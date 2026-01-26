Advertisement
trendingNow13086742
Hindi NewsदेशA++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर

A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर

Republic Day Jammu & Kashmir: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के चोटीपोरा गांव में गणतंत्र दिवस पर एक अनोखी घटना सामने आई, जब A++ श्रेणी के सक्रिय आतंकवादी आबिद रमजान शेख के पिता ने अपने घर पर तिरंगा फहराया. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब घाटी में सुरक्षा कड़ी है और आतंकवाद के खिलाफ अभियान जारी हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर

77th Republic Day 2026: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के चोटीपोरा गांव से गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां सक्रिय आतंकवादी आबिद रमजान शेख, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने A++ श्रेणी का आतंकवादी घोषित किया है उसके पिता ने 26 जनवरी को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, गणतंत्र दिवस के मौके पर आबिद रमजान शेख के पिता ने पूरे विधि के साथ तिरंगा फहराया और संविधान के प्रति सम्मान प्रकट किया. यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब घाटी में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है और युवाओं को हिंसा के रास्ते से दूर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं.

 मोस्ट वांटेड आतंकी है आबिद रमजान शेख

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि आबिद रमजान शेख लंबे समय से सक्रिय आतंकवादी है और शोपियां सहित दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है. उसे सुरक्षा एजेंसियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया गया है. इसके बावजूद उसके पिता द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने को स्थानीय लोग एक अलग संदेश के रूप में देख रहे हैं. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि गणतंत्र दिवस पर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और तिरंगा फहराने की यह घटना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. अधिकारियों ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से परहेज किया है लेकिन सूत्रों का मानना है कि यह कदम समाज में शांति, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है.

ये भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस पर दिखी स्वदेशी सैन्य शक्ति; ब्रह्मोस के साथ सूर्यास्त्र, अमोघ और शक्तिबाण ने खींचा सबका ध्यान

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे परिवार की ओर से मुख्यधारा से जुड़ने का संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में ऐसे कदमों को सावधानी से देखा जाना चाहिए. गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई स्थानों पर तिरंगा फहराया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Republic DayJammu & Kashmir

Trending news

सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
Republic Day 2026
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
UGC New Guidelines
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
Republic Day
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
गणतंत्र दिवस पर US समेत कई देशों ने भारत को दी बधाई; ट्रंप और जिनपिंग ने लिखी ये बात
Republic Day
गणतंत्र दिवस पर US समेत कई देशों ने भारत को दी बधाई; ट्रंप और जिनपिंग ने लिखी ये बात
खत्म होने वाली थी नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना कमांडो! जंस्कारी पोनी की कहानी
77th Republic Day 2026
खत्म होने वाली थी नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना कमांडो! जंस्कारी पोनी की कहानी
'सूर्यास्त्र' ने कर्तव्य पथ पर किया डेब्यू, गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी ताकत
77th Republic Day 2026
'सूर्यास्त्र' ने कर्तव्य पथ पर किया डेब्यू, गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी ताकत
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
HIV Virus
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
दिल्ली परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झलक, गर्व से आसमान की तरफ देखते रहे पीएम मोदी
26 January parade
दिल्ली परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झलक, गर्व से आसमान की तरफ देखते रहे पीएम मोदी
'भैरव बटालियन' ने कर्तव्य पथ पर पहली बार भरी हुंकार; देखती रह गई दुनिया
Bhairav battalion
'भैरव बटालियन' ने कर्तव्य पथ पर पहली बार भरी हुंकार; देखती रह गई दुनिया
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
first republic day
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?