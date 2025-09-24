पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया उमर अब्दुल्ला का जवाब, क्या कहा?

Omar Abdullah on Ladakh Protest: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर युवाओं के प्रदर्शन तेज हो गए हैं. लेह में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़पें भी हुईं. अब इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है.
Omar Abdullah on Ladakh Protest: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर युवाओं के प्रदर्शन तेज हो गए हैं. लेह में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़पें भी हुईं. अब तक चार लोगों की मौत की खबर है, जबकि 70 लोग जख्मी हो गए हैं. छात्र और स्थानीय लोग अपनी जिन मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, उनमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, लेह और कारगिल को अलग-अलग लोकसभा सीटें देना, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना शामिल हैं.
'वे ठगे गए हैं और गुस्सा महसूस कर रहे हैं'
अब इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,'लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का कभी वादा नहीं किया गया था. 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, तब लोग उसका जश्न मना रहे थे. अब उन्हें लगता है कि वे ठगे गए हैं और गुस्सा महसूस कर रहे हैं.'
सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, 'अब जरा सोचिए, जम्मू-कश्मीर में हम कितने ठगे और निराश महसूस करते हैं, जब राज्य का दर्जा देने का वादा पूरा नहीं हुआ, जबकि हम शांति और जिम्मेदारी के साथ इसे मांगते रहे हैं.'
वहीं, हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिन से चल रही भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है. साथ ही, उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. झड़पों के बाद लद्दाख के डीएम ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है. इसके तहत पांच या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, बिना इजाजत जुलूस निकालना और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान देना सख्त मना है.
