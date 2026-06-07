Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /J&K Encounter: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बड़ा हादसा, खाई में गिरने से लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद

J&K Encounter: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बड़ा हादसा, खाई में गिरने से लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद

Jammu Kashmir Anti Terror Operation: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें खाई में गिरने से भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद हो गए. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है और सुरक्षा अभियान के दौरान हालात की गंभीरता को एक बार फिर उजागर किया है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 07, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:55 AM IST
J&K Encounter: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बड़ा हादसा, खाई में गिरने से लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद
Image Credit: जम्मू-कश्मीर में एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान बड़ा हादसा, सेना का जांबाज अधिकारी शहीद (lieutenant-bireswar-goswami - Photo - X)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सस्ता सोना तो ठीक पर असली खेल तो चांदी खेल रहा है...फूटने वाला है 'सिल्वर बम'
silver4 min ago
2
dehradun news5 min ago
3
Drone technology6 min ago
4
Indian cricket team11 min ago
5
King of Fruits15 min ago