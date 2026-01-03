जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी

Shina language books: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने शीना भाषा (क्लास I और II) के लिए टेक्स्टबुक के पहले प्रकाशन की घोषणा की है. यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और फाउंडेशनल स्टेज के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (NCFFS) 2022 के तहत उठाया गया है, जो फाउंडेशनल स्तर पर मातृभाषा-आधारित, बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षा की वकालत करते हैं. टेक्स्टबुक पहले ही प्रिंट हो चुकी हैं और मांग के अनुसार वितरित की जा चुकी हैं, जिससे कश्मीर घाटी में सर्दियों की छुट्टियों के बाद क्लासरूम में समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी.

शीना टेक्स्टबुक की शुरुआत स्कूल शिक्षा में स्वदेशी भाषाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए JKBOSE के लगातार प्रयासों में एक मील का पत्थर है. बच्चों को उनकी मातृभाषा में सीखना शुरू करने में सक्षम बनाकर, बोर्ड का लक्ष्य शीना बोलने वाले छात्रों के बीच मूलभूत साक्षरता, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करना है. यह विकास नई पीढ़ियों को उनकी मातृभाषा में सुनने, बोलने, शुरुआती पढ़ने और लिखने के कौशल में मदद करेगा.

शीना भाषी समुदाय

इस भाषा को शिक्षा में लाने में मसूद ए. समून और प्रोफेसर मुसाविर अहमद, भाषा विज्ञान विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय की अध्यक्षता वाली टेक्स्टबुक विकास समिति के समर्पित प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए, जिन्होंने अपने विद्वानों के मार्गदर्शन और टेक्स्टबुक की सावधानीपूर्वक समीक्षा से शैक्षणिक सटीकता और भाषाई प्रामाणिकता सुनिश्चित की. इस हालिया विकास से शीना भाषी समुदाय को महत्वपूर्ण गर्व और सशक्तिकरण मिला है. शिना बोलने वाले लोगों (मुख्य रूप से गुरेज़, कश्मीर के कुछ हिस्सों और लद्दाख के द्रास हिस्से में) की भावना कई बातों से बनती है.

व्यापक भाषाई विरासत

समुदाय का कहना है कि यह एक ऐसे समुदाय को रणनीतिक रूप से मजबूती देता है, जिसे लंबे समय से लगता था कि उसकी भाषा खत्म होने के खतरे में है. युवा पीढ़ी अपनी शिना पहचान को जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया और संगीत का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, जिससे अपनेपन और सांस्कृतिक पहचान की एक नई भावना पैदा हुई है. गिलगित-बाल्टिस्तान में भी शिना एक मुख्य भाषा है; भारतीय शिना बोलने वाले लोग अक्सर सीमा पार की व्यापक भाषाई विरासत से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, जो इसके संरक्षण में सांस्कृतिक गौरव की एक और परत जोड़ता है.