/J&K Encounter: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बड़ा हादसा, खाई में गिरने से लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान भारतीय सेना के एक युवा अधिकारी की दर्दनाक मौत हो गई. शनिवार शाम ऑपरेशन के दौरान अधिकारी एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वे गहरी खाई में जा गिरे. जानकारी के मुताबिक, लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी सेना की उस टीम का हिस्सा थे जो 'ऑपरेशन शेरावली' के तहत आतंकियों की तलाश में जुटी हुई थी.
यह सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन शनिवार को अपने 16वें दिन में प्रवेश कर चुका था और सुरक्षा बल लगातार इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रहे थे. अधिकारियों ने बताया कि लेफ्टिनेंट गोस्वामी एक संकरी पहाड़ी धार पर अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वे गहरी खाई में गिर गए. घटना के तुरंत बाद उनके साथ मौजूद जवानों ने बचाव अभियान शुरू किया और उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.
लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के निधन पर सेना की व्हाइट नाइट कोर ने गहरा दुख व्यक्त किया है. सेना ने कहा कि अधिकारी ने राजौरी में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. उनके निधन से सेना ने एक समर्पित और साहसी अधिकारी को खो दिया है. इस घटना के बाद सेना के जवानों और अधिकारियों के बीच शोक का माहौल है. लेफ्टिनेंट गोस्वामी की कर्तव्यनिष्ठा और साहस को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि दी जा रही है. राजौरी क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ अभियान अभी भी जारी है और सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं.
भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. मिश्रा और कोर के सभी अधिकारियों व जवानों ने लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. सेना ने उनके बलिदान को राष्ट्र सेवा और कर्तव्यनिष्ठा का अद्वितीय उदाहरण बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में कहा कि लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान शहीद हुए. जिस इलाके में वे तैनात थे, वहां का भूभाग बेहद चुनौतीपूर्ण था. ऊंची-नीची पहाड़ियां, खड़ी चट्टानें और खराब मौसम जैसी कठिन परिस्थितियों के बीच वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे.
सेना ने अपने संदेश में कहा कि लेफ्टिनेंट गोस्वामी का असमय निधन पूरे सैन्य परिवार के लिए गहरा आघात है. उनकी बहादुरी, समर्पण और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों के सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी. व्हाइट नाइट कोर ने दिवंगत अधिकारी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुखद क्षण में सेना उनके परिवार के साथ खड़ी है. देश की रक्षा करते हुए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा सम्मान और गर्व के साथ याद किया जाएगा.
शहीद अधिकारी का पार्थिव शरीर आज सुबह 9:45 बजे जम्मू स्थित एयरफोर्स स्टेशन लाया जाएगा. यहां सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विशेष पुष्पचक्र अर्पण समारोह आयोजित किया जाएगा. इसके बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह क्षेत्र भेजा जाएगा. राजौरी जिले के डोरीमाल-गंभीर मुगलान क्षेत्र के दुर्गम और घने जंगलों में सुरक्षा बलों का ‘ऑपरेशन शेरावाली’ लगातार जारी है. मई के अंतिम सप्ताह में शुरू किए गए इस अभियान का मकसद उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ना है, जिनके जंगलों में छिपे होने की आशंका जताई गई है.
सुरक्षा एजेंसियों को मिली खुफिया सूचनाओं के अनुसार, तीन पाकिस्तानी आतंकवादी पहाड़ी और कठिन इलाकों में छिपे हुए हैं. इनमें ‘फौजी’ कोडनेम वाला एक शीर्ष कमांडर भी शामिल बताया जा रहा है. इसी इनपुट के आधार पर पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है. पिछले दो सप्ताह से अधिक समय से सेना और अर्धसैनिक बलों की टीमें इलाके में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं. जवान खड़ी पहाड़ियों, घने जंगलों और खराब मौसम जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए आतंकियों के ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.