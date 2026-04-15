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Hindi Newsदेशतिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल; लोग कर रहे जमकर तारीफ

तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल; लोग कर रहे जमकर तारीफ

श्रीनगर में एक उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ल ने तिरंगे जैसा रिबन काटने से इनकार कर दिया. अब्दुला के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. यूजर्स ने इसके अनूठे राष्ट्रभक्ति का प्रतीक करार दिया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:00 PM IST
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फोटो- स्क्रीनग्रैब.
फोटो- स्क्रीनग्रैब.

CM Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स के साथ देशवासियों का भी दिल जीत लिया है. वीडियो श्रीनगर का है, जहां पर सीएम अब्दुला एक उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे. इस उद्घाटन के लिए जो रिबन लगाया गया था, उसको उमर अब्दुल्ला ने काटने से इनकार कर दिया और कहा कि इसको निकाल कर रखिए. 

दरअसल, उद्घाटन समारोह में जो रिबन लगाया गया था, वह भारतीय तिरंगे के रंग का था. जैसे ही सीएम अब्दुल्ला कैंची लेकर रिबन काटने के लिए आगे बढ़े, उनकी नजर तिरंगे जैसे रंग के रिबन पर पड़ी और उन्होंने इसे काटने से इनकार कर दिया. उन्होंने इस दौरान वहां पर मौजूद अन्य लोगों से कहा कि इस रिबन को निकालें और मोड़कर रखा जाए. इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है. 

सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश 

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों को सीएम अब्दुला ने निर्देश दिया कि इस रिबन को नहीं काटा जाए. उन्होंने कहा कि इसे बेहद सम्मान के साथ मोड़कर रखा जाए. अब सोशल मीडिया पर सीएम अब्दुला के इस कदम की जमकर सराहना हो रही है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस कदम को राष्ट्रभक्ति का एक अनूठा उदाहरण मान रहे हैं.  

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(यह भी पढ़ें: दीदी, अपने चट्टे-बट्टे के साथ... अमित शाह ने खुलेआम ललकारा, 20 साल वाली बात भी वायरल है)

लोग कर रहे तारीफ 

गौरतलब है कि सीएम उमर अब्दुला के इस कदम की चारों ओर प्रशंसा हो रही है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सीएम की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्होंने बिल्कुल सही काम किया. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कश्मीर के सीएम उमर अब्दुला की जितनी तारीफ की जाए कम है.  

(यह भी पढ़ें: महिलाओं को 33% आरक्षण पर क्या बदलेगा; किसे मिलेगा फायदा? आम आदमी से जुड़े 10 सवालों के जवाब)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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