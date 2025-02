पानी की बूंद के लिए तरस रहा जम्मू-कश्मीर, CM उमर अब्दुल्ला ने चेताया, कहा- दूर करना होगा जल संकट

Jammu And Kashmir Climate Change: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जल संकट गहरा रहा है. घाटी में साल के पहले दो महीनों में 83% कम बारिश हुई है. मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी सहमति जताई कि जम्मू-कश्मीर इस साल जल संकट का सामना कर रहा है. इसको लेकर उन्होंने जल शक्ति विभाग की ओर से स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा करने की बात कही.

जल संकट का सामना कर रहा कश्मीर

उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू-कश्मीर इस साल जल संकट का सामना कर रहा है. उन्होंने लिखा,' यह कोई हालिया घटना नहीं है. यह वास्तव में पिछले कुछ सालों से बन रही है.

J&K is staring at a water crisis this year. It’s not a recent phenomenon, actually it’s been building up for a few years now. While the government will have to adopt a more proactive approach for water management & conservation, it can’t just be a government centric approach. All…

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 19, 2025