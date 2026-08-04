/Article 370 हटने के 7 साल बाद कितनी बदली घाटी की तस्वीर? जम्मू-कश्मीर की जनता ने गिनाए फायदे

Article 370 abrogation: अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल बाद जम्मू-कश्मीर की फिजा बदल चुकी है. जिस घाटी में कभी बंद, कर्फ्यू और पत्थरबाजी का सन्नाटा रहता था, आज वहां के खेल मैदान युवाओं और बेटियों की नई उम्मीदों की गूंज से चहक रहे हैं. ताइक्वांडो से लेकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) के अंतरराष्ट्रीय रिंग तक कश्मीर का नाम रोशन हो रहा है. सुरक्षा, शांति और विकास के इस नए दौर में स्थानीय जनता अब अलगाववाद को पीछे छोड़ अपने सपनों को नई उड़ान दे रही है.
बेहतरीन ट्रेनिंग सुविधाओं, कोचिंग प्रोग्राम्स और प्रतियोगिताओं के जरिए यहां के युवाओं, खासकर बेटियों को अपने सपने साकार करने का एक नया जरिया मिल रहा है. घाटी में मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो का क्रेज तेजी से बढ़ा है.
श्रीनगर की 'अल-जवाद स्पोर्ट्स अकादमी' में कई युवा लड़कियां सेल्फ-डिपेंडेंट और पेशेवर फाइटर बनने के लिए कड़ी मेहनत में जुटी हैं.
'अल-जवाद स्पोर्ट्स अकादमी' में ट्रेनिंग ले रही सेहर नाम की खिलाड़ी ने कहा, 'मैं पिछले 10 सालों से ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रही हूं. यह खेल बेटियों को खुद की सुरक्षा सिखाने के साथ-साथ करियर बनाने का बेहतरीन मौका देता है. मेरा सपना देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करना है.'
सदफ रहमान नाम की खिलाड़ी ने कहा, 'आज के माहौल में हर लड़की को सेल्फ-डिफेंस सीखना चाहिए. यहां हमें पंचिंग, ब्लॉकिंग और फाइट स्पैरिंग की ट्रेनिंग मिलती है. आगे चलकर इसमें कोचिंग और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के कई अच्छे मौके हैं.'
घाटी में खेलों के इस बढ़ते क्रेज का नतीजा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने को भी मिला है. हाल में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) फाइटर ओवैस याकूब ने बुल्गारिया में आयोजित 'BRAVE CF 107' प्रतियोगिता में बुल्गारिया के ही फाइटर डेलयान जॉर्जीव को पहले ही दौर में (TKO) से हरा दिया था. अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद ओवैस ने कहा, 'दुश्मन की जमीन पर पीठ पर तिरंगा लेकर उतरना गर्व की बात है. जब आपके हाथ में देश का झंडा हो, तो डर की कोई जगह नहीं बचती.'
बेहतर सुविधाओं और नई खेल नीति के चलते जम्मू-कश्मीर अब कॉम्बैट स्पोर्ट्स का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, जिसमें बॉक्सिंग, कुश्ती और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) जैसे खेल आते हैं. खास बात यह है कि ये खेल न सिर्फ मेडल जीतने का जरिया हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, फिटनेस और आत्मविश्वास भरने का काम भी कर रहे हैं.
दरअसल, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया था, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था. इसके साथ ही राज्य का पुनर्गठन करके इसे 'जम्मू-कश्मीर' और 'लद्दाख' नाम से दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था. इस बदलाव के बाद घाटी की तस्वीर काफी हद तक बदली है.
स्थानीय नागरिकों के अनुसार, 5 अगस्त 2019 के बाद से घाटी का माहौल काफी बदला है. श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर, जहां कभी अलगाववादी गतिविधियां दिखती थीं, आज देश-विदेश से आने वाले पर्यटक बेझिझक तिरंगा फहरा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और तस्वीरें खींच रहे हैं. धार्मिक यात्राएं और जन्माष्टमी की झांकियां भी अब शांतिपूर्ण माहौल में निकाली जा रही हैं.
स्थानीय निवासी विमल मेहरा का कहना है कि पहले हड़तालों, बंद और कर्फ्यू का दंश आम जनता को झेलना पड़ता था. अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पत्थरबाजी की घटनाओं में 90 से 95 प्रतिशत तक की कमी आई है और युवाओं का रुझान आतंकवाद के बजाय विकास की ओर बढ़ा है.
दीपक सिंह नाम के शख्स ने बताया कि पहले अलगाववादी सोच की वजह से जम्मू-कश्मीर के आम लोगों को शटडाउन, हड़ताल और कर्फ्यू का सामना करना पड़ता था. उनका आरोप है कि जहां अलगाववादी नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते थे, वहीं घाटी के युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेला जाता था. अनुच्छेद 370 हटने के बाद, "इस तरह की सोच का धंधा" खत्म हो गया है. अब यहां तिरंगा फहराया जाता है, पत्थरबाजी जैसी घटनाएं 90 से 95 प्रतिशत कम हो गई हैं.
जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और श्री सनातन धर्म सभा के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से बुनियादी अधिकारों में सुधार हुआ है.
अनुच्छेद 370 हटने से पहले गोरखा समुदाय, वाल्मीकि समुदाय और PoJK से आए विस्थापित लोग राजनीतिक व रोजगार के अधिकारों से वंचित थे. अब वे मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं और उन्हें सभी नागरिक अधिकार मिल चुके हैं. घाटी तक ट्रेनों की पहुंच, पर्यटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत होने से व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिली है.
जम्मू-कश्मीर के श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दधीचि ने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव पूरे जम्मू-कश्मीर में दिख रही शांति की भावना है. वे कहते हैं कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले पर्यटक और वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्री अब पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं.
उन्होंने कहा कि पहले जम्मू-कश्मीर में भारतीय जवानों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता था. उन्हें अपना काम नहीं करने दिया जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज इन सब चीजों में भी बदलाव आया है और लोगों में जवानों के प्रति सम्मान बढ़ा है.