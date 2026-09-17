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J&K के उधमपुर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर; इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षबलों ने एनकाउंटर में दो आतंकियों को मार गिराया है. सुरक्षा बलों को मिले इनपुट के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था. मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 17, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:22 AM IST
J&K के उधमपुर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर; इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
Image Credit: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर हुए. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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