यहां आकर मन को मिलती है शांति... फारूक अब्दुल्ला ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में टेका मत्था

Farooq Abdullah: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को अमृतसर पहुंचे और सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका. इस दौरान नेशनल कान्‍फ्रेंस के अध्यक्ष भारी सुरक्षा के घेरे में नजर आए. सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर फारूक अब्दुल्ला ने वाहेगुरु का शुक्राना भी अदा किया.

सिख धर्म के सर्वोच्च स्थलों में से एक श्री हरमंदिर साहिब में पहुंचने पर फारूक अब्दुल्ला श्री गुरु अर्जन देव जी के सम्मान में काफी अभिभूत नजर आए. इस दौरान, श्री गुरु राम दास जी की समाधि के पास खड़े होकर उन्होंने वहां की अमन और मजहबी माहौल की तारीफ की. इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को सम्मानित भी किया.

#WATCH | Amritsar, Punjab: National Conference president Farooq Abdullah says, "...Every state has its own problems, but the central government does not understand it...If we want to keep India united, we have to understand the pains of everyone. US President Donald Trump says… https://t.co/wLGKbqEbGX pic.twitter.com/cYr51ydMTK

