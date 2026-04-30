Advertisement
trendingNow13199102
Hindi Newsदेश36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; क्यों माना जा रहा एक बड़ा बदलाव?

36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; क्यों माना जा रहा एक बड़ा बदलाव?

जम्मू-कश्मीर के बारामूला के कछुआ गांव में करीब 36 साल के अंतराल के बाद कुछ ऐसा हुआ, जिसने लोगों के दिलों को जीत लिया. 1989 के बाद पहली बार, कश्मीरी पंडित 29 और 30 अप्रैल को मंदिर में हवन करने के लिए लौटे. इस घटना के बाद माना जा रहा है कि घाटी में फिर से एक बार सामान्य स्थिति पैदा हो रही है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: abhinav tripathi|Last Updated: Apr 30, 2026, 03:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

36 साल बाद घाटी के इस गणेश मंदिर में हुई पूजा, गांव में खुशी से झूम उठे लोग; क्यों माना जा रहा एक बड़ा बदलाव?

Jammu-Kashmir News: 36 साल के लंबे अंतराल के बाद, एक दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई है. बारामूला के कछुआ गांव में गणेश मंदिर में होने वाले सालाना समागम की फिर से शुरुआत हुई है. यह घाटी के सामाजिक ताने-बाने को फिर से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है.

दरअसल, 1989 के बाद पहली बार, कश्मीरी पंडित 29 और 30 अप्रैल को मंदिर में हवन करने के लिए लौटे. ऐतिहासिक रूप से इन तारीखों पर अलग-अलग समुदायों के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते रहे हैं. इस बार के आयोजन में 29 अप्रैल को हवन (पवित्र अग्नि अनुष्ठान) हुआ, जिसके बाद 30 अप्रैल को विशेष पूजा की गई. यह 36 साल बाद इन अनुष्ठानों की औपचारिक वापसी का प्रतीक है.

कहां है यह मंदिर? 

यह मंदिर बारामूला शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है. अब इसे तीर्थयात्रा सर्किट पर एक स्थायी पड़ाव के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. इस आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई. बारामूला के डिप्टी कमिश्नर (DC) सैयद फखरुद्दीन हामिद ने इसे एकता और भाईचारे का एक सशक्त प्रतीक बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

कछुआ में गणेश मंदिर का फिर से खुलना, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और स्थानीय समुदायों द्वारा सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए किए जा रहे बड़े और निरंतर प्रयासों का ही एक हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: ऋतिक के तिलक से मुबारिक को दिक्कत! गाली-गलौज और मारने की धमकी के बाद जेल पहुंचा आरोपी

प्रशासन ने दी बधाई 

प्रशासन ने इस अवसर पर मुस्लिम और पंडित, दोनों समुदायों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के आपसी सहयोग से ही यह पुनरुद्धार संभव हो पाया है. इससे पहले, 26 मार्च 2026 को श्रीनगर में भी एक ऐतिहासिक घटना घटी थी.

श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में स्थित ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर को 36 साल से भी ज़्यादा समय तक बंद रहने के बाद फिर से खोला गया. यह मंदिर 170 साल पुराना है और मूल रूप से 1857 में बनाया गया था. 'स्मार्ट सिटी' पहल के तहत इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और रामनवमी के भव्य समारोहों के साथ इसे फिर से खोला गया. इस समारोह में स्थानीय निवासियों और कश्मीरी पंडितों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया.

घाटी में लौट रही सामान्य स्थिति

इन मंदिरों का फिर से खुलना घाटी में सामान्य स्थिति की वापसी का संकेत माना जा रहा है. साथ ही, इसे कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि यह जमीनी स्तर पर एकता और भाईचारे को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान से संभला नहीं तो भारत के 'टच' में आया ईरान, तेहरान से आए एक फोन कॉल की इनसाइड स्टोरी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी ...और पढ़ें

TAGS

Jammu and Kashmirhindi news

Trending news

Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
West Bengal Election 2026
Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदले रेट
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
crime news
सपने में आ रही थी आत्मा तो दीया जलाने लगे, 34 साल बाद फिर एक दिन कुएं से निकला रहस्य
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
Hajj 2026
जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
Himachal Pradesh
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
Supreme Court News
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
Bhagwant Mann
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
Heatwave
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?
labour day
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?
हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ का बड़ा खुलासा
operation sindoor news
हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ का बड़ा खुलासा
काला जादू-अघोरी अनुष्‍ठान के नाम पर लिए 1.90 लाख रुपये, पोल खुलने पर हुए गिरफ्तार
Maharashtra
काला जादू-अघोरी अनुष्‍ठान के नाम पर लिए 1.90 लाख रुपये, पोल खुलने पर हुए गिरफ्तार