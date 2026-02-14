Advertisement
trendingNow13109661
Hindi Newsदेशघर में पिट रहे पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन, कश्मीरियों के आएंगे मजे

घर में पिट रहे पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन, कश्मीरियों के आएंगे मजे

Jammu and Kashmir news: जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के नौ महीने बाद रुकी हुई वुलर बैराज परियोजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है. ये परियोजना झेलम नदी के पानी को कंट्रोल कर वुलर झील में जल स्टोरेज बढ़ाने के लिए बनाई गई है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में पिट रहे पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन, कश्मीरियों के आएंगे मजे

Wular Barrage: पहलगाम अटैक के बाद भारत ने 1960 की Indus Waters Treaty को निलंबित कर दिया है, इसलिए अब वह खुद को इस समझौते से बंधा नहीं मानता है. जिसके चलते जल्द ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा. ये परियोजना करीब चार दशकों से अधूरी पड़ी है.

वुलर झील पर निर्भर लोगों में इस फैसले के बाद उम्मीद जगी है. मछुआरे इम्तियाज अहमद का कहना है कि सर्दियों में झेलम नदी का पानी कम होने के कारण वुलर झील का बड़ा हिस्सा सूख जाता है, जिसके कारण उनका रोजगार प्रभावित होता है. उन्होंने कहा कि हमारी रोजी-रोटी वुलर के पानी पर ही निर्भर है. क्योंकि जब झील में पानी नहीं होता, तो हमारा काम बंद हो जाता है. लेकिन अगर सरकार पानी जमा करेगी तो मछुआरों का जीवन फिर से पटरी पर आ सकता है.

पहले भी कई बार रुका काम
आपको बता दें कि वुलर बैराज को तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है. इस पर काम 1984 में शुरू हुआ था लेकिन 1989 में आतंकवाद बढ़ने के कारण काम रोक दिया गया. जिसके बाद 2010 में फिर से दोबारा काम शुरू हुआ, लेकिन 2012 में सोपोर के निंगली इलाके में आतंकियों के हमले के बाद फिर से इस काम को रोकना पड़ा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों अहम है ये परियोजना?
दरअसल, झेलम नदी में पानी के बहाव के अनुसार वुलर झील का क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 190 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है. बैराज बनने से झेलम नदी में साल भर नाव चलना संभव हो सकेगा और आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा. निंगली गांव में झील का पानी घटने से बड़ी जमीन सूख गई है, जिसके कारण मछली पकड़ने, सिंघाड़ा और कमल ककड़ी निकालने जैसे पारंपरिक कामों पर भी असर पड़ा है. बांडिपोरा से सोपोर तक सैकड़ों परिवार इस झील पर निर्भर करते हैं.

पाकिस्तान का विरोध
पाकिस्तान शुरू से ही इस परियोजना का लगातार विरोध करता रहा है. पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत झेलम नदी के पानी को नियंत्रित करेगा, तो पाकिस्तान में सूखा या बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है. लेकिन पहलगाम हमले के बाद संधि के निलंबन के चलते भारत अब पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर अपने अधिकार के तहत परियोजनाएं आगे बढ़ाने की तैयारी में है. जिसके बाद घाटी में रह रहे लोगों का जीवन स्तर बढ़ने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ें: WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

hindi Jammu and Kashmir news

Trending news

पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
hindi Jammu and Kashmir news
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
bengaluru news in hindi
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM Modi in Assam
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
Kharges
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
Odisha news
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला