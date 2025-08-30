आतंकियों के लिए था 'चलता-फिरता GPS', पार करवाता था बॉर्डर, 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END

जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में पिछले हफ्ते हुई मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकवादियों में से एक की पहचान बागू खान के रूप में हुई है, जिसे 'मानव जीपीएस' के नाम से जाना जाता है. बागू खान, जिसे 'समंदर चाचा' के नाम से भी जाना जाता था, सुरक्षा बलों की वांटेड लिस्ट में शामिल था. 1995 से अब तक 100 से अधिक आतंकवादी घुसपैठों में शामिल रहा था.

अधिकारियों के मुताबिक, बागू खान को घुसपैठ के सभी मार्गों की जानकारी थी और वो कभी पकड़े गए इनकी मदद करता था. यही वजह थी कि उसे 'मानव जीपीएस' का कहा जाता था. इस मुठभेड़ में उसके मारे जाने को एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. बागू खान की मौत को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अहम कदम है.

आतंकवाद का 'मानव जीपीएस'

बागू खान को 'मानव जीपीएस' का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह कश्मीर के सभी घुसपैठ मार्गों से पूरी तरह परिचित था और इन मार्गों का इस्तेमाल आतंकियों की घुसपैठ के लिए कराता था. वह इन घुसपैठों को बिना पकड़े आसानी से अंजाम देता था. उसे एक चालाक आतंकवादी माना जाता था जो सुरक्षा बलों से बचने में माहिर था.

29 सालों से करा रहा था आतंकियों को सीमा पार

1995 से लेकर अब तक बागू खान ने 100 घुसपैठों में आतंकियों की मदद की थी और भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिशें रचता रहा था. उसके द्वारा निर्देशित इन घुसपैठों ने कश्मीर घाटी में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था.

मुठभेड़ और बागू खान की मौत

23 अगस्त को, सुरक्षा बलों ने गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम किया. भारतीय सेना को जम्मू और कश्मीर पुलिस से इंटेलिजेंस जानकारी मिली थी कि आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं. इस पर भारतीय सेना और पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया. जैसे ही आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय सेना ने अटैक किया. इसके बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में भारतीय सुरक्षा बलों ने बागू खान सहित दो आतंकवादियों को मार गिराया. सेना के चिनार कोर ने अपने आधिकारिक X हैंडल से कहा, "जम्मू और कश्मीर पुलिस की खुफिया जानकारी पर आधारित, भारतीय सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में दो आतंकवादियों को मार गिराया."

आतंकवाद का नेटवर्क होगा कमजोर

सुरक्षा बलों की इस सफलता से कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है. बागू खान की मौत के साथ, सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में आतंकवादी नेटवर्क को और कमजोर कर दिया है. हालांकि, बागू खान के साथी आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया करना अभी बाकी है. यह ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता साबित हुआ है.

