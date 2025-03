जम्मू-कश्मीर में फैशन शो पर मचा बवाल, सेमी न्यूड कपड़ों में दिखी मॉडल, CM ने एक्शन के दिए आदेश

Jammu And Kshmir News: जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित एक फैशन शो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस फैशन शो में बर्फीले माहौल में मॉडल्स ने सेमी-न्यूड कपड़ों में मॉडल्स को दिखाया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई. खासतौर पर रमजान के पाक महीने में इस आयोजन को लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है. यह फैशन शो 7 मार्च को आयोजित हुआ था, जिसमें स्की वियर कलेक्शन को दिखाया गया. इसे एक फेमस डिजाइनर लेबल द्वारा आयोजित किया गया था और यह स्की फेस्टिवल का हिस्सा था.

सीएम अब्दुल्ला ने जांच के दिए आदेश

हालांकि, इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. वहीं, मामले को तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर संज्ञान लिया. उन्होंने अधिकारियों से इसपर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने इस दौरान कहा कि स्थानीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की अनदेखी की गई है, खासकर रमजान के दौरान ऐसा होना चिंता की बात है.

हुर्रियत नेता ने की ये मांग

वहीं, हुर्रियत नेता मिरवाइज उमर फारूक ने भी इस आयोजन की निंदा की और इसे अश्लीलता करार दिया. उन्होंने कहा कि पर्यटन प्रचार के नाम पर इस तरह के प्रोग्राम कश्मीर की सूफी संस्कृति के खिलाफ हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मांग की कि इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो.

फारूक ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘यह बेहद शर्मनाक है! रमजान के पाक महीने में गुलमर्ग में एक अश्लील फैशन शो आयोजित किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है. सूफी संत संस्कृति और लोगों के गहरे धार्मिक नजरिए के लिए जानी जाने वाली घाटी में इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है?’

उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के आयोजन में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. मीरवाइज ने कहा, ‘इसमें शामिल लोगों को तुरंत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर इस तरह की अश्लीलता कश्मीर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.’

