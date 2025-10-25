Advertisement
trendingNow12975402
Hindi Newsदेश

जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार... MP Ruhullah ने सीएम उमर पर साधा निशाना

Jammu and Kashmir Politics: श्रीनगर-बडगाम लोकसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने शनिवार को अपनी ही पार्टी के नेतृत्व की खुलकर आलोचना की और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 09:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार... MP Ruhullah ने सीएम उमर पर साधा निशाना

Jammu and Kashmir Politics: श्रीनगर-बडगाम निर्वाचन क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्तमान सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने आज खुले तौर पर अपनी ही पार्टी के नेतृत्व की आलोचना की और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात और जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात नागरिकों को अन्य विकल्पों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मेहदी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग की जानकारी को गुप्त रखना जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है. मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जनता से किए गए वादों, खासकर अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा देने के मामले में, को पूरा न कर पाने पर निराशा व्यक्त की. उन्होंने आगाह किया कि अगर पार्टी जनादेश की अनदेखी करती रही, तो वे विकल्प तलाशेंगे. उन्होंने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर के अस्तित्व और विकास के लिए समान विचारधारा वाले राजनीतिक समूहों के बीच एक सामूहिक प्रयास आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकेले काम नहीं करना चाहिए. शिया नेता ने कहा कि समाज को समुदाय के लिए काम करने वाले ईमानदार व्यक्तियों की पहचान की आवश्यकता है और समुदाय को ऐसे लोगों को मान्यता देनी चाहिए. उन्होंने स्मार्ट मीटर के मुद्दे का उदाहरण देते हुए स्थानीय प्रशासन और नीति में असंगतताओं की आलोचना की. 

मैं बिजली मीटरों के खिलाफ नहीं हूं: मेहदी

Add Zee News as a Preferred Source

रुहुल्ला ने कहा कि उमर को अनुचित मीटर हटाने का वादा करने के एक साल बाद, अब निवासियों को उनका इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके परिवार उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं बिजली मीटरों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस साल हमने लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या किया है? उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए. उनके हालिया बयान, खासकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए, साफ संकेत दे रहे हैं कि उनके और पार्टी के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है. यह आरक्षण नीतियों जैसे मुद्दों पर चल रहे तनाव और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा लोगों से किए गए कई वादों पर उमर की चुप्पी के बीच हुआ है, जहां रुहुल्ला चुनाव प्रचार के पोस्टर बॉय बने रहे.

उमर और उनके बीच दरार पिछले एक हफ्ते में सार्वजनिक हो गई है, जिसकी शुरुआत आरक्षण उप-समिति की रिपोर्ट (कोटा सुधारों के लिए छात्रों द्वारा मांगी गई) और उम्मीदवार चयन पर असहमति के कारण हुई है. मेहदी ने रिपोर्ट जारी करने के लिए 19 अक्टूबर, 2025 की समय सीमा तय की, इसे उपचुनाव में अपने समर्थन से जोड़ते हुए. बाद में उन्होंने बडगाम में पार्टी के प्रचार से दूरी बनाने की घोषणा की, जहां एक शक्तिशाली शिया धर्मगुरु मेहदी की मजबूत पकड़ है और उनके हजारों अनुयायी हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वादों से मुकरने का मेहदी ने लगाया आरोप

शिया धर्मगुरु ने सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर राज्य का दर्जा बहाल करने, आरक्षण सुधारों और पारदर्शी राज्यसभा मतदान जैसे वादों से मुकरने का आरोप लगाया। उन्होंने उमर पर कटाक्ष करते हुए कहा, "पहले टोपी डाली और फिर कुछ नहीं किया।” उन्होंने साफ़ कहा, “मेरी जड़ें जनता में हैं, पार्टी में नहीं: मेरी वफ़ादारी मेरी अंतरात्मा के प्रति है।” परिवार और पार्टी के दबाव को नकारते हुए, उन्होंने कहा कि वे बडगाम चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। यह बयान मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर उमर अब्दुल्ला के बीच बढ़ती दरार को दर्शाता है. और बडगाम विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रचार से दूर रहने का मेहदी का यह फैसला, बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत को मुश्किल बना देगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu and Kashmir

Trending news

भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!