बकरीद की खुशियों पर लगी जंग की नजर! महंगाई से बिगड़ा बजट, घाटी के भी बाजारों से रौनक गायब; लोगों ने क्या कहा?

कश्मीर में इस साल ईद-उल-अजहा का त्योहार लोगों के बीच खुशी और उत्सव के रंग बिखेरने में नाकाम रहा है. खाड़ी युद्ध के कारण पैदा हुई महंगाई ने आम जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है, जिसके चलते खरीदार बाजारों से दूर रहे हैं और व्यापारियों व पशु विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और अन्य जिलों के बड़े बाजारों में पिछले वर्षों की तुलना में लोगों की आवाजाही (फुटफॉल) काफी कम रही. दुकानदारों का कहना है कि चारों ओर फैली आर्थिक अनिश्चितता के माहौल में ग्राहक अपनी खरीदारी को केवल ज़रूरी चीज़ों तक ही सीमित रख रहे हैं और गैर-जरूरी खर्चों को टाल रहे हैं.

महंगाई ने तोड़ी कमर

गोनिखान बाजार के अध्यक्ष मीर मोहम्मद यासीन ने कहा कि लोगों के पास खरीदारी के लिए पैसे नहीं हैं. जो थोड़ी-बहुत खरीदारी हो भी रही है, वह केवल बच्चों के लिए है; लड़कियां मेहंदी लगवाने आ रही हैं. कल ईद है, हम भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि हम स्वस्थ हैं. काम-धंधा कम है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे महंगाई बढ़ गई है. बाजार में भीड़ तो है, लेकिन कोई खरीदारी नहीं कर रहा.

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बाजारों में कम हुई रौनक

आगे कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर जगह व्यापार में तेजी आए. इस बार, पिछली ईद की तुलना में हमारे यहां 50% कम खरीदार आए हैं और वह भी इस बाजार में जो खरीदारी का मुख्य केंद्र माना जाता है; बाकी बाजारों में तो बिल्कुल भी काम नहीं है.



एक अन्य दुकानदार मंजूर अहमद कार ने कहा कि ईद से 10 दिन पहले से ही बाजार गुलजार हो जाते हैं, लेकिन इस बार पिछले 3-4 दिनों से ही लोग बाजारों में आ रहे हैं और वह भी बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं. इसका कारण यह है कि आम लोगों की खरीदने की क्षमता (क्रय शक्ति) कम हो गई है. इस युद्ध का असर हमारे देश हिंदुस्तान में भी दिख रहा है और कश्मीर भी इसके प्रभाव को महसूस कर रहा है.

त्योहार में भी सूनसान पड़े बाजार

उन्होंने आगे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अगर मध्य-पूर्व का संकट नहीं थमा, तो आने वाला समय और भी कठिन होगा. इस बयान के बाद लोग सचेत हो गए हैं और भविष्य के बारे में सोचने लगे हैं, जिसके चलते खरीदारी की दर बहुत कम हो गई है. देखिए, आज 'अरफा' का दिन है; आमतौर पर इस दिन बाजार में चलने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन आज बाजार बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, कोई खरीदारी नहीं हो रही. जो लोग खरीदारी कर भी रहे हैं, वे केवल अपने बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की खरीदने की ताकत खत्म हो चुकी है.

पशु बाजार, जो बकरीद के दौरान गतिविधियों का मुख्य केंद्र होते हैं, वहां भी इस बार भारी मंदी देखने को मिल रही है. पुलवामा, अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामूला के डीलरों ने बताया कि लोग बाजारों में जानवर खरीदने आते तो हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बिना कुछ खरीदे ही लौट जाते हैं, क्योंकि वे जानवरों की कीमतें चुका नहीं पाते. पशु डीलरों ने कहा कि हम तो उन जानवरों के ट्रांसपोर्ट और चारे का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं जिन्हें हमने बेचने के लिए रखा था, क्योंकि हमारा कारोबार हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक कम रहा है.

बाजार नजर आ रहे खाली

श्रीनगर के मुख्य बाजार, जिनमें लाल चौक, नौहट्टा और महाराज गंज शामिल हैं, खाली नजर आ रहे हैं. ईद से पहले आमतौर पर जो भीड़ उमड़ती थी, वह इस बार नदारद है. लोग त्योहार की खरीदारी करने के बजाय सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीद रहे हैं. कश्मीर के कुछ सस्ते बाजारों में जरूर भीड़ देखने को मिल रही है, जहां लोग ईद के मौके पर अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए मजबूरन बाहर निकले हैं.

बेकरियां, जो पूरी घाटी में लोगों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का मुख्य केंद्र रही हैं, वहां भी इस बार रौनक गायब है; क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बेकरी की चीज़ें महंगी हो गई हैं और ईद के मौके पर बिक्री में भी भारी गिरावट आई है.

कुल मिलाकर, ईद का कारोबार सामान्य स्तर से काफी नीचे गिर गया है, जो इस बात का संकेत है कि घाटी के आम लोगों को बड़े पैमाने पर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.