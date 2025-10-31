Advertisement
trendingNow12983134
Hindi Newsदेश

'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत, LG के खिलाफ फारूक ने खोला मोर्चा

Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में पिछले काफी लंबे समय से राजनीतिक तनाव चल रहा है. जहां, एनसी और पीडीपी लगातार पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं और एलजी की तरफ से प्रदेश सरकार के प्रति जवाबदेही की आलोचना कर रहे हैं. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत, LG के खिलाफ फारूक ने खोला मोर्चा

NC Chief Minister Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बीच शासन और राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है. अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल पर झूठ बोलने और प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखने का आरोप लगाया है.

पूर्ण राज्य की मांग

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में उपराज्यपाल सिन्हा भी पहुंचे. सिन्हा ने कहा 'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में चरणबद्ध योजना पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं जिसमें परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव और फिर सही समय आने पर पूर्ण राज्य का बहाल किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उमर को सिन्हा की सलाह 

इस दौरान सिन्हा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा 'जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो यह साफ था कि वो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए थे. अब राज्य का दर्जा न मिलने पर उमर की सरकार को कम काम होने को बहाना नहीं बनाना चाहिए.सिन्हा ने उमर का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा 'राजनीतिक विरोधियों को यह दावा करके लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए, कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता; तब तक कोई काम नहीं हो सकता'. 

फारूक का सिन्हा पर पलटवार

फारूक अब्दुल्ला ने एलजी सिन्हा के बयान पलटवार करते हुए उन्हें झूठा बताते हुए आरोप लगाया कि एलजी राज्य का दर्जा बहाल करने और निर्वाचित सरकार की शक्तियों के मुद्दे पर हर दिन झूठ बोलते हैं.अब्दुल्ला ने कहा कि वह झूठ बोल रहे हैं, एलजी का आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण है; जिनके बिना एक भी फाइल पास नहीं होती है. पूर्ण राज्य की मांग को दोहराते हुए फारूक ने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा इसके बिना जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के पास आवश्यक अधिकार नहीं हैं जो प्रदेश और जनता के विकास के लिए काम कर सके. 

यह भी पढ़ें: 'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी

एलजी के खिलाफ एनसी 

दरअसल,  जम्मू-कश्मीर में पिछले काफी लंबे समय से राजनीतिक तनाव चल रहा है. जहां, एनसी और पीडीपी लगातार पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं और एलजी की तरफ से प्रदेश सरकार के प्रति जवाबदेही की आलोचना कर रहे हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu and Kashmir news

Trending news

1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
Pakistan
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
Colonel Sophia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
Kabaddi
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
bomb threat
'चेन्नई ED ऑफिस को बम से उड़ा देंगे', नेहरू कंपनी से जुड़े मामले में मिली धमकी
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
Drone vs Artillery
ड्रोन की फुर्ती बनाम तोपों की गड़गड़ाहट, जंग हुई तो कौन बनेगा युद्ध का असल विजेता?
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
pocso act
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
Sanjay Raut
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
Mohammad Azharuddin
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
Punjab
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
rss
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे