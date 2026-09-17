/J&K के उधमपुर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर; इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है. सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में दो आतंकियों को मार गिराया. बताया जाता है कि सुरक्षा बलों को मजलता के सोहन इलाके में संदिग्ध गतिविधियों का इनपुट मिला था. इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया. तड़के सुबह जवानों को कामयाबी मिली है. जानकारी के अनुसार, इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है.
इस एनकाउंटर को लेकर अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है. हालांकि, मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है. बता दें कि यह सेना, राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल पैरा फोर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन था. इसनें जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भी सुरक्षा बलों की मदद की थी.
अधिकारियों ने बताया कि इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है. तलाशी अभियान को और तेज किया जा रहा है. पुलिस और स्पेशल पैरा फोर्स की संयुक्त टीम तलाशी अभियान चला रही है. सुरक्षा बलों का उद्देश्य इलाकें में किसी और आतंवादी की मौजूदगी की संभावना को खत्म करना है. इस संबंध में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है.
बता दें कि इससे पहले 15 सितंबर को राजौरी पुलिस ने पीर पंजाल इलाके में चल रहे एक कथित टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों की पहचान जाकिर हुसैन, मोहम्मद आजम और मोहम्मद मुश्ताक के तौर पर हुई थी.
सुरक्षा बलों ने इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया और बचे हुए आतंकियों को ट्रैक करने के लिए स्निफर डॉग्स और एरियल सर्विलांस का इस्तेमाल करके सर्च ऑपरेशन तेज किया. खबर लिखे जाने तक उधमपुर-रियासी रेंज में स्ट्रेटेजिक रास्तों पर हाई अलर्ट, गाड़ियों की चेकिंग और कड़ी घेराबंदी जारी है.
बताया जा रहा है कि उधमपुर, रियासी, रामबन, कठुआ, पुंछ और राजौरी जिलों के पहाड़ी इलाकों पर सुरक्षा बलों का खास ध्यान है. कहा गया कि इन दुर्गम इलाकों में कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों की खबरें हैं. हालांकि, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह एंटी-टेररिस्ट ऑपरेशन छह महीने से अधिक समय से जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. ऑपरेशन के दौरान कई बड़े आतंकी मारे गए हैं. (इनपुट- आईएएनएस)