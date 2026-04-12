जब आसमान में पटी धूल और दूर तक दिखा अनोखा नजारा, कश्मीर में बवंडर देख लोग हैरान; क्या है इसकी वजह?

कश्मीर के अखनूर जिले में एक बवंडर आने से लोगों में दहशत फैल गई. हालांकि, इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है. आम तौर पर कश्मीर जैसे राज्य में बवंडर नहीं आता है यही कारण है इस घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खिंचा. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...
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Jammu And Kashmir News: शनिवार (11 अप्रैल) की शाम जम्मू-कश्मीर में एक ऐसी प्रकृतिक घटना देखने को मिली, जिसने सभी को चौंका दिया. कश्मीर के अखनूर में 11 अप्रैल 2026 की शाम को एक बवंडर देखने को मिला. करीब 10 मिनट तक यह बवंडर देखने को मिला, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दरअसल, मौसम वैज्ञानिकों ने इसको लैंडस्पाउट टॉरनेडो करार दिया है. बताया जाता है कि यह एक सामान्य बवंडर से थोड़ा अलग होता है और इसमें घूमती हुई हवा पहले जमीन के पास से शुरू होती है और ऊपर ओर खिंच जाती है.
इस घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस घटना की मुख्य वजह एक छोटा, लेकिन ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ था. इससे हवा में बहुत अधिक नमी और अस्थिरता पैदा हुई. वैज्ञानिक भाषा में इसे हाई कैप के नाम से जाना जाता है. बताया जाता है कि इसमें हवा को ऊपर उठाने में काफी ऊर्जा मिलती है.
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गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में आम तौर पर बवंडर आना एक सामान्य बात नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में बवंडर अधिकांश बवंडर पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में देखने को मिलते हैं. चूंकि, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाका होने के कारण हवा के घुमाव आम तौर पर टूट जाते हैं, यही कारण है कि ऐसा मौसम यहां पर काफी कम होता है. लेकिन इस साल वसंत के महीने में इस इलाके में देखा गया दूसरा बवंडर है. इस कारण वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया है.
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