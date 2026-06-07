/J&K Encounter: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बड़ा हादसा, खाई में गिरने से लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद

लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के निधन पर सेना की व्हाइट नाइट कोर ने गहरा दुख व्यक्त किया है. सेना ने कहा कि अधिकारी ने राजौरी में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. उनके निधन से सेना ने एक समर्पित और साहसी अधिकारी को खो दिया है. इस घटना के बाद सेना के जवानों और अधिकारियों के बीच शोक का माहौल है. लेफ्टिनेंट गोस्वामी की कर्तव्यनिष्ठा और साहस को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि दी जा रही है. राजौरी क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ अभियान अभी भी जारी है और सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं.