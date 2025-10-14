जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर सीएम उमर ने किया पलटवार

Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बारामुल्ला में मीडिया को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और अन्य दलों के भीतर राजनीतिक समूहों से एकजुटता की अपील की और कहा कि मतदान में हिस्सा न लेने वाले दल अनजाने में भाजपा की मदद करेंगे. उन्होंने इस चुनाव को नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला बताया. उमर ने कहा कि आगामी राज्यसभा चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच एक सीधा मुकाबला है और कोई भी व्यक्ति या दल जो मतदान में हिस्सा नहीं लेगा, अंततः भाजपा को ही लाभ होगा. उन्होंने लोन के पहले के बयान, "सज्जाद लोन ने चुनाव से बाहर रहने का फैसला किया है. वह मतदान नहीं करेंगे" पर सीधे तौर पर टिप्पणी की. उमर ने कहा कि आप और मैं जानते हैं कि इससे किसे फायदा होगा.

उमर ने लोन को दी चुनौती

लोन द्वारा एनसी पर भाजपा की सहयोगी होने के आरोपों के संबंध में अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए लोन को चुनौती दी कि अगर वह भाजपा को हराने के लिए गंभीर हैं, तो एनसी को वोट दें. अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सज्जाद लोन वाकई भाजपा को हराना चाहते हैं, तो उन्हें हमें वोट देना चाहिए. अब्दुल्ला ने लोन द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की व्यापक आलोचना और उन्हें वोट देने से इनकार करने को भी खारिज करते हुए कहा कि हम पर आरोप लगाने से पहले उन्हें देखना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं. उन्होंने सभी भाजपा-विरोधी दलों से चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने की अपील की और कहा कि चुनाव से दूर रहने से विपक्ष की भाजपा के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी. उन्होंने सीधे पीडीपी को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि एक साल पहले हम एक-दूसरे के खिलाफ लड़े थे, लेकिन अब सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच है. हम पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील करते हैं. यह वाकयुद्ध मंगलवार को लोन द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट न देने की घोषणा के बाद शुरू हुआ है. उन्होंने अब्दुल्ला की आलोचना की और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भाजपा का महिमामंडित नौकर होने का आरोप लगाया.

नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी वोट नहीं दूंगा: सज्जाद लोन

बता दें, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भाजपा के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा टिकट देने से इनकार करने का आरोप लगाया है. यह आरोप अक्टूबर 2025 में होने वाले राज्यसभा चुनावों से पहले आया है. लोन ने मुख्यमंत्री को यह साबित करने की चुनौती दी कि कांग्रेस के राज्यसभा टिकट को रोकने का फैसला भाजपा के दबाव में नहीं लिया गया था. उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यों को कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात बताया.

लोन ने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है और 2024 के चुनावों में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के बावजूद उसके साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं. लोन ने जोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हालिया कार्यों से केवल भाजपा को ही फायदा हो रहा है. लोन ने कांग्रेस को एकमात्र ऐसी पार्टी बताया जो सच्ची भाजपा विरोधी है और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है. उन्होंने कहा कि वह वैचारिक या व्यावहारिक रूप से, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी वोट नहीं देंगे और उनकी पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, राज्यसभा चुनावों में मतदान से दूर रहेगी. उन्होंने उमर अब्दुल्ला की आलोचना की कि उन्होंने पहले भाजपा विरोधी मंच पर प्रचार किया था, लेकिन अब कथित तौर पर उनके हितों से जुड़ रहे हैं. लोन ने कहा कि अब्दुल्ला ने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन न करने वालों को भाजपा का साथ देने वाला करार दिया था, जिसे लोन अब आश्चर्यजनक बताते हैं.

जम्मू-कश्मीर में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम में यह नवीनतम आरोप है. लोन और वहीद पारा और विधायक लंगटे सहित अन्य लोगों ने पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भाजपा के साथ फिक्स्ड मैच खेलने का आरोप लगाया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडिया ब्लॉक का एक सहयोगी रहा है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और दोनों ने मिलकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ा है और 6 विधायकों वाली कांग्रेस सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर से समर्थन दे रही है. हालांकि, आगामी राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों में से एक सुरक्षित सीट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस को चौथी सीट दे दी गई, जो उन्हें जोखिम भरी लग रही है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें यह सीट देने की पेशकश की है और उन्होंने (कांग्रेस ने) उस सीट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है. 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और तत्कालीन राज्य के पुनर्गठन के बाद से यह पहला राज्यसभा चुनाव है. नतीजों पर कड़ी नजर रखी जा रही है कि कौन किसके साथ गठबंधन करता है. भाजपा अन्य दलों के समर्थन के बिना एक भी सीट नहीं जीत सकती.