Advertisement
trendingNow13064725
Hindi Newsदेशकश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; टूरिस्ट जिम्मेदार!

कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; टूरिस्ट जिम्मेदार!

Jammu and Kashmir News: शिकारा चलाने वाले ने कहा कि हमने मिलकर इन छेदों को बंद करने के लिए उनमें बहुत सारे पत्थर डाले हैं. अगर आप शाम को आएंगे तो देखेंगे कि यहां कितने चूहे घूमते हैं, 6-7 इंच के बड़े-बड़े चूहे यहां घूमते हैं. वे मिट्टी खोदते हैं, यह दीवार गिर सकती है, हमारी शिकारा खराब हो सकती है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; टूरिस्ट जिम्मेदार!

Dal lake Kashmir: श्रीनगर की बुलेवार्ड रोड पर, खासकर डलगेट से शंकराचार्य घाट तक लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, जो डल झील का मुख्य हिस्सा है. वहां पर चूहों के भारी आतंक ने मशहूर डल झील के बांध को काफी नुकसान पहुंचाया है. जिससे पब्लिक सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिरता के लिए तुरंत खतरा पैदा हो गया है. चूहों की बड़े पैमाने पर बिल खोदने की वजह से झील के किनारे की मिट्टी कमजोर हो गई है, जिससे साफ दरारें, गहरे गड्ढे और पैदल चलने के रास्ते अस्थिर हो गए हैं.

हाल ही में, फरवरी से सितंबर 2025 के बीच उस खास इलाके में फुटपाथ और डल झील बांध के बड़े हिस्से तीन बार ढह चुके हैं. कटाव से बांध की नींव कमजोर हो रही है, जिससे यह नाजुक हो गया है. इसके और ढहने का खतरा है, जो पैदल चलने वालों और बांध के किनारे बैठने वाले लोगों दोनों के लिए खतरा है. इस सड़क पर भारी वाहनों का ट्रैफिक स्थानीय लोगों और वहां से गुजरने वाले टूरिस्टों के लिए एक बड़ा खतरा है.

टूरिस्टों की वजह से चूहे?
डल झील में शिकारा चलाने वाले स्थानीय लोगों ने कहा कि यह एक बड़ी चिंता का विषय है. उनका आरोप है कि चूहों की आबादी अब हजारों में बढ़ गई है और इसका कारण झील के किनारे आने वाले टूरिस्टों और स्थानीय लोगों द्वारा फेंके गए खाने के कचरे और बचे हुए खाने का खराब मैनेजमेंट है.  डलगेट से शंकराचार्य घाट तक बांध और सड़क पर सैकड़ों गहरे गड्ढे और दरारें साफ दिखाई दे रही हैं. शिकारा चलाने वाले उमर अहमद ने कहा, 'हमने मिलकर इन छेदों को बंद करने के लिए उनमें बहुत सारे पत्थर डाले हैं. अगर आप शाम को आएंगे तो देखेंगे कि यहां कितने चूहे घूमते हैं, 6-7 इंच के बड़े-बड़े चूहे यहां घूमते हैं. वे मिट्टी खोदते हैं, यह दीवार गिर सकती है, हमारी शिकारा खराब हो सकती है. स्थानीय लोग या टूरिस्ट, सबके हाथों में खाने-पीने की चीजें होती हैं और वे यहीं फेंक देते हैं. मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां कचरा फेंकने पर फाइन लगना चाहिए, देखिए यहां कितने चूहे हैं, उन डस्टबिन में चूहे जाते हैं, वे छेद बंड में हैं, जो खोखला हो गया है और कभी भी गिर सकता है'.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बढ़ रही चूहों की संख्या?
एक और शिकारा वाला फिरोज अहमद ने कहा, 'जब शाम को टूरिस्ट यहां बैठते हैं, तो वे कुछ खाते हैं और इससे चूहे आकर्षित होते हैं और वे बंड और सड़क को खोखला कर रहे हैं. यह खतरनाक है अगर चूहे हमारी शिकारा में चले जाएं और अचानक चूहे दिख जाएं तो वे झील में कूद सकते हैं और इससे बाउंड्री वॉल भी कमजोर हो गई है. जो लोग यहां खाने-पीने की चीजें बेचते हैं जैसे भेलपुरी, इससे चूहों की संख्या बढ़ रही है'. निवासियों और नाव वालों ने J&K लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (LCMA) और अन्य अधिकारियों से किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है. यह सिर्फ सामने की तरफ नहीं है, डल झील की स्थिरता के लिए काम करने वाले वॉलंटियर्स का आरोप है कि लापरवाही के कारण अंदरूनी डल झील लगभग खत्म होने की कगार पर है.

टूरिस्टों पर जुर्माना? 
तारिक अहमद (डल झील वॉलंटियर) ने कहा, 'कुछ महीनों से हमने देखा है कि डल झील की बाउंड्री एक तरफ झुक गई है, कहीं-कहीं यह खराब हो गई है और जैसे ही वे एक जगह रिपेयर करते हैं, दूसरी जगह खराब हो जाती है.  हमें पता चला कि यह चूहों के कारण है और जो लोग यहां खाने-पीने की चीजें छोड़ते हैं, उन पर यूरोप की तरह फाइन लगना चाहिए. यह सिर्फ यहीं नहीं है, आप मेरे साथ आइए, डल झील का अंदरूनी हिस्सा देखिए, सब खत्म हो गया है, डल झील के अंदर बहुत सारे कुत्ते और दूसरे जानवर हैं, हमें सिर्फ फोटो नहीं खींचनी चाहिए, हमें इसके बारे में गंभीरता से कुछ करना चाहिए'. 

यह भी पढ़ें: मीटिंग रूम बना अखाड़ा... हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, राज्यमंत्री के सामने एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

hindi Jammu and Kashmir news

Trending news

कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
MEA
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात
Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात
चीन ने पैंगोंग के पास क्या किया? सैटेलाइट इमेज में दिखा; भारत के लिए खतरे की घंटी!
Pangong Tso
चीन ने पैंगोंग के पास क्या किया? सैटेलाइट इमेज में दिखा; भारत के लिए खतरे की घंटी!
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
West Bengal
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
Karnataka Meeting
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Sabarimala gold theft case
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
AAP Sarpanch Murder
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
Umar Khalid
जमानत नहीं मिलने के बाद क्या बोला उमर खालिद? पार्टनर बंज्योस्ना ने बताया
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल
Jammu Kashmir
J&K: अंडर-14 क्रिकेट टीम के चयन में भेदभाव? JKCA में सब ठीक नहीं! सरकार पर उठे सवाल