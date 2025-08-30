आतंकियों के लिए था 'चलता-फिरता GPS', पार करवाता था बॉर्डर, 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
Advertisement
trendingNow12902636
Hindi Newsदेश

आतंकियों के लिए था 'चलता-फिरता GPS', पार करवाता था बॉर्डर, 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END

Jammu and Kashmir Gurez Encounter: जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर मुठभेड़ में सेना ने दो खतरनाक आंतकवादियों को ढेर किया. एक की पहचान 'मानव जीपीएस' के रूप में किया गया है, जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को कई सालों से थी.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आतंकियों के लिए था 'चलता-फिरता GPS', पार करवाता था बॉर्डर, 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END

जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पिछले हफ्ते हुई मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकवादियों में से एक की पहचान बागू खान के रूप में हुई है, जिसे 'मानव जीपीएस' के नाम से जाना जाता है. बागू खान, जिसे 'समंदर चाचा' के नाम से भी जाना जाता था, सुरक्षा बलों की वांटेड लिस्ट में शामिल था. 1995 से अब तक 100 से अधिक आतंकवादी घुसपैठों में शामिल रहा था. 

अधिकारियों के मुताबिक, बागू खान को घुसपैठ के सभी मार्गों की जानकारी थी और वो कभी पकड़े गए इनकी मदद करता था. यही वजह थी कि उसे 'मानव जीपीएस' का कहा जाता था. इस मुठभेड़ में उसके मारे जाने को एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. बागू खान की मौत को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अहम कदम है.

इसे भी पढ़ें- अरशद मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्‍लामिक स्‍टेट

Add Zee News as a Preferred Source

 

आतंकवाद का 'मानव जीपीएस'

बागू खान को 'मानव जीपीएस' का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह कश्मीर के सभी घुसपैठ मार्गों से पूरी तरह परिचित था और इन मार्गों का इस्तेमाल आतंकियों की घुसपैठ के लिए कराता था. वह इन घुसपैठों को बिना पकड़े आसानी से अंजाम देता था. उसे एक चालाक आतंकवादी माना जाता था जो सुरक्षा बलों से बचने में माहिर था.

29 सालों से करा रहा था आतंकियों को सीमा पार

1995 से लेकर अब तक बागू खान ने 100 घुसपैठों में आतंकियों की मदद की थी और भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिशें रचता रहा था. उसके द्वारा निर्देशित इन घुसपैठों ने कश्मीर घाटी में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था.

मुठभेड़ और बागू खान की मौत

23 अगस्त को, सुरक्षा बलों ने गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम किया. भारतीय सेना को जम्मू और कश्मीर पुलिस से इंटेलिजेंस जानकारी मिली थी कि आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं. इस पर भारतीय सेना और पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया. जैसे ही आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय सेना ने अटैक किया. इसके बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में भारतीय सुरक्षा बलों ने बागू खान सहित दो आतंकवादियों को मार गिराया. सेना के चिनार कोर ने अपने आधिकारिक X हैंडल से कहा, "जम्मू और कश्मीर पुलिस की खुफिया जानकारी पर आधारित, भारतीय सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में दो आतंकवादियों को मार गिराया."

आतंकवाद का नेटवर्क होगा कमजोर

सुरक्षा बलों की इस सफलता से कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है. बागू खान की मौत के साथ, सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में आतंकवादी नेटवर्क को और कमजोर कर दिया है. हालांकि, बागू खान के साथी आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया करना अभी बाकी है. यह ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता साबित हुआ है.

इसे भी पढ़ें- Jammu Kashmir: कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

gurez encounter

Trending news

आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
undefined
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
;