Advertisement
trendingNow12971775
Hindi Newsदेश

गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा उमर अब्दुल्ला का गुस्सा, PM मोदी से कर दी ये डिमांड

Rajya Sabha Elections: उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की टिप्पणी की आलोचना की और कहा कि यह खेदजनक है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अक्सर चुनाव के दौरान धार्मिक अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections:  जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मुसलमानों को निशाना बनाने वाले नमक हराम टिप्पणी के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा. भाजपा पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उसके नेता चुनाव के दौरान इस तरह के बयान देते हैं और जमीनी स्तर पर अपनी कमजोर स्थिति का दावा करते हैं. उन्होंने कहा  कि यदि कोई केंद्रीय मंत्री ऐसी बातें कहता है तो यह खेदजनक है. हालांकि, ये लोग चुनावों के दौरान अक्सर ऐसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं होता, जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति कमजोर होती है, इसलिए वे धार्मिक अशांति पैदा करते हैं. इसके अलावा, उन्होंने पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा परिसर में तीन अज्ञात महिलाओं को नमाज अदा करते हुए दिखाने वाले एक कथित वीडियो के बाद भाजपा द्वारा उनके खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन की भी आलोचना की.

 

 

उमर ने कहा कि नमाज़ पढ़ने के बाद वे उस जगह को गंगा जल से धोते हैं. मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बयान जारी किए जाते हैं. चुनावों के दौरान यह उनकी आदत है. फिर वे कहते हैं कि वे हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करते हैं. अगर हर भारतीय का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री को इन बयानों को देखने के बाद इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. वरना क्या संकेत जा रहा है?

इस बीच, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगी आगामी राज्यसभा चुनाव जीतेंगे. पार्टी की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उनका मानना ​​है कि कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेंगी. अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस और पीडीपी दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देंगे. यह बात सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ मतभेदों की खबरों के बावजूद कही जा रही है.

मुख्यमंत्री ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि आगामी राज्यसभा चुनावों और अगले विधानसभा सत्र की रणनीति बनाने के लिए एक पारंपरिक बैठक आयोजित की गई थी.
उन्होंने जोर देकर कहा कि गठबंधन का मुख्य लक्ष्य भाजपा को जम्मू-कश्मीर से खाली हुई चार राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल करने से रोकना है. चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा की चार रिक्त सीटों के लिए 24 अक्टूबर, 2025 को मतदान होगा. ये सीटें 2021 से रिक्त हैं. उम्मीदवारों के चयन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन में मतभेद बढ़ रहे हैं. कांग्रेस ने पहले ही उस सीट की पेशकश पर नाखुशी जताई थी जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस असुरक्षित मानती थी. भाजपा ने भी चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.

 कांग्रेस की अनुपस्थिति पर सीएम उमर ने कही ये बात

उमर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के उत्साह और एकजुटता तथा निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन को क्लीन स्वीप सुनिश्चित करने की कुंजी बताया. उमर अब्दुल्ला ने इस बैठक को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया क्योंकि यह आगामी राज्यसभा चुनावों के साथ जुड़ी हुई थी. उन्होंने अन्य दलों और निर्दलीय विधायकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और सभी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत सुनिश्चित करने के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया. संयुक्त बैठक में कांग्रेस की अनुपस्थिति के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस ने अपनी आंतरिक चर्चा की थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां कांग्रेस की अपने आलाकमान से जुड़ी निर्णय लेने की प्रक्रिया अलग है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थानीय स्तर पर निर्णय लेती है और भाजपा के उदय के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती है.

उमर ने भाजपा के साथ किसी भी गठबंधन प्रस्ताव की खबरों का खंडन किया. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के समर्थन के बारे में, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन का अनुरोध किया. हालांकि पीडीपी ने अभी तक कोई आधिकारिक रुख घोषित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने आंतरिक विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेने का वादा किया है. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी राज्यसभा सीट नहीं जीत सकती. इसलिए, राज्यसभा चुनाव जम्मू-कश्मीर में भाजपा के खिलाफ राजनीतिक गठबंधन और विपक्षी एकता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu and Kashmir

Trending news

चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
uddhav thackeray
चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
bangladesh
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
crime news
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
indigo flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
diwali 2025
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
Eknath Vasant Chitnis
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
Punjab stubble
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका