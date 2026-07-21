'अगले 48 घंटे बेहद भारी', J&K और लद्दाख के लिए IMD का रेड अलर्ट; दो दिन रोकी गई अमरनाथ यात्रा

Jammu and Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है; प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट पर हैं. मौसम विभाग की ओर से जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में और बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की चेतावनी के बाद एहतियात के तौर पर अमरनाथ यात्रा को दो दिन के लिए रोक दिया गया है.
भारी बारिश से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में पहले ही नुकसान हुआ है; संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़कें बंद होने की खबरें हैं. कश्मीर घाटी में श्रीनगर और निचले इलाकों में जलभराव की समस्या है, जबकि नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ रहा है.
झेलम नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है और इससे जुड़ी सभी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. बडगाम में सुखनाग सहायक नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे कई घर और कृषि भूमि प्रभावित हुई हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों में और तेज बारिश हो सकती है, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में. पहाड़ी इलाकों में लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है और नदियों व नालों के पास रहने वालों को सतर्क रहने को कहा गया है.
अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा रोक दी है. बालटाल और नुनवान/चंदनवाड़ी सहित बेस कैंपों से किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं है और जो श्रद्धालु कैंपों से आगे निकल चुके थे, उन्हें वापस बुला लिया गया है.
तीर्थयात्रियों की आवाजाही के बारे में फैसला पूरी तरह से भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की मौसम संबंधी सलाह के आधार पर लिया जाएगा. कश्मीर मौसम विभाग ने मौसम का अपडेट और पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश/गरज के साथ बौछारें जारी रह सकती हैं और कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.
सलाह जारी करते हुए मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि घाटी के मध्य भागों, पीर पंजाल रेंज, चिनाब घाटी और जम्मू के मैदानी इलाकों में तेज बारिश/तूफान से स्थानीय स्तर पर अचानक बाढ़ (flash floods), कीचड़ खिसकने (mudslides) और भूस्खलन की स्थिति बन सकती है.
जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी जिलों के कुछ संवेदनशील इलाकों में पत्थर गिरने या भूस्खलन (लैंडस्लाइड) का बड़ा खतरा है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे नालों, जलधाराओं और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से दूर रहें. मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारियों ने कहा है कि सभी विभागों को 'हाई अलर्ट' पर रखा गया है.
मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए पूरी कश्मीर घाटी में प्रशासनिक तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है. स्थिति पर नज़र रखने और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं.
लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए ज़िला प्रशासन, आपातकालीन सेवाओं, आपदा प्रबंधन टीमों और अन्य संबंधित एजेंसियों को आपस में बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.
लद्दाख के करगिल ज़िले की पहाड़ियों में भी बादल फटने से तबाही हुई है, जिससे पूरे इलाके में संकट और बढ़ गया है. खबरों के मुताबिक, प्रभावित इलाकों में अचानक बाढ़ आने, पेड़ उखड़ने, गाड़ियां क्षतिग्रस्त होने और खेती की ज़मीन को भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी मिली है.