घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, मंडराया हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर का खतरा

Hindi Newsदेशघाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा स्वर्ग वासियों का दम, मंडराया हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर का खतरा

Jammu and Kashmir AQI: धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में पहली बार हवा की क्वालिटी में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं. AQI लेवल unhealthy से very unhealthy रेंज में हैं और PM2.5 की मात्रा WHO की लिमिट से ज्यादा हो गई है. IMD ने AQI में गिरावट का कारण लंबे समय तक सूखा पड़ना और बारिश और बर्फबारी न होना बताया है. वहीं डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है क्योंकि बीमारियों का अनुपात अचानक बढ़ गया है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:22 PM IST
Jammu and Kashmir News: धरती के स्वर्ग कश्मीर में एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, जो फिलहाल कई जगहों पर unhealthy से very unhealthy रेंज में है. जिसमें PM2.5 की मात्रा अक्सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा है. डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि यह एक बड़ी और बढ़ती चिंता है, जो शहर के निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है. हाल के डाटा से पता चलता है कि श्रीनगर के कुछ हिस्सों में AQI लगभग 172 से 200 या उससे भी ज्यादा है, जो जगह और दिन के समय पर निर्भर करता है. इन PM2.5 लेवल के 24 घंटे संपर्क में रहने का स्वास्थ्य पर वैसा ही असर होता है जैसा एक दिन में 10 सिगरेट पीने से होता है, यह एक चिंताजनक तुलना है जो स्थिति की गंभीरता को उजागर करती है.

क्यों खतरनाक प्रदूषण?
स्वास्थ्य विशेषज्ञों, जिनमें सरकारी अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर भी शामिल हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बार-बार इस तरह के प्रदूषण के संपर्क में आने से सांस लेने में दिक्कत, दिल की बीमारी और क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, फेफड़ों के कैंसर जैसी अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. डॉ. नवीद नजीर शाह, जो एक जाने-माने पल्मोनोलॉजिस्ट चेस्ट स्पेशलिस्ट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में चेस्ट मेडिसिन के हेड हैं, ने श्रीनगर की बिगड़ती हवा की क्वालिटी, खासकर सर्दियों के दौरान होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चिंता जताई हैं. डॉ. नवीद ने कहा कि बारिश और बर्फ की कमी से प्रदूषक फंस जाते हैं, जिससे आंखों, नाक और गले में जलन, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. 

क्यों बढ़ा प्रदूषण?
सूखे और ठंडे मौसम में इन बीमारियों की शिकायत करने वाले मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. हवा की क्वालिटी अस्थमा और क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी पहले से मौजूद बीमारियों वाले लोगों के लक्षणों को और खराब कर देती है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. जिनमें न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, कैंसर का ज्यादा खतरा और गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं शामिल है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्यादा जोखिम वाले लोग, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं, इन प्रभावों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं. 

कैसे करें बचाव?
बारिश या बर्फबारी न होना एक बड़ा कारण है, क्योंकि इससे हवा में मौजूद सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर नीचे नहीं बैठ पाता, जिससे वह कोहरे के साथ मिलकर खतरनाक स्मॉग बनाता है. हालांकि, मौसम से मिलने वाली प्राकृतिक राहत मददगार होती है, लेकिन सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता. डॉ. नावेद ने कहा कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हमें ज्यादा सामाजिक जागरूकता और सरकार की तरफ से मजबूत कार्रवाई की जरूरत है. जैसे कचरा जलाना बंद करना और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करना और दुआ करना की बर्फबारी हो. उन्होंने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि बुजुर्गों और बच्चों को ठंडे और प्रदूषित मौसम में बाहर कम समय बिताना चाहिए. अगर बाहर जाना ही पड़े तो मास्क पहनें और मुंह के साथ-साथ नाक भी ढकें.

बारिश और बर्फबारी की कमी
IMD के अनुसार, हवा की क्वालिटी खराब होने का कारण, खासकर सर्दियों में, लंबे समय तक सूखा, शांत मौसम और कटोरे जैसी घाटी की बनावट है जो प्रदूषकों को जमीन के पास फंसा लेती है. जिससे वे फैल नहीं पाते हैं. बायोमास जलाना, कोयले वाले हीटर का इस्तेमाल, गाड़ियों का ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन की धूल और कचरा जलाना इसके मुख्य कारण हैं. बार-बार बिजली जाने से लोगों को लकड़ी और कोयले जैसे कम साफ हीटिंग तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदूषण बढ़ जाता है. श्रीनगर में मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर डॉ. मुख्तार अहमद, मुख्य रूप से मौसम के पैटर्न और कश्मीर घाटी में हवा की क्वालिटी पर उनके सीधे असर के बारे में बात करते हैं. डॉ. मुख्तार ने कहा कि कश्मीर में पिछले 4 सालों से बारिश में लगातार कमी देखी जा रही है और बारिश की कमी लगभग 86% है. जबकि बर्फबारी की कमी लगभग 50% है और आने वाले समय में न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे उत्तर भारत में कोई बारिश का दौर नहीं दिख रहा है, जिससे चिंता बढ़ गई है. डॉ. मुख्तार अहमद ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बारिश में कमी का पैटर्न दिख रहा है, ठंड बढ़ रही है और अब कोई बड़ा बारिश का दौर नहीं है और पिछले 2 महीनों से मौसम सूखा रहा है.

स्वास्थ्य पर क्या असर? 
श्रीनगर के अस्पतालों से ऐसी रिपोर्टें हैं जो मरीजों की संख्या और अस्पताल में भर्ती होने वालों में काफी बढ़ोतरी की पुष्टि करती हैं. खासकर सांस और दिल से जुड़ी समस्याओं के मामले में, जिसे वे सीधे खराब हवा की क्वालिटी और ठंडे मौसम से जोड़ते हैं. चेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल और SMHS अस्पताल जैसे हर अस्पताल के ओपीडी खांसी और सांस फूलने वाले मरीजों से भरे हुए हैं जो डॉक्टर को दिखाने का इंतजार कर रहे हैं. रोजाना सैकड़ों बच्चों का आउटडोर मरीजों के तौर पर इलाज किया जाता है और अस्थमा और COPD जैसी पहले से मौजूद बीमारियों वाले वयस्कों के लक्षण बिगड़ जाते हैं. जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है. मेडिकल कम्युनिटी में आम राय यह है कि मौजूदा हवा की क्वालिटी का संकट, सर्दियों की स्थिति और बिजली की कमी के कारण पूरी तरह सूखे मौसम में बायोमास हीटिंग का इस्तेमाल ही मरीजों की बढ़ती संख्या का एक बड़ा कारण है. सूखा और धुंध वाला मौसम और महत्वपूर्ण बारिश या बर्फबारी की कमी का मतलब है कि प्रदूषक वातावरण से धुल नहीं पाते हैं. इससे सतह के पास पार्टिकुलेट मैटर जमा हो जाता है, जिससे हवा की क्वालिटी में गिरावट आती है और धुंध या स्मॉग बनता है. ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ने लगातार सूखे के दौर बनाए हैं और सर्दियों को छोटा कर दिया है जो सामान्य मौसम चक्र को बाधित कर रहे हैं और क्षेत्र के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहे हैं. ये बदलते मौसम चक्र मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा माने जा रहे हैं. 

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

