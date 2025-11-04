Advertisement
trendingNow12988570
Hindi Newsदेश

कश्मीर घाटी में पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो! डल झील और झेलम नदी पर बनेंगे 18 टर्मिनल

Jammu Kashmir Metro Project: जम्मू-कश्मीर में बनने जा रही इस मेट्रो परियोजना के लिए डल झील और झेलम नदी का उपयोग किया जाएगा. जो जल्द कश्मीर में यातायात का मुख्य मार्ग बन सकता है. दरअसल, इस मेट्रो प्रोजेक्ट में डल झील पर 10 टर्मिनल बनेंगे जो अलग-अलग 5 रास्तों पर होंगे. झेलम नदी पर दो लाइन से जोड़ने वाले 8 टर्मिनल बनेंगे.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कश्मीर घाटी में पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो! डल झील और झेलम नदी पर बनेंगे 18 टर्मिनल

Dal Lake Metro Project: कश्मीर की जीवन रेखा कही जाने वाली मशहूर डल झील को जल्द ही जल परिवहन के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा. इसके साथ-साथ झेलम नदी को भी जल परिवहन के तौर पर विकसित करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने IWAI के साथ एमओयू साइन किया है. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ साइन हुए MOU के तहत जल्द ही कश्मीर घाटी में जल मेट्रो की प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. जिसका अनुमानित बजट लगभग 900 करोड़ रुपए है. 

MOU साइन 
जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से शुरू की जा रही इस परियोजना का उद्देश्य श्रीनगर में सड़क यातायात की भारी भीड़ को कम करना है. जिससे पर्यावरण के अनुकूल और लंबे समय तक चलने वाले सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. घाटी का ये प्रोजेक्ट केरल के सफल कोच्चि जल मेट्रो परियोजना पर आधारित है. हालांकि, घाटी की ये परियोजना फिलहाल शुरुआती चरण में है जिसके लिए अभी सिर्फ एमओयू पर साइन हुए हैं. अभी इसे पूरे ब्लू प्रिंट पर काम होना बाकी है. 

18 ट्रमिनल बनाए जाएंगे
जम्मू-कश्मीर में बनने जा रही इस मेट्रो परियोजना के लिए डल झील और झेलम नदी का उपयोग किया जाएगा. जो जल्द कश्मीर में यातायात का मुख्य मार्ग बन सकता है. दरअसल, इस मेट्रो प्रोजेक्ट में डल झील पर 10 टर्मिनल बनेंगे जो अलग-अलग 5 रास्तों पर होंगे. झेलम नदी पर दो लाइन से जोड़ने वाले 8 टर्मिनल बनाए जाने की चर्चा भी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मुंबई में कत्लेआम करने आए पाकिस्तानियों को जिसने सिखाया क, ख, ग, घ... कसाब का वो दोस्त अभी जिंदा है

विधायक ने किया समर्थन

जम्मू-कश्मीर के जादीबल से विधायक तनवीर सादिक वाटर मेट्रो सेवा के सबसे बड़े समर्थक हैं, क्योंकि डल झील और झेलम नदी में उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में आती है. रिवर मेट्रो की सेवाओं को लेकर सादिक अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बताते हैं. तनवीर सादिक ने कहा ने श्रीनगर में जल मेट्रो के विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ हुए समझौते को दूरदर्शी कदम बताया. सादिक ने यह भी कहा कि मेट्रो परियोजना कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी, जिससे श्रीनगर में यातायात की भीड़ भाड़ को कम होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

jammu kashmir newsJammu Kashmir Metro ProjectToday Latest Hindi News

Trending news

अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
bengaluru news
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार