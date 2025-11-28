Advertisement
trendingNow13022285
Hindi Newsदेश

कश्मीर में पुलिस की रडार पर 'टेरर इकोसिस्टम', इमामों की वेरिफिकेशन तेज, यह है पूरा प्लान

Imams verification: अधिकारी ने कहा, यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस से मिली उस जानकारी के बाद किया गया है, जिसमें विदेश से फंड लाने, टैक्स बचाने और बिना इजाजत जमीन के इस्तेमाल के लिए ट्रस्टों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. जिससे शायद ओवरग्राउंड वर्कर्स या हाइब्रिड टेरर सेल को सपोर्ट मिल रहा है. 10 नवंबर के दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी थी.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कश्मीर में पुलिस की रडार पर 'टेरर इकोसिस्टम', इमामों की वेरिफिकेशन तेज, यह है पूरा प्लान

Jammu and Kashmir News: जम्मू और कश्मीर पुलिस ने धार्मिक ट्रस्ट, इमाम और मस्जिदों के खिलाफ घाटी भर में अपने वेरिफिकेशन का दायरा बढ़ाया है, जिसके तहत क्रेडेंशियल चेकिंग ड्राइव शुरू की है. व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद अधिकारियों ने कश्मीर में मस्जिद, मदरसे, ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इमामों और दूसरे बाहरी लोगों की पहचान का वेरिफिकेशन करने को कहा है. प्रशासन की तरफ से यह कदम टेरर सपोर्ट नेटवर्क और ओवरग्राउंड वर्कर्स पर घाटी में की जा रही कड़ी सुरक्षा कार्रवाई का हिस्सा है. जिसका मकसद पूरे टेरर इकोसिस्टम को खत्म करना है.

व्हाइट कॉलर मॉड्यूल
प्रशासन की तरफ से जारी किए गए निर्देश मौजूदा किराएदारों के वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसा ही है और इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी पक्का करना है. खासकर तब, जब कई इमाम दूसरे जिलों या दूसरे राज्यों से आते हैं. यह कदम सीधे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जांच से जुड़ा है. जिसमें एक पूर्व पैरामेडिक से इमाम बने मौलवी इरफान अहमद की गिरफ्तारी शामिल है. उस पर डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने और धमकी भरे पोस्टर सप्लाई करने का आरोप है.एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इस काम को हर कुछ सालों में रिकॉर्ड अपडेट करने के साथ-साथ क्षेत्र के सभी लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाने वाला रूटीन सेंसस वर्क बताया. लेकिन यह कार्रवाई हाल ही में दिल्ली में हुए एक ब्लास्ट और जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद संगठनों से जुड़े एडवांस्ड, पढ़े-लिखे टेरर नेटवर्क का पता चलने के बाद हुई है. जो J&K, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में काम करते थे. 

सिक्योरिटी ऑपरेशन
पुलिस के सूत्रों ने कहा, सभी मस्जिद कमेटियों को 7-10 दिनों के अंदर लोकल पुलिस स्टेशनों में रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है. अधिकारी इमामों को क्लीन रिकॉर्ड वाले युवाओं को एक्सट्रीमिज़्म की ओर प्रभावित करने से रोकना चाहते हैं. जैसा कि हाल ही में शोपियां में डॉक्टरों को रेडिकलाइज़ करने के लिए एक इमाम की गिरफ्तारी में देखा गया था. सभी कार्रवाई मजिस्ट्रेट की मंजूरी से की जाती है.जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कश्मीर घाटी में कई तरह के सिक्योरिटी ऑपरेशन भी तेज कर दिए हैं. जिसमें धार्मिक ट्रस्टों, धार्मिक जुड़ाव वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर फोकस किया जा रहा है. यह बढ़ोतरी हाल के इंटेलिजेंस अलर्ट से शुरू हुई एक बड़ी काउंटर-टेररिज्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है. जिसमें डॉक्टरों जैसे प्रोफेशनल्स से जुड़े व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ भी शामिल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रस्टों का गलत इस्तेमाल
पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई का मकसद धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं के ज़रिए टेरर फाइनेंसिंग, रेडिकलाइजेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट को रोकना है. खासकर, सर्दियों से पहले जब पहाड़ी दर्रे बंद होने से पहले घुसपैठ का खतरा बढ़ सकता है.  अधिकारी ने कहा, यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस से मिली उस जानकारी के बाद किया गया है, जिसमें विदेश से फंड लेने, टैक्स बचाने और बिना इजाजत जमीन के इस्तेमाल के लिए ट्रस्टों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. जिससे शायद ओवरग्राउंड वर्कर्स या हाइब्रिड टेरर सेल को सपोर्ट मिल रहा है. 10 नवंबर के दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी थी. पूरे कश्मीर में 500 से ज्यादा जमात-ए-इस्लामी और दूसरी संदिग्ध जगहों पर छापे मारे गए. जहां से आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया और सैकड़ों से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई. 

हाईवे पर फ्लाइंग स्क्वॉड
इसके अलावा भी कुछ अन्य उपाय किए गए हैं. जिनमें श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, बारामूला और कुपवाड़ा में रैंडम गाड़ी और पैदल चलने वालों की चेकिंग के साथ ही बस स्टैंड, बाजारों और हाईवे पर फ्लाइंग स्क्वॉड शामिल हैं. सूत्रों के अनुसार ये जांच धार्मिक, एजुकेशनल संस्थाओं में फाइनेंशियल, कानूनी और ऑपरेशनल गड़बड़ियों पर केंद्रित है. हाल ही में बारामूला जिले में अल हुदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और सलाफिया एजुकेशनल ट्रस्ट पर कार्रवाई देखी गई. दोनों इस्लामिक संबद्धता वाले थे, जिनकी इदाराह फल्लाह-उ-दारैन से जुड़ी प्रॉपर्टीज़ की तलाशी ली गई. कोऑर्डिनेटेड तलाशी में मालिकाना हक, फंडिंग और कंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट्स मिले. आरोपों में टैक्स चोरी, FCRA उल्लंघन और बिना परमिट के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण शामिल हैं, जिनकी जांच की गई. 

यह भी पढ़ें: 'राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ाई जारी', नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर उठाई स्पेशल स्टेटस और पूर्ण राज्य की मांग

सुरक्षा और नॉर्मल हालात के बीच बैलेंस

फोरेंसिक एनालिसिस के लिए डाक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए; कई लोगों से पूछताछ की गई लेकिन आगे की जांच तक उन्हें छोड़ दिया गया. अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को ऑडिट से और खुलासे की उम्मीद है. ये अभियान J&K के फाइनेंशियल फोरेंसिक और काउंटर टेररिज्म में कम्युनिटी विजिलेंस की ओर बदलाव को दिखाता है, जो सुरक्षा और नॉर्मल हालात के बीच बैलेंस बनाता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu and Kashmir news

Trending news

'राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ाई जारी', NC ने फिर उठाई स्पेशल स्टेटस की मांग
jammu kashmir news
'राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ाई जारी', NC ने फिर उठाई स्पेशल स्टेटस की मांग
करनाल में ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर सड़क चौड़ीकरण से SC नाराज, सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court News
करनाल में ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर सड़क चौड़ीकरण से SC नाराज, सरकार से मांगा जवाब
हज यात्रियों के लिए भारत सरकार दे सकती है तोहफा, लो इनकम वाले लोगों को होगा फायदा
haj
हज यात्रियों के लिए भारत सरकार दे सकती है तोहफा, लो इनकम वाले लोगों को होगा फायदा
पार्टी में घमासान के लिए खड़गे पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा, मांगा इस्तीफा
congress
पार्टी में घमासान के लिए खड़गे पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा, मांगा इस्तीफा
BLO को धमकी मत देना... EC ने SIR पर TMC के दावों को किया खारिज
EC
BLO को धमकी मत देना... EC ने SIR पर TMC के दावों को किया खारिज
हिंद महासागर में फुफकार रहा 'ड्रैगन', भारत ने बढ़ाई रेंज; हर गलती चीन को भारी पड़ेगी
Indian Ocean
हिंद महासागर में फुफकार रहा 'ड्रैगन', भारत ने बढ़ाई रेंज; हर गलती चीन को भारी पड़ेगी
'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
Supreme Court
'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
Sir
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
Weather
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे