हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी; क्या आया सामने?

Handwara Raid: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हुर्रियत और जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की. उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में गैरकानूनी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने अपने प्रयासों को तेज कर दिया है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Reetika Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 05:41 PM IST
JK Police Raid: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है. यहां मौजूद प्रतिबंधित संगठनों हुर्रियत और जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) से जुड़े लोगों के ठिकानों पर प्लांड और टारगेटेड रेड करके अवैध गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाने की कोशिश में जुटी है. 

 

हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर रेड
छापेमारी प्रतिबंधित हुर्रियत और जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई. इनमें  मैदान चोगोल निवासी गुलाम हसन खान (पुत्र हबीबुल्लाह खान), जो कि हुर्रियत से जुड़ा है, और वहीपोरा निवासी अब्दुल अजीज लोन (पुत्र अब्दुल अहद लोन), जो प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से जुड़ा है, के ठिकानों को निशाना बनाया गया. ये छापे व्यापक जांच के तहत सटीकता के साथ मारे गए, जिससे यह पता लगाया जा सके कि इन लोगों की ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता है जो सार्वजनिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं. 

हंदवाड़ा पुलिस की पहल
यह पहल हंदवाड़ा पुलिस की आतंकी तंत्र के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और कानून-व्यवस्था के लिए किसी भी खतरे को रोकने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है. शांति को भंग करने वाले नेटवर्कों को सक्रिय रूप से लक्षित करके, पुलिस का लक्ष्य क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है.

 

शांति और सुरक्षा बनाए की कोशिश
हंदवाड़ा पुलिस ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने का संकल्प लिया. आधिकारिक बयान में जोर देकर कहा गया, "खतरों को बेअसर करने और एक सुरक्षित एवं स्थिर समुदाय को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे."

Syed Khalid Hussain

handwara police raidsjammu and kashmir police raided

