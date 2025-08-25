'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस और पीडीपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प!

Srinagar News: जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने 'जेल नहीं जमानत' के नारे लगाए. खासतौर से पीडीपी नेता ने शब्बीर शाह जैसे नेताओं और जमात इस्लामी के नेताओं समेत कश्मीरी कैदियों की रिहाई या स्थानांतरण की मांग की.
Trending Photos
Jammu And Kashmir: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) जैसे कड़े कानूनों के तहत लंबे वक्त से हिरासत में रखे गए कश्मीरी कैदियों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए आज श्रीनगर पीडीपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि, शेर-ए-कश्मीर पार्क में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद मुफ्ती, पीडीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कथित तौर पर हाथापाई हुई. मुफ्ती ने अफसरों पर उनके विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा, 'उन्होंने हमारे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया'. उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पुलिस के रवैये की भी आलोचना की.
मुफ्ती ने खासतौर से शब्बीर शाह जैसे सीनियर नेताओं और जमात इस्लामी के नेताओं समेत कश्मीरी कैदियों की रिहाई या स्थानांतरण की मांग की, जो भारत भर की अलग-अलग जेलों में बंद हैं. उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर उन्हें स्थानीय जेलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बंदी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उनके परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं.
उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह किया कि वे इन कैदियों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करें या कम से कम केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर उन्हें स्थानीय जेलों में स्थानांतरित करने का अनुरोध करें. महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'उन्होंने हमारे प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस बल और अवरोधकों का इस्तेमाल करके हमारे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया.' उन्होंने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर में असहमति को दबाने की कोशिश है.
मुफ्ती ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिए गए कश्मीरी कैदियों की दुर्दशा पर जोर दिया, जिनमें शब्बीर शाह और जमात नेताओं जैसे पकई लोग शामिल हैं. पूर्व सीएम ने कहा, 'ये कैदी जिनमें से कई विचाराधीन हैं या गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, अपने परिवारों से दूर और पूरे भारत में बंद हैं. उन्हें रिहा किया जाना चाहिए या कम से कम, उन्हें जम्मू-कश्मीर की जेलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ताकि उनके परिवारों को पहुंच और निष्पक्ष सुनवाई मिल सके.' मुफ्ती ने आगे कहा, 'देश के अन्य हिस्सों में तो कट्टर अपराधियों को भी जमानत या पैरोल मिल जाती है, लेकिन हमारे लोग, जिनमें अभी तक दोषी नहीं ठहराए गए लोग भी शामिल हैं. वे जेलों में सड़ रहे हैं.'
मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया, खासतौर से उनसे कश्मीरी कैदियों के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का आह्वान किया. मुफ्ती ने कहा, 'उमर को केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना चाहिए या बंदियों की स्थिति का आकलन करने के लिए जेलों का दौरा करना चाहिए. अगर वह उनकी रिहाई सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो कम से कम यह सुनिश्चित करें कि उन्हें जम्मू-कश्मीर वापस लाया जाए.' ये कार्य मुफ्ती के व्यापक राजनीतिक रुख के अनुरूप हैं, वह हमेशा कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत, यूएपीए और पीएसए जैसे कानूनों को रद्द करने और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की वकालत करती हैं, जिसे 2019 में रद्द कर दिया गया था.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.