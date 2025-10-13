Advertisement
trendingNow12960035
Hindi Newsदेश

BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे

 Rajya Sabha Elections: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनावों को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बिना खरीद-फरोख्त के 3 राज्यसभा सीटें नहीं जीत सकती.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections : जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने राज्य में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर भाजप पर निशाना साधा है. सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा बिना खरीद-फरोख्त के 3 राज्यसभा सीटें नहीं जीत सकती. अगर वे दावा कर रहे हैं कि वे 3 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो यह धन बल, बाहुबल और एजेंसियों की शक्ति है. आज, जहां तक ​​संख्या का सवाल है भाजपा 1 सीट भी जीतने की स्थिति में नहीं है.

भाजपा ने भी उमर पर किया पलटवार

उमर अब्दुल्ला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन में दरार की खबरें आई थीं. कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें सुरक्षित सीट देने से इनकार कर दिया था. भाजपा नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान कि भाजपा धन बल और एजेंसियों की शक्ति के कारण राज्यसभा सीटें जीतेगी ये निराधार है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections

Trending news

BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट