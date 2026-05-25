जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में अटकी केबल कार, हवा में अटके 300 पर्यटक; एक्शन में प्रशासन

कश्मीर के गुलमर्ग में सोमवार को गोंडोला सेवा अचानक बीच हवा में रुक गई. इस घटना के कारण करीब 300 से अधिक लोग बीच में ही फंस गए. घटना की जानकारी होते ही रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है.
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कश्मीर के गुलमर्ग से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. सोमवार (25 मई) को तकनीकी खराबी के कारण गोंडोला सेवा (केबल कार) अचानक बीच हवा में रुक गई. इस सेवा के अचानक रुकने के कारण कम से कम 300 लोग जहां-तहां फंस गए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल है. बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
दअसल, यह घटना तब हुई जब यह लोकप्रिय केबल-कार सेवा, अचानक रुक गई. इससे यात्री ऊबड़-खाबड़ इलाके के ऊपर हवा में लटकी केबल कारों के अंदर फंस गए. चश्मदीदों ने बताया कि सेवाओं के रुकने से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
इस केबल कार सेवा के रुकने के कारण करीब 300 लोग हवा में फंस गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और तुरंत बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. अधिकारियों ने बताया कि गोंडोला सेवा में आई तकनीकी खराबी के कारण केबल कारें बीच रास्ते में रुक गई. कई पर्यटक हवा में ही फंसे रहे.
जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में लोगों के साथ खेला हो गया.
केबल कार बीच में खराब होने से सैकड़ों लोग फंस गए.
अब प्रशासन फंसे लोगों को निकालने का काम कर रहा है. #JammuKashmir#Kashmir#Gulmarg pic.twitter.com/EcONUEP8XK
— Abhinav Tripathi (@abhinavthink) May 25, 2026
इस घटना की जानकारी होते ही सेना की 9 राजपूताना राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा स्थानीय नागरिक प्रशासन की बचाव टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके. अधिकारियों ने बताया कि टीमों ने व्यवस्थित तरीके से यात्रियों को बाहर निकाला और यह अभियान आपसी तालमेल के साथ सुचारू रूप से चल रहा है.
गुलमर्ग की इस घटना का खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि गुलमर्ग गोंडोला में तकनीकी खराबी के कारण केबल कार सेवा को अस्थायी रूप से रोके जाने के बाद, सरकार वहां की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है. सभी केबिन सुरक्षित हैं और फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है, जिसमें प्रशिक्षित टीमें मौके पर मौजूद हैं. स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है.
इस घटना को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इलाके को सुरक्षित करने और व्यवस्थित तरीके से लोगों को बाहर निकालने के लिए तुरंत कदम उठाए गए. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी घायल व्यक्ति का इलाज करने के लिए मेडिकल टीमें तैयार खड़ी हैं. इस अपडेट के समय तक किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं थी और सभी लोग सुरक्षित हैं.
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