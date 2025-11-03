जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक रातों रात श्रीनगर छोड़कर भागे

IHPL cricket league: इंडियन हेवन प्रीमियर लीग टी-20 टूर्नामेंट में क्रिस गेल, थिसारा परेरा रिचर्ड लेवी और अयान खान जैसे अंतराष्ट्रीय खिलाड़ी कश्मीर की युवा प्रतिभाओं के साथ आठ टीम में शामिल हुए थे, जिसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा था.
Jammu and Kashmir IHPL cricket league Scam: कश्मीर घाटी में खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए IHPL को बंद करना पड़ गया है. श्रीनगर में आयोजित हुए बहुचर्चित टी-20 क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपए के घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं. जिसको लेकर पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कश्मीर में 25 अक्टूबर को शुरू हुई टी-20 लीग के आयोजक रातों रात श्रीनगर छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके कारण होटल, ग्राउंड स्टाफ और दूसरे अन्य विक्रेताओं का काफी पैसा बकाया रह गया है. लीग की शुरुआत में अंतराष्ट्रीय क्रिकेटरों के मैच खेलने का दावा करने वाला पूरा टूर्नामेंट धोखाधड़ी और कुप्रंबधन के चलते बीच में ही बंद करना पड़ा है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है.
आठ टीमें और इंटरनेशल खिलाड़ी
दरअसल, श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 25 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के युवा सेवा एंव खेल मंत्री सतीश शर्मा ने आईएचपीएल का उद्घाटन किया था. इंडियन हेवन प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट में क्रिस गेल, थिसारा परेरा रिचर्ड लेवी और अयान खान जैसे अंतराष्ट्रीय खिलाड़ी कश्मीर की युवा प्रतिभाओं के साथ आठ टीम में शामिल हुए थे, जिसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा था. इस बीच आयोजक श्रीनगर छोड़कर भाग गए, जिसके चलते बकाया राशि नहीं मिलने पर खिलाड़ियों को होटल के कमरों में कैद कर दिया गया. जनता की नाराजगी और गुस्से ने मैंचों के आयोजन को भी रद्द करने पर मजबूर कर दिया. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लीग आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.
80-90 लाख रुपए बकाया
क्रिकेट लीग पर संकट के बादल उस वक्त छाए जब दिल्ली-पंजाब के आयोजक और गैर-सरकारी संगठन युवा सोसाइटी के प्रमोटर कथित तौर अपना कर्ज चुकाए बिना रफ्फू चक्कर हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक लीग आयोजकों पर 80 से 90 लाख रुपए तक का बकाया रह गया है. इस बकाया राशि में खिलाड़ियों की फीस से लेकर अंपायर का वेतन और होटल बिल भी शामिल हैं. जिसके बाद गुस्साए खिलाड़ियों के साथ अंपायरों और कर्मचारियों ने फीस न दिए जाने पर मैनेजमेंट की निंदा करते हुए बख्शी स्टेडियम में होने वाले मैचों का बहिष्कार कर दिया.
जेकेसीए ने किया खुद को अलग
जम्मू और कश्मीर खेल परिषद ने तुरंत खुद को इस लीग पर घोटाले के आरोप लगते ही अलग कर लिया है. सचिव नुजहत गुल ने कहा कि आईएचपीएल एक प्राइवेट बिजनेस है जिन्होंने प्रोटोकॉल के तहत बख्शी स्टेडियम को किराए पर लिया था लेकिन इसका सरकार या जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) से कोई लेना देना नहीं है.
