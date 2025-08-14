79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार; सिक्योरिटी अलर्ट जारी

15 अगस्त को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले, शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए पूरे कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रखी गई है.जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), SSB और भारतीय सेना की बढ़ी हुई तैनाती के साथ एक बहु-स्तरीय सुरक्षा ग्रिड स्थापित किया गया है. कार्यक्रम स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन, हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे, क्वाडकॉप्टर और नाइट विज़न डिवाइस जैसी उन्नत निगरानी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है. प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं पर विशेष चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां वाहनों की गहन जांच और यात्रियों की पहचान की जांच की जा रही है.

श्रीनगर में, बख्शी स्टेडियम में आयोजित मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें ऊंची इमारतों पर निगरानीकर्ता और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात हैं. 20 जिलों में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है, जहां दूरदराज के नियंत्रण रेखा (एलओसी) क्षेत्रों सहित 147 स्थानों पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं. पुलिस महानिरीक्षक (कश्मीर क्षेत्र) वी.के. बिरदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने का आश्वासन दिया है और बिना किसी घटना के समारोह सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय और जन सहयोग पर जोर दिया है.

15 अगस्त को मल्टीलेयर सिक्योरिटी

आईजीपी कश्मीर वी.के. बिरदी ने कहा, 'कश्मीर घाटी में 15 अगस्त के समारोह के लिए बहुस्तरीय, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. इन व्यवस्थाओं में अर्धसैनिक बलों के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस की तैनाती, ऊंची इमारतों पर निगरानीकर्ता, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी और श्रीनगर में उच्च तकनीक वाली निगरानी शामिल थी, जहां मुख्य समारोह आयोजित किया गया था. सभी जिलों में सुरक्षा अभ्यास और फुल-ड्रेस रिहर्सल सफलतापूर्वक आयोजित किए गए.' विशेष रूप से श्रीनगर, गांदरबल और सीमावर्ती जिलों जैसे कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा में गहन गश्त और तलाशी अभियान जारी हैं.

अपडेटेड व्हीकल स्कैन, एआई फेस रिकगनाइजेशन सहित पुख्ता इंतजाम

सुरक्षा बल श्रीनगर और अन्य जिलों जैसे शहरों में चौकियों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पैदल यात्रियों और वाहनों की गहन तलाशी ले रहे हैं। प्रमुख चौराहों और प्रवेश-निकास बिंदुओं पर उन्नत वाहन स्कैनर, एआई-आधारित चेहरे की पहचान और पहचान प्रणाली, और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है. क्षेत्र प्रभुत्व और गश्त सुरक्षा बल दिन-रात गश्त बढ़ा रहे हैं, खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (NH-44) जैसे संवेदनशील मार्गों पर, और विशेष रूप से आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्र प्रभुत्व अभियान चला रहे हैं.

यह भी पढ़ेः फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान

जैश के 3 ग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार

भारतीय सेना और बीएसएफ 744 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर तीन-स्तरीय रोबोट घुसपैठ रोधी ग्रिड के साथ हाई अलर्ट पर हैं. सीमा पार से खतरों को रोकने के लिए स्मार्ट बाड़ और ड्रोन रोधी तकनीक सहित उन्नत प्रणालियां तैनात की गई हैं. इस बीच, जारी तलाशी अभियान और नाका चेकिंग के दौरान हंदवाड़ा में जैश के 3 ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) गिरफ्तार किए गए हैं. ये गिरफ्तारियां हंदवाड़ा के हाजिन क्रालगुंड इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और CRPF द्वारा चलाए गए एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान की गईं. यह अभियान आतंकवादी सहयोगियों की मौजूदगी की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था.

हथियार और गोला बारूद समेत विस्फोटक बरामद

अधिकारियों ने OGW से हथियार, गोला-बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की, जिसमें एक पिस्तौल, पिस्तौल की गोलियां, एके राउंड और राष्ट्र-विरोधी पोस्टर शामिल हैं. इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने गुलगाम और आवूरा वन क्षेत्रों में आतंकवादी ठिकानों का पता लगाया, जहां से एक पिस्तौल, विस्फोटक, गोला-बारूद और ग्रेनेड सहित हथियार, गोला-बारूद और अन्य आपूर्ति बरामद की गई. एक हैंडबैग जिस पर पाकिस्तानी पता लिखा है.

जवानों का घुसपैठ विरोधी अभियान जारी

बारामुल्ला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री गुरिंदरपाल सिंह (आईपीएस) ने कहा, 'नियंत्रण रेखा के उरी सेक्टर में घुसपैठ विरोधी अभियान जारी है, जहां गोलीबारी में एक सेना का जवान शहीद हो गया. यह इलाका दुर्गम और चुनौतीपूर्ण है, जिससे पुलिस टीमें अभी तक मुठभेड़ स्थल तक नहीं पहुंच पाई हैं. उन्होंने बताया कि मृतक जवान के संबंध में कानूनी और चिकित्सकीय-कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चल रहे अभियान के कारण इसमें शामिल आतंकवादियों की सही संख्या अभी अज्ञात है. उन्होंने यह भी कहा कि अभियान समाप्त होने के बाद, पुलिस जमीनी स्थिति का आकलन करेगी.'

यह भी पढ़ेः बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'