Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections: जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मुसलमानों को निशाना बनाने वाले नमक हराम टिप्पणी के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा. भाजपा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उसके नेता चुनाव के दौरान इस तरह के बयान देते हैं और जमीनी स्तर पर अपनी कमजोर स्थिति का दावा करते हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई केंद्रीय मंत्री ऐसी बातें कहता है तो यह खेदजनक है. हालांकि, ये लोग चुनावों के दौरान अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं होता, जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति कमजोर होती है, इसलिए वे धार्मिक अशांति पैदा करते हैं. इसके अलावा, उन्होंने पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा परिसर में तीन अज्ञात महिलाओं को नमाज अदा करते हुए दिखाने वाले एक कथित वीडियो के बाद भाजपा द्वारा उनके खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन की भी आलोचना की.

#WATCH | Srinagar, J&K | On Union Minister Giriraj Singh's statement, J&K CM Omar Abdullah says, "It is regrettable if a Union Minister says such things. However, these individuals often engage in this behaviour during elections, as they have no work to show for it, their… pic.twitter.com/jI3Z8wR6td — ANI (@ANI) October 22, 2025

उमर ने कहा कि नमाज़ पढ़ने के बाद वे उस जगह को गंगा जल से धोते हैं. मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बयान जारी किए जाते हैं. चुनावों के दौरान यह उनकी आदत है. फिर वे कहते हैं कि वे हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करते हैं. अगर हर भारतीय का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री को इन बयानों को देखने के बाद इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. वरना क्या संकेत जा रहा है?

इस बीच, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी आगामी राज्यसभा चुनाव जीतेंगे. पार्टी की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उनका मानना ​​है कि कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेंगी. अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस और पीडीपी दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देंगे. यह बात सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ मतभेदों की खबरों के बावजूद कही जा रही है.

मुख्यमंत्री ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि आगामी राज्यसभा चुनावों और अगले विधानसभा सत्र की रणनीति बनाने के लिए एक पारंपरिक बैठक आयोजित की गई थी.

उन्होंने जोर देकर कहा कि गठबंधन का मुख्य लक्ष्य भाजपा को जम्मू-कश्मीर से खाली हुई चार राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल करने से रोकना है. चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा की चार रिक्त सीटों के लिए 24 अक्टूबर, 2025 को मतदान होगा. ये सीटें 2021 से रिक्त हैं. उम्मीदवारों के चयन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन में मतभेद बढ़ रहे हैं. कांग्रेस ने पहले ही उस सीट की पेशकश पर नाखुशी जताई थी जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस असुरक्षित मानती थी. भाजपा ने भी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.

कांग्रेस की अनुपस्थिति पर सीएम उमर ने कही ये बात

उमर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के उत्साह और एकजुटता तथा निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन को क्लीन स्वीप सुनिश्चित करने की कुंजी बताया. उमर अब्दुल्ला ने इस बैठक को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया क्योंकि यह आगामी राज्यसभा चुनावों के साथ जुड़ी हुई थी. उन्होंने अन्य दलों और निर्दलीय विधायकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और सभी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत सुनिश्चित करने के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया. संयुक्त बैठक में कांग्रेस की अनुपस्थिति के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस ने अपनी आंतरिक चर्चा की थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां कांग्रेस की अपने आलाकमान से जुड़ी निर्णय लेने की प्रक्रिया अलग है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थानीय स्तर पर निर्णय लेती है और भाजपा के उदय के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती है.

उमर ने भाजपा के साथ किसी भी गठबंधन प्रस्ताव की खबरों का खंडन किया. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के समर्थन के बारे में, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन का अनुरोध किया. हालांकि पीडीपी ने अभी तक कोई आधिकारिक रुख घोषित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने आंतरिक विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेने का वादा किया है. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी राज्यसभा सीट नहीं जीत सकती. इसलिए, राज्यसभा चुनाव जम्मू-कश्मीर में भाजपा के खिलाफ राजनीतिक गठबंधन और विपक्षी एकता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है.