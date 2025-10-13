BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections : जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने राज्य में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर भाजप पर निशाना साधा है. सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा बिना खरीद-फरोख्त के 3 राज्यसभा सीटें नहीं जीत सकती. अगर वे दावा कर रहे हैं कि वे 3 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो यह धन बल, बाहुबल और एजेंसियों की शक्ति है. आज, जहां तक ​​संख्या का सवाल है भाजपा 1 सीट भी जीतने की स्थिति में नहीं है.

#WATCH | Srinagar: On the Jammu and Kashmir Rajya Sabha elections, J&K CM Omar Abdullah says, "The BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading...If they are claiming that they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the… pic.twitter.com/SUrJVsbEhC — ANI (@ANI) October 13, 2025 Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा ने भी उमर पर किया पलटवार

उमर अब्दुल्ला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन में दरार की खबरें आई थीं. कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें सुरक्षित सीट देने से इनकार कर दिया था. भाजपा नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का ये बयान कि भाजपा धन बल और एजेंसियों की शक्ति के कारण राज्यसभा सीटें जीतेगी ये निराधार है.