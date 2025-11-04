कश्मीर घाटी में पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो! डल झील और झेलम नदी पर बनेंगे 18 टर्मिनल

Jammu Kashmir Metro Project: जम्मू-कश्मीर में बनने जा रही इस मेट्रो परियोजना के लिए डल झील और झेलम नदी का उपयोग किया जाएगा. जो जल्द कश्मीर में यातायात का मुख्य मार्ग बन सकता है. दरअसल, इस मेट्रो प्रोजेक्ट में डल झील पर 10 टर्मिनल बनेंगे जो अलग-अलग 5 रास्तों पर होंगे. झेलम नदी पर दो लाइन से जोड़ने वाले 8 टर्मिनल बनेंगे.
Dal Lake Metro Project: कश्मीर की जीवन रेखा कही जाने वाली मशहूर डल झील को जल्द ही जल परिवहन के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा. इसके साथ-साथ झेलम नदी को भी जल परिवहन के तौर पर विकसित करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने IWAI के साथ एमओयू साइन किया है. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ साइन हुए MOU के तहत जल्द ही कश्मीर घाटी में जल मेट्रो की प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. जिसका अनुमानित बजट लगभग 900 करोड़ रुपए है.
MOU साइन
जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से शुरू की जा रही इस परियोजना का उद्देश्य श्रीनगर में सड़क यातायात की भारी भीड़ को कम करना है. जिससे पर्यावरण के अनुकूल और लंबे समय तक चलने वाले सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. घाटी का ये प्रोजेक्ट केरल के सफल कोच्चि जल मेट्रो परियोजना पर आधारित है. हालांकि, घाटी की ये परियोजना फिलहाल शुरुआती चरण में है जिसके लिए अभी सिर्फ एमओयू पर साइन हुए हैं. अभी इसे पूरे ब्लू प्रिंट पर काम होना बाकी है.
18 ट्रमिनल बनाए जाएंगे
जम्मू-कश्मीर में बनने जा रही इस मेट्रो परियोजना के लिए डल झील और झेलम नदी का उपयोग किया जाएगा. जो जल्द कश्मीर में यातायात का मुख्य मार्ग बन सकता है. दरअसल, इस मेट्रो प्रोजेक्ट में डल झील पर 10 टर्मिनल बनेंगे जो अलग-अलग 5 रास्तों पर होंगे. झेलम नदी पर दो लाइन से जोड़ने वाले 8 टर्मिनल बनाए जाने की चर्चा भी हैं.
विधायक ने किया समर्थन
जम्मू-कश्मीर के जादीबल से विधायक तनवीर सादिक वाटर मेट्रो सेवा के सबसे बड़े समर्थक हैं, क्योंकि डल झील और झेलम नदी में उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में आती है. रिवर मेट्रो की सेवाओं को लेकर सादिक अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बताते हैं. तनवीर सादिक ने कहा ने श्रीनगर में जल मेट्रो के विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ हुए समझौते को दूरदर्शी कदम बताया. सादिक ने यह भी कहा कि मेट्रो परियोजना कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी, जिससे श्रीनगर में यातायात की भीड़ भाड़ को कम होगी.
