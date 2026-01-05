Advertisement
trendingNow13064467
Hindi NewsदेशJammu Kashmir: अंडर-14 क्रिकेट टीम के सेलेक्शन में भेदभाव? क्या JKCA में सबकुछ ठीक नहीं, उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी उठे सवाल

Jammu Kashmir: अंडर-14 क्रिकेट टीम के सेलेक्शन में भेदभाव? क्या JKCA में सबकुछ ठीक नहीं, उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी उठे सवाल

Under-14 cricket team’s selection: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में खेलों को लेकर एक और बड़ा विवाद सामने आया है. 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत अंडर-14 क्रिकेट टीम की चयन सूची ने सियासी और सामाजिक हलकों में नाराज़गी बढ़ा दी है. बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला सरकार और जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोशिएसन (JKCA) दोनों के कामकाज पर सवाल उठाए हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Reported By: Rajat Vohra|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

File Photo credit: social media
File Photo credit: social media

Under-14 cricket team’s selection raises eyebrows: संतोष ट्रॉफी विवाद के बाद अब जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में खेलों को लेकर एक और बड़ा विवाद सामने आया है. 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत अंडर-14 क्रिकेट टीम की चयन सूची ने एक बार फिर से सियासी और सामाजिक हलकों में नाराजगी बढ़ा दी है. जारी सूची के मुताबिक 16 खिलाड़ियों में से 13 का चयन कश्मीर संभाग से वहीं जम्मू संभाग से मात्र तीन खिलाड़ियों को जगह मिली. इस चयन को लेकर जम्मू संभाग के लोगों और खेल प्रेमियों ने कड़ा विरोध जताया है. उनका आरोप है कि जम्मू के साथ एक बार फिर बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है. 

चयन प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं?

युवा राजपूत सभा के प्रधान मंदीप सिंह ने कहा कि हर बार जम्मू के साथ सरकार द्वारा भेदभाव किया जाता रहा है और मौजूदा चयन सूची उसी सोच को दर्शाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर जम्मू और कश्मीर के बीच दूरियां पैदा की जा रही हैं और चयन प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

गंभीर चिंता का विषय 

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष अरुण प्रभात ने चयन प्रकिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने फिर से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है. उन्होंने आरोप लगाया, 'कश्मीर से 13 और जम्मू से 3 खिलाड़ी चुना जाना गंभीर चिंता का विषय है. मैं अंडर 14 टीम की चयन प्रकिया की निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं क्योंकि ऐसा करना दोनों संभागों को बांटने की वो सियाली चाल है जो पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्लाह की अगुवाई वाली सरकारों के दौरान देखने को मिल चुकी है'.

ये भी पढ़ें- नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन की आजादी को लेकर महबूबा का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा

JKCA में सब ठीक नहीं!

आपको बताते चलें कि पहले भी ऐसे आरोप लगते रहें हैं. इससे साफ होता है कि जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अंडर-14 क्रिकेट टीम के सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान एक बार फिर भाई-भतीजावाद और पक्षपात के आरोप लग रहे हैं. 

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले फरवरी, 2019 में इस मामले में बहुत तूल पकड़ा था. तब भी आरोप लगा था कि सिलेक्टर्स ने टैलेंट को नजरअंदाज करके ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारियों और दूसरे प्रभावशाली लोगों के बच्चों को मौका दिया.

2019 में ट्रायल्स की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तक नहीं मिली थी

तब आरोप लगे थे कि एक ज़्यादा उम्र के लड़के (14 साल के ऊपर) को, जो एक पुलिस अधिकारी का बेटा है, जाली जन्म प्रमाण पत्र जमा करने के बाद सिलेक्ट किया गया. इसके अलावा, एक और लड़का जिसे सिलेक्ट किया गया है, वह एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का बेटा है. 

जवाब चाहिए तो लगाओ आरटीआई: JKCA

दिलचस्प बात यह है कि ट्रायल्स की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी. इसके अलावा एक लड़के के पिता ने कहा कि टीम की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लिस्ट आखिरी समय में जारी की गई जब कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता था.

सिलेक्शन प्रॉसेस के बारे में पूछे जाने पर, JKCA अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया. एक सीनियर JKCA अधिकारी ने कहा, जब ऐसे कोई नियम नहीं हैं तो हम आपको डिटेल्स क्यों दें? अगर आप चाहते हैं, तो RTI एप्लीकेशन फाइल करें तब आपको जवाब दिया जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Jammu Kashmircricket

Trending news

जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
Umar Khalid
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
Jammu Kashmir
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में तेज धमाका, इलाके में पसरी दहशत; गैस लीकेज का डर
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
Jamaat
ऑपरेशन सिंदूर में टूटी कमर, बांग्लादेश चुनाव में जमात के सहारे आतंक फैलाने का प्लान!
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
Tata Hospital Bomb Threat
टाटा अस्पताल को मिला बम की धमकी वाला ईमेल, बम स्क्वॉड अलर्ट; सर्च ऑपरेशन जारी
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BMC Elections 2026
शिवसेना-UBT को चुनाव से ठीक पहले लगा झटका, ये दिग्गज महिला नेता BJP में हुई शामिल
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
Shashi Tharoor
BCCI के फैसले पर भड़के शशि थरूर, कहा- बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, आतंकी नहीं...
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
BLO
केरल में महिला BLO पर काम का इतना दबाव कि जान चली गई? चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
Pakistan
कौन हैं वो ब्रिटिश सासंद? पहले वंदे मातरम के लगाए नारे, फिर PoK पर PAK को लताड़ा
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था