'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत, LG के खिलाफ फारूक ने खोला मोर्चा

NC Chief Minister Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बीच शासन और राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है. अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल पर झूठ बोलने और प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखने का आरोप लगाया है.

पूर्ण राज्य की मांग

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में उपराज्यपाल सिन्हा भी पहुंचे. सिन्हा ने कहा 'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में चरणबद्ध योजना पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं जिसमें परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव और फिर सही समय आने पर पूर्ण राज्य का बहाल किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उमर को सिन्हा की सलाह

इस दौरान सिन्हा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा 'जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो यह साफ था कि वो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए थे. अब राज्य का दर्जा न मिलने पर उमर की सरकार को कम काम होने को बहाना नहीं बनाना चाहिए.सिन्हा ने उमर का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा 'राजनीतिक विरोधियों को यह दावा करके लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए, कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता; तब तक कोई काम नहीं हो सकता'.

फारूक का सिन्हा पर पलटवार

फारूक अब्दुल्ला ने एलजी सिन्हा के बयान पलटवार करते हुए उन्हें झूठा बताते हुए आरोप लगाया कि एलजी राज्य का दर्जा बहाल करने और निर्वाचित सरकार की शक्तियों के मुद्दे पर हर दिन झूठ बोलते हैं.अब्दुल्ला ने कहा कि वह झूठ बोल रहे हैं, एलजी का आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण है; जिनके बिना एक भी फाइल पास नहीं होती है. पूर्ण राज्य की मांग को दोहराते हुए फारूक ने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा इसके बिना जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के पास आवश्यक अधिकार नहीं हैं जो प्रदेश और जनता के विकास के लिए काम कर सके.

यह भी पढ़ें: 'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी

एलजी के खिलाफ एनसी

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में पिछले काफी लंबे समय से राजनीतिक तनाव चल रहा है. जहां, एनसी और पीडीपी लगातार पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं और एलजी की तरफ से प्रदेश सरकार के प्रति जवाबदेही की आलोचना कर रहे हैं.