसमें ज्ञात आतंकवादियों के ऑडियो क्लिप और डिजिटल सामग्री शामिल थी. इसका उद्देश्य लोगों में मतभेद पैदा करना, अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देना और कमजोर युवाओं को हिंसक उग्रवाद की ओर आकर्षित करना था.

विस्तृत तकनीकी विश्लेषण के बाद, इन खातों के संचालकों की पहचान इस प्रकार की गई:

Add Zee News as a Preferred Source

• हाशिम मशूद लोन, पुत्र मशूद अहमद लोन- निवासी ख्वाजाबाग, मलूरा, उम्र लगभग 17 वर्ष

• मोहम्मद हाजिक अहंगर, पुत्र फारूक अहमद अहंगर- निवासी रेलवे कॉलोनी, नौगाम, उम्र लगभग 15 वर्ष

दोनों व्यक्तियों का पता लगाया गया, पूछताछ के लिए पकड़ा गया और पाया गया कि वे किशोर हैं. 'हाशिम' के मोबाइल डिवाइस की डिजिटल फोरेंसिक जांच से पता चला कि वह 'गुर्कबोरू.08' का उपयोगकर्ता था और सबूतों से पता चला कि वह एक ऑनलाइन हैंडलर के सीधे मार्गदर्शन में आतंकी सामग्री का प्रसार कर रहा था. जांच में यह भी पता चला कि वह सीमा पार के हैंडलरों के साथ गुप्त संपर्क बनाए रखने के लिए एन्क्रिप्टेड संचार उपकरणों और वीपीएन का उपयोग कर रहा था.

डिजिटली पाकिस्तान से हैंडल किए जा रहे थे दोनों किशोर

बाद की जांच में पता चला कि ऑनलाइन हैंडलर 'साकिब' (असली नाम अहमद सालार) के नाम से काम कर रहा था. जो पाकिस्तान स्थित एक प्रचारक था और द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) से जुड़ा था. सालार एक परिष्कृत ऑनलाइन प्रचार अभियान चला रहा था, जिसमें वैचारिक प्रशिक्षण, झूठे वादों और आतंकवादी गतिविधियों के महिमामंडन के जरिए कमजोर युवाओं को बरगलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था.दूसरा किशोर, 'हाज़िक', जो 'faithful_warrior57' हैंडल चलाता था, उसी हैंडलर से प्रभावित था. डिजिटल ट्रेस से निर्देश, भावनात्मक रूप से लोगों को बरगलाने और वैचारिक कंडीशनिंग का पता चला. इसका उद्देश्य दोनों नाबालिगों को चरमपंथी नेटवर्क में और गहराई तक खींचना था.

CIK ने तोड़ा जिहादी नेटवर्क

सावधानीपूर्वक समन्वय, बेहतर साइबर विश्लेषण और त्वरित संचालन निष्पादन के माध्यम से, CIK ने नेटवर्क को सफलतापूर्वक बैन कर दिया, दो किशोरों की भर्ती को प्रभावी ढंग से रोका और एक उभरते हुए कट्टरपंथी के खतरे को विफल किया जो सामुदायिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था. इस खतरे के सामाजिक आयाम को समझते हुए, CIK ने किशोरों के परिवारों, समुदाय के बुजुर्गों और स्थानीय धार्मिक विद्वानों को शामिल करते हुए संयुक्त परामर्श सत्र आयोजित किए. इन सत्रों का उद्देश्य युवाओं और उनके अभिभावकों को कट्टरपंथी के गंभीर परिणामों और ज़िम्मेदार डिजिटल जुड़ाव के महत्व को समझने में मदद करना था.

CIK ने जम्मू-कश्मीर के अभिभावकों से की अपील

इस पहल ने सीआईके के संवेदनशील दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसमें परिचालन उत्कृष्टता को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा गया और चरमपंथी शोषण के विरुद्ध सामुदायिक सहयोग को मजबूत किया गया. सीआईके जम्मू-कश्मीर के अभिभावकों, शिक्षकों और धार्मिक नेताओं से सतर्क रहने, युवाओं का जिम्मेदारी से मार्गदर्शन करने और चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देने वाली किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की सूचना देने की अपील करता है. काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर युवा मस्तिष्कों को कट्टरपंथी प्रभावों से बचाने, शांति बनाए रखने और क्षेत्र की सामूहिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपनी कड़ी प्रतिबद्धता दोहराता है.

यह भी पढ़ेंः मुनीर ने बिना धमाके के कैसे कर दिया पाकिस्तान में ‘Silent Coup’, बने असली हुक्मरान