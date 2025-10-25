जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार... MP Ruhullah ने सीएम उमर पर साधा निशाना

Jammu and Kashmir Politics: श्रीनगर-बडगाम निर्वाचन क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्तमान सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने आज खुले तौर पर अपनी ही पार्टी के नेतृत्व की आलोचना की और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात और जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात नागरिकों को अन्य विकल्पों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मेहदी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग की जानकारी को गुप्त रखना जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है. मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जनता से किए गए वादों, खासकर अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा देने के मामले में, को पूरा न कर पाने पर निराशा व्यक्त की. उन्होंने आगाह किया कि अगर पार्टी जनादेश की अनदेखी करती रही, तो वे विकल्प तलाशेंगे. उन्होंने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर के अस्तित्व और विकास के लिए समान विचारधारा वाले राजनीतिक समूहों के बीच एक सामूहिक प्रयास आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकेले काम नहीं करना चाहिए. शिया नेता ने कहा कि समाज को समुदाय के लिए काम करने वाले ईमानदार व्यक्तियों की पहचान की आवश्यकता है और समुदाय को ऐसे लोगों को मान्यता देनी चाहिए. उन्होंने स्मार्ट मीटर के मुद्दे का उदाहरण देते हुए स्थानीय प्रशासन और नीति में असंगतताओं की आलोचना की.

मैं बिजली मीटरों के खिलाफ नहीं हूं: मेहदी

रुहुल्ला ने कहा कि उमर को अनुचित मीटर हटाने का वादा करने के एक साल बाद, अब निवासियों को उनका इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके परिवार उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं बिजली मीटरों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस साल हमने लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या किया है? उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए. उनके हालिया बयान, खासकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए, साफ संकेत दे रहे हैं कि उनके और पार्टी के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है. यह आरक्षण नीतियों जैसे मुद्दों पर चल रहे तनाव और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा लोगों से किए गए कई वादों पर उमर की चुप्पी के बीच हुआ है, जहां रुहुल्ला चुनाव प्रचार के पोस्टर बॉय बने रहे.

उमर और उनके बीच दरार पिछले एक हफ्ते में सार्वजनिक हो गई है, जिसकी शुरुआत आरक्षण उप-समिति की रिपोर्ट (कोटा सुधारों के लिए छात्रों द्वारा मांगी गई) और उम्मीदवार चयन पर असहमति के कारण हुई है. मेहदी ने रिपोर्ट जारी करने के लिए 19 अक्टूबर, 2025 की समय सीमा तय की, इसे उपचुनाव में अपने समर्थन से जोड़ते हुए. बाद में उन्होंने बडगाम में पार्टी के प्रचार से दूरी बनाने की घोषणा की, जहां एक शक्तिशाली शिया धर्मगुरु मेहदी की मजबूत पकड़ है और उनके हजारों अनुयायी हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वादों से मुकरने का मेहदी ने लगाया आरोप

शिया धर्मगुरु ने सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर राज्य का दर्जा बहाल करने, आरक्षण सुधारों और पारदर्शी राज्यसभा मतदान जैसे वादों से मुकरने का आरोप लगाया। उन्होंने उमर पर कटाक्ष करते हुए कहा, "पहले टोपी डाली और फिर कुछ नहीं किया।” उन्होंने साफ़ कहा, “मेरी जड़ें जनता में हैं, पार्टी में नहीं: मेरी वफ़ादारी मेरी अंतरात्मा के प्रति है।” परिवार और पार्टी के दबाव को नकारते हुए, उन्होंने कहा कि वे बडगाम चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। यह बयान मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर उमर अब्दुल्ला के बीच बढ़ती दरार को दर्शाता है. और बडगाम विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के प्रचार से दूर रहने का मेहदी का यह फैसला, बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत को मुश्किल बना देगा.