घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, अनंतनाग में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद

Jammu and Kashmir News: CCTV फुटेज में दिखे आतंकी का नाम मोहम्मद लतीफ भट बताया जा रहा है. वह इस साल नवंबर में लश्कर-ए-तैयबा के शैडो संगठन, कश्मीर रिवोल्यूशन आर्मी (KRA) में शामिल हुआ था. भट कुलगाम जिले के ख्रेवन का रहने वाला है. उसे देखे जाने के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस, सेना की क्विक रिएक्शन टीमें और CRPF को इलाके में भेजा गया.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:17 PM IST
Jammu and Kashmir army Operation: घाटी में दो संदिग्ध आतंकियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसके बाद साउथ कश्मीर में CCTV पर संदिग्ध आतंकी गतिविधि दिखने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया. जहां, CCTV फुटेज में दो संदिग्ध लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादी अनंतनाग के बाजार की सड़कों पर घूमते दिखे. जिसके बाद इलाके में और उसके आसपास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है. सामने आई फुटेज बृहस्तपतिवार की बताई जा रही है. जहां, साउथ कश्मीर के अनंतनाग के डांगरपोरा बाजार में दो संदिग्द लोग नजर आ रहे हैं. जिसके बाद सुरक्षा बलों ने संदिग्धों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है.

CCTV में दिखे
CCTV फुटेज में दिखे आतंकी का नाम मोहम्मद लतीफ भट बताया जा रहा है. वह इस साल नवंबर में लश्कर-ए-तैयबा के शैडो संगठन, कश्मीर रिवोल्यूशन आर्मी (KRA) में शामिल हुआ था. भट कुलगाम जिले के ख्रेवन का रहने वाला है. उसे देखे जाने के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस, सेना की क्विक रिएक्शन टीमें और CRPF को इलाके में भेजा गया. कल देर शाम तक शहर के डांगरपोरा और काजीबाग इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया गया. आज दंतर और मट्टन सहित कम से कम तीन जगहों पर तलाशी ली गई, लेकिन आतंकवादी अभी भी फरार है.

सर्च ऑपरेशन
पुलिस, सेना और अन्य एजेंसियों सहित सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच और इलाके में दबदबा बढ़ा दिया है. खास इनपुट के आधार पर चुनिंदा जगहों पर घर-घर तलाशी ली जा रही है, जबकि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कुछ इलाकों में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर निगरानी रखी जा रही है. इस बीच, साउथ कश्मीर के जंगली और पहाड़ी इलाकों में भी आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए. अधिकारियों ने कहा कि ये अभियान रूटीन एरिया सैनिटाइजेशन के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में हालिया इनपुट के बाद एक निवारक सुरक्षा उपाय का हिस्सा हैं. 

यह भी पढ़ें: 'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' जम्मू-कश्मीर के कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग

Syed Khalid Hussain

jammu kashmir news hindi

jammu kashmir news hindi
