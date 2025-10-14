Advertisement
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी, आतंकियों की हलचल के बाद BSF भी अलर्ट

Jammu and Kashmir: सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर अपनी सतर्कता बढ़ा दी है. खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल-मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी समूह पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:29 PM IST
Jammu and Kashmir: सुरक्षा बलों को सर्दियों के मौसम की शुरुआत से पहले नियंत्रण रेखा (LoC) पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिशों में वृद्धि की आशंका है. नियंत्रण रेखा पर रेड अलर्ट है और हर तरफ चौकसी बढ़ाई गई है. हाल ही में प्राप्त सूचनाओं और खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि लश्कर-ए-तैयबा (Let) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिज्बुल-मुजाहिदीन (HM) जैसे आतंकवादी समूह फिर से संगठित हो रहे हैं और पाकिस्तान स्थित प्रशिक्षित आतंकवादियों को सीमा पार लॉन्च पैड पर तैनात कर घुसपैठ के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. भारी बर्फबारी से पहाड़ी दर्रे बंद होने से पहले जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करना चाहते हैं.

सुरक्षा अधिकारियों का मानना ​​है कि आतंकवादी घने जंगलों में कोहरे के कारण खराब मौसम और खराब दृश्यता का फायदा उठाकर नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करेंगे. इस सूचना के जवाब में सुरक्षा बलों ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और नियंत्रण रेखा तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर निगरानी बढ़ा दी है और गश्त की आवृत्ति बढ़ा दी है. सेना ने पहाड़ी दर्रों को सील करके, निगरानी उपकरणों को उन्नत करके और सैनिकों की फिर से तैनाती करके अपने घुसपैठ-रोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक अभ्यास शुरू किया है. आतंकवादियों की बदलती रणनीति का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल थर्मल इमेजर, उन्नत कैमरे और ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

बीएसएफ के एडीजी सतीश एस खंडारे ने कहा कि हमें लगातार मिल रही सूचनाओं के अनुसार, हमारे पड़ोसी देश द्वारा आतंकवादियों को हमारे क्षेत्र में भेजने के लिए आतंकी लॉन्चपैड बनाए जा रहे हैं. भारतीय सेना के साथ, बीएसएफ सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है. हम आमतौर पर सर्दियों के आगमन से पहले घुसपैठ की कोशिशों में वृद्धि देखते हैं, और इसे ध्यान में रखते हुए, सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली है कि सीमा पार लॉन्चपैड पर 120 से ज्यादा आतंकवादी मौजूद हैं, जो जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करने और क्षेत्र की शांति भंग करने की फिराक में हैं. इस आसन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए, सुरक्षा बलों ने सीमा सुरक्षा ग्रिड को काफी मजबूत किया है, निगरानी बढ़ाई है और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है ताकि किसी भी घुसपैठ को रोका जा सके और स्थिरता बनाए रखी जा सके.

कश्मीर में आतंकी हुए सक्रिय

अशोक यादव, आईजी बीएसएफ कश्मीर ने कहा कि आतंकवादी लॉन्च पैड सक्रिय हैं, जहां लगभग 100-120 विदेशी आतंकवादी तैनात हैं और घुसपैठ करने की फिराक में हैं. हालांकि, हमारे मजबूत घुसपैठ-रोधी उपाय बेहद सतर्क हैं, जो हमारे क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोकते हैं. सर्दियों के शुरू होने में दो महीने बाकी हैं, इसलिए हमारी सेनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं कि कोई घुसपैठ न हो. 

मंगलवार को भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर एक सफल घुसपैठ-रोधी अभियान चलाया और दो आतंकवादियों को मार गिराया. इस अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया. यह अभियान विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया था. 4 अक्टूबर को भी इसी तरह के अभियान चलाए गए थे जिसमें दो घुसपैठिए मारे गए थे. सितंबर में व्हाइट नाइट कोर के सैनिकों ने पुंछ के मेंढर सेक्टर में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश का पता लगाया और उसे नाकाम कर दिया. यह सुरक्षा बलों की तत्परता को दर्शाता है.

सुरक्षा बलों ने जारी किया अलर्ट

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षा बलों ने सर्दियों के आगमन के साथ घुसपैठ की संभावित कोशिशों को रोकने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और गश्त में उल्लेखनीय वृद्धि कर दी है. यह मानक परिचालन प्रतिक्रिया उन खुफिया रिपोर्टों पर आधारित है जो दर्शाती हैं कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह सर्दियों की शुरुआत से पहले आतंकवादियों को सीमा पार भेजेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सुरक्षा बलों को सर्दियों के दौरान घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया ताकि जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाया जा सके.

Syed Khalid Hussain

Jammu and Kashmir

