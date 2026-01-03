Advertisement
trendingNow13062935
Hindi Newsदेशजम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने शीना विरासत को दी संजीवनी

जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी

Jammu and Kashmir News: एक ऐतिहासिक कदम में JKBOSE ने क्लास I और II के लिए पहली बार शीना भाषा की टेक्स्टबुक लॉन्च की हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह जम्मू-कश्मीर की समृद्ध भाषाई विविधता को संरक्षित करेगा. लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Jan 03, 2026, 08:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी

Shina language books: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने शीना भाषा (क्लास I और II) के लिए टेक्स्टबुक के पहले प्रकाशन की घोषणा की है. यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और फाउंडेशनल स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (NCFFS) 2022 के तहत उठाया गया है, जो फाउंडेशनल स्तर पर मातृभाषा-आधारित, बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षा की वकालत करते हैं. टेक्स्टबुक पहले ही प्रिंट हो चुकी हैं और मांग के अनुसार वितरित की जा चुकी हैं, जिससे कश्मीर घाटी में सर्दियों की छुट्टियों के बाद क्लासरूम में समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी.

शीना टेक्स्टबुक की शुरुआत स्कूल शिक्षा में स्वदेशी भाषाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए JKBOSE के लगातार प्रयासों में एक मील का पत्थर है. बच्चों को उनकी मातृभाषा में सीखना शुरू करने में सक्षम बनाकर, बोर्ड का लक्ष्य शीना बोलने वाले छात्रों के बीच मूलभूत साक्षरता, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करना है. यह विकास नई पीढ़ियों को उनकी मातृभाषा में सुनने, बोलने, शुरुआती पढ़ने और लिखने के कौशल में मदद करेगा.

शीना भाषी समुदाय
इस भाषा को शिक्षा में लाने में मसूद ए. समून और प्रोफेसर मुसाविर अहमद, भाषा विज्ञान विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय की अध्यक्षता वाली टेक्स्टबुक विकास समिति के समर्पित प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए, जिन्होंने अपने विद्वानों के मार्गदर्शन और टेक्स्टबुक की सावधानीपूर्वक समीक्षा से शैक्षणिक सटीकता और भाषाई प्रामाणिकता सुनिश्चित की. इस हालिया विकास से शीना भाषी समुदाय को महत्वपूर्ण गर्व और सशक्तिकरण मिला है. शिना बोलने वाले लोगों (मुख्य रूप से गुरेज़, कश्मीर के कुछ हिस्सों और लद्दाख के द्रास हिस्से में) की भावना कई बातों से बनती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा

व्यापक भाषाई विरासत

समुदाय का कहना है कि यह एक ऐसे समुदाय को रणनीतिक रूप से मजबूती देता है, जिसे लंबे समय से लगता था कि उसकी भाषा खत्म होने के खतरे में है. युवा पीढ़ी अपनी शिना पहचान को जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया और संगीत का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, जिससे अपनेपन और सांस्कृतिक पहचान की एक नई भावना पैदा हुई है. गिलगित-बाल्टिस्तान में भी शिना एक मुख्य भाषा है; भारतीय शिना बोलने वाले लोग अक्सर सीमा पार की व्यापक भाषाई विरासत से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, जो इसके संरक्षण में सांस्कृतिक गौरव की एक और परत जोड़ता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

hindi Jammu and Kashmir news

Trending news

पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
Rajnath Singh on Terrorism
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
bengal elections
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप