जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन आंतकवाद पर CIK ने कसा शिकंजा, महिला समेत 9 गिरफ्तार

Online Terrorism: इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक महिला सहित नौ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. जिसके बाद फोरेंसिक जांच के लिए उनके सिम कार्ड और मोबाइल फोन से लेकर टैबलेट और विभिन्न डिजिटल उपकरणों को सबूत के तौर पर जब्त किया गया है.

 

Nov 09, 2025, 07:47 PM IST
Jammu and Kashmir CIK Raid: कश्मीर के युवाओं को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी आकाओं के प्रभाव से बचाने के लिए घाटी में बड़ी छापेमारी देखने को मिली है. CIK ने ऑनलाइन आतंकवादी नेटवर्कों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आज कश्मीर घाटी में छापेमारी की है. जिससे उग्रवाद और साइबर दुरुपयोग के खिलाफ एक अहम संदेश दिया गया. सीआईके की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आतंकवाद के ऑनलाइन महिमामंडन और युवाओं के कट्टरपंथी करण के बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर टीमों ने श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला, शोपियां और पुलवामा में 10 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की गई है.

9 लोग हिरासत में 
CIK ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से चलाया गए इस सशक्त अभियान में उन व्यक्तियों पर केंद्रित रखा गया था जिन पर हिंसा भड़काने, राष्ट्र-विरोधी प्रचार करने और साम्प्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने का आरोप है. सीआईके की तरफ से यह कार्रवाई डिजिटल खतरों को उनके स्रोत को ही जड़ से खत्म करके सार्वजनिक व्यवस्था और क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक महिला सहित नौ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. जिसके बाद फोरेंसिक जांच के लिए उनके सिम कार्ड और मोबाइल फोन से लेकर टैबलेट और विभिन्न डिजिटल उपकरणों को सबूत के तौर पर जब्त किया गया है.

तेज होंगी गिरफ्तारी 

सीआईके एसएसपी कश्मीर ने कहा कि बरामद की गई सामग्री से महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है, जिससे आगे की जांच और अतिरिक्त प्रवर्तन कार्रवाई का रास्ता साफ करेगी. सीआईके ने इस बात की भी पुष्टि की कि घाटी में यह व्यापक कार्रवाई ऑनलाइन आतंकवाद और गैरकानूनी डिजिटल गतिविधियों के खिलाफ एक तेज लड़ाई की शुरुआत मात्र है. भविष्य में इससे अधिक छापे और हिरासत की कार्रवाई देखी जा सकती हैं. क्योंकि, अधिकारी कश्मीर के युवाओं को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी आकाओं, हिंसक उग्रवाद के प्रभाव से बचाने और घाटी में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

Jammu and Kashmir news online terrorism

