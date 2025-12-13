Advertisement
Hindi Newsदेशदशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, 30 साल बाद LG ने लगाया जख्मों पर मरहम

दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, 30 साल बाद LG ने लगाया जख्मों पर मरहम

Jammu and Kashmir LG: सैयद अनवर चोपियन सिर्फ दो साल का बच्चा था, जब उसके पिता RR सैनिक मोहम्मद अनवर चोपान 2002 में बडगाम के चडोरा इलाके में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए. वो अपने पीछे एक बेटा और पत्नी छोड़ गए थे. मोहम्मद की शादी सिर्फ 4 साल पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उसके पैतृक गांव गुरेज में हुई थी. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 13, 2025, 05:40 PM IST
दशकों पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में उजाड़े थे परिवार, 30 साल बाद LG ने लगाया जख्मों पर मरहम

Jammu and Kashmir News: सैनिक की विधवा और उसका अनाथ बेटा पिछले 23 सालों से न्याय और पुनर्वास के लिए हर जगह भटकते रहे, लेकिन सब बेकार गया. उन्हें स्थानीय प्रशासन से सर्टिफिकेट भी नहीं मिला ताकि सैनिक की विधवा कहीं नौकरी पा सके. फाइल एक अधिकारी की टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रही लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ. यह सिर्फ उनके पिता की पेंशन थी जिसने उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाया और सैनिक की विधवा अपने इकलौते बेटे की आजीविका और शिक्षा का प्रबंध कर पाई. लेकिन हाल ही में अचानक उनकी जिंदगी ने एक मोड़ लिया और एक उम्मीद की किरण जगी. दरअसल, LG मनोज सिन्हा ने आतंकी पीड़ितों के पुनर्वास और न्याय के लिए एक योजना की घोषणा की, जिससे अनवर और उनकी मां की 23 साल की कड़ी मेहनत के बाद संघर्ष खत्म हुआ. आज सैयद अनवर को सरकारी नौकरी मिली है और यह सिर्फ उसके लिए नौकरी नहीं है बल्कि उसके पिता के बलिदान और देशभक्ति की पहचान है.

सैयद अनवर की कहानी
सैयद अनवर ने कहा, “मेरे पिता 2002 में बडगाम में शहीद हो गए थे और मैं सिर्फ डेढ़ साल का था. हालांकि मैंने अपने पिता को नहीं देखा लेकिन मैं कहानियां सुनता हूँ की वो मुठभेड़ में मारे गए और आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला. आज 25 साल बाद हमें यह पत्र मिला लेकिन इसके लिए हम हर दरवाजे पर गए लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया. मैं बच्चा था और मेरी माँ अनपढ़ थी इसलिए किसी ने साथ नहीं दिया लेकिन फिर 2019 में मैंने अपनी फाइल जमा की और 2025 में DC मैम आईं जिन्होंने हमारी बहुत मदद की. सैयद अनवर ने आगे कहा  'डीसी मैम ने हमारे दस्तावेज आगे बढ़ाए और आज LG साहब ने यह हमें नौकरी दी है. इससे हमें बहुत मदद मिलेगी, मैंने अपने पिता को खो दिया है, मेरी मां ने बहुत संघर्ष किया है और आखिरकार हमें 25 साल बाद नौकरी मिली है. यह सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को बचाएगी. नौकरी को बहुत फायदेमंद है बताते हुए सैयद अनवर ने कहा कि आज मुझे 25 साल बाद न्याया मिला लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 30-40 साल से इंतज़ार कर रहे हैं. सैयद अनवर ने यह भी कहा कि आतंकवादियों वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो गया, मैं बिना पिता के रहा और इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए'. 

गवर्नर की पहल
यह सिर्फ़ सैयद ही नहीं, बल्कि हजारों ऐसे लोग हैं जिनका 3 दशक का इंतज़ार खत्म हुआ, कश्मीर में आतंकवाद पीड़ितों को न्याय मिला. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से शुरू की गई पहल के तहत हाल के महीनों में आतंकवाद पीड़ित परिवारों को 300 से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं. आतंकवाद पीड़ितों के लिए एक आम समस्या यह है कि हमले के तुरंत बाद जब हालात सामान्य हो जाते हैं तो उन्हें भुला दिया जाता है. सरकार के इस सक्रिय हस्तक्षेप ने इस भावना का मुकाबला किया है, जिससे पीड़ितों को पहचान और सम्मान महसूस हुआ है. मंजूर अहमद नजार ने कहा 'जो रोशनी आतंकवादी हमारे घरों से ले गए थे, मैं एलजी को सलाम करता हूं जो उन्होंने हमारे घरों में फिर से दिए जलाए हैं. मंजूर ने कहा कि मेरा एक ही बेटा था, उसको घर के गेट पर गोली मारी गई. पहले उन्होंने दो गोलियाँ चलाईं जो चूक गईं लेकिन जब उसने अपनी मां को पुकारा तो वे वापस आए और 4 गोलियां मारकर उसे मार डाला लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया और कोई नहीं आया. मैं एलजी साहब से अनुरोध करता हूँ कि मुझे सिर्फ 5000 रुपये दें, मैं अपने देश की रक्षा करूँगा'. आमिर नजीर ने कहा, मैं एलजी साहब का शुक्रगुजार हूं क्योंकि पहले किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और एलजी साहब ने सभी पुराने मामले खोले और हमें नौकरी दी. जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूं, हमने बहुत संघर्ष किया है, मेरी मां ने बहुत संघर्ष किया है. आज हम बहुत खुश हैं, मेरे पिता को सोपोर चौक पर तब मार दिया गया था जब मैं 4 साल का था. 

नियुक्ति पत्र दिए 
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के लोक भवन ऑडिटोरियम में आतंकवाद पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे, और प्रभावित परिवारों को न्याय, नौकरी और सम्मान देने की प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया है. एलजी सिन्हा ने परिवारों से वादा किया कि किसी भी योग्य परिवार को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा. यहां तक कि जिन मामलों में FIR दर्ज नहीं हुई थी, उनकी भी जांच की जाएगी और न्याय दिलाया जाएगा. उन्होंने स्वीकार किया कि दशकों से आतंकवाद से सच में प्रभावित लोगों को नजरअंदाज किया गया, जबकि 'आतंकवादी इकोसिस्टम से जुड़े लोगों' ने अनुचित फायदा उठाया. उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादी इकोसिस्टम के प्रभाव से संस्थानों को साफ करने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

एलजी का ऐलान
एलजी सिन्हा ने कहा, 'जो लोग आतंकवादी बन गए हैं और इन परिवारों पर अत्याचार किए हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. उनके इकोसिस्टम को खत्म करना जम्मू-कश्मीर प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है. अब आपका संघर्ष खत्म हो गया है, आपकी सभी भलाई का ध्यान सरकार रखेगी और न्याय हर आतंकी परिवार के दरवाजे तक पहुंचेगा. पिछले 4 सालों में हमने 85 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है जिनके आतंकवादियों से संबंध थे. आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जा रहा है और आतंकवाद में शामिल हर एक व्यक्ति की पहचान की जाएगी. हमने आतंकवाद और उनके इकोसिस्टम को खत्म करने और आतंकवाद पीड़ितों को न्याय और सम्मान देने का फैसला किया है'. उन्होंने आगे कहा कि हम यह संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति को न्याय दिया जाएगा, जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा. 'झूठे नैरेटिव फैलाने और आतंकवाद में मदद करने के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति की पहचान की जाएगी और उसे सजा दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त हो. प्रशासन ने कथित आतंकी संबंधों के लिए 72 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे संगठनों के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने, भर्ती, फंडिंग और हथियारों की तस्करी में मदद करने के आरोपी व्यक्ति शामिल हैं. आतंकवादियों का महिमामंडन का दौर खत्म हो गया है. यह न्याय और आतंकवाद पीड़ितों के पुनर्वास का समय है जिन्हें दशकों तक न्याय से वंचित रखा गया था'. सरकार ने आश्वासन दिया.

